'The Jinx' (el gafe) Demasiado perro 'M.Rajoy' aparece hasta siete veces en los 'papeles de Bárcenas' y quizá por eso no ha perseguido la corrupción que ha hundido al PP. Ha mirado hacia otro lado JERÓNIMO TRISTANTE Viernes, 26 enero 2018, 23:06

'The Jinx' es una docuserie de HBO que recomiendo vivamente. Es la historia de un gafe, un subproducto de la alta sociedad neoyorquina, amante de la buena vida, que la va liando parda por donde pasa. Los últimos treinta segundos del documental son algo épico que pasará, sin duda, a la historia de la televisión. La historia está llena de gafes, algunos muy potentes como la Pantoja o Yáñez. Pero ya que hablamos de gafes, me viene a la mente la inauguración del AVE a Castellón del otro día. Este hombre, Rajoy, lo hunde todo. Igual te tumba un helicóptero que te suelta un «cuanto peor mejor…», te hunde un país o rompe un tren de alta velocidad. El despropósito de Castellón alcanzó tintes surrealistas: invitaron a Rita Barberá, el tren se rompió, fue adelantado por un cercanías y cuando Rajoy llegó a la estación celebró, alcanzando el paroxismo, la venta de 4.700 tiques de avión. A nadie se le escapa la justicia poética que rodea a todo el acto. Todo un presidente del Gobierno trae un alta velocidad ¡llegando media hora tarde! Gran metáfora, ¿verdad?

Se acerca al primer puesto del podio. Hace años que avisé en este mismo periódico y en más de un artículo, que Zapatero era el peor presidente de la historia, que iba a dejar España en la ruina y al PSOE asolado hasta sus cimientos. Por una vez acerté. No me cabe duda de que era un zote, pero es que, sorprendentemente, Rajoy se acerca cada vez más al primer puesto de ese podio. Me di cuenta el otro día, por un dato. Resulta que 'Bambi' dejó 67.000 millones en el fondo de pensiones. ¿Saben ustedes cuánto nos queda? Pues Hacienda ha tenido que prestar 15.000 para poder pagarlas. Ruina, nada. Este dato, resume lo que es Rajoy. Nos hablan de recuperación económica y este 'lumbrera' se ha pulido hasta el sueldo de los jubilados. ¿Es un buen gestor? ¿Un político brillante? No.

Un tipo supravalorado desde la cuna. La 'brillante' carrera política de Mariano Rajoy se basa en una cosa: el halo que le rodeaba por ser el registrador más joven de la historia de España. Todo se basa en un artificio, pura propaganda. Si quieren saber de qué va esto, les recomiendo que lean el capítulo que dedica el gran Wyoming a esto en su libro 'De Rodillas, Monzón'. Luego, si les apetece, pueden darse un paseo por la Red y leer sobre el 'caso Redondela'. Ahí se lo dejo a ustedes. Hay, incluso, una 'peli'. De ahí en adelante, Marianito hizo toda su vida lo que sabe: nada. Esto, como táctica vital, sirve para escalar puestos en un partido. Los pelotas del régimen y los medios afines nos lo han vendido como una gran virtud: «Maneja los tiempos como nadie». Lo que no deja de ser un eufemismo que significa: «No hace ni el huevo este tío». Como digo, esa táctica, en un megapartido como el PP, conspirando, almorzando con la gente adecuada y sin cometer errores, te puede llevar a lo más alto. Sólo tienes que esperar a que tus rivales comentan errores.

Pero gobernar es otra cosa. Y hete aquí que ese es su problema. Gobernar es hacer cosas, legislar, llegar a acuerdos y arreglar las cosas. Aquello de «ni una buena acción ni un mal gesto» no sirve para llevar el timón. Losantos acertó al definirlo como «maricomplejines». Si repasamos su trayectoria como líder, encontramos una causa en el derrumbe del PP: Mariano Rajoy. Aznar, que no es santo de mi devoción, hizo lo que Reagan o Thatcher, devolver a la derecha cierto orgullo. Rajoy recibió un partido con mayoría absoluta y ¡perdió las elecciones! No quiso debatir con ZP y llevó a cabo una campaña electoral 'de perfil bajo'. El 11-M fue, es cierto, la puntilla. ¿Qué hizo en la campaña? Lo que sabe, insisto, nada. Incomprensiblemente no lo mandaron a su casa.

Tuvo una segunda oportunidad. Los fiascos de Zapatero le pusieron el poder en bandeja y vimos, por una vez, al verdadero Rajoy. Con la excusa de la crisis -es un cagueta y no lo reconocería- sacó su verdadero yo en una política de recortes y rescates bancarios. ¿Se imaginan cuánto duraría en Francia un presidente que se jactara de leer sólo prensa deportiva? 'M.Rajoy' aparece hasta siete veces en los 'papeles de Bárcenas' y quizá por eso no ha perseguido la corrupción que ha hundido al PP. Ha mirado hacia otro lado. ¿Cómo recibió el partido? ¿Cómo la ha dejado? Asolado.