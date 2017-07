Jiménez: «El Ministerio debe decir qué trasvase es más viable» EFE MURCIA Miércoles, 26 julio 2017, 08:32

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, declaró ayer que el debate sobre cuáles son las posibilidades reales de nuevos trasvases debería bajarse a un plano técnico, pero «la realidad sociopolítica lo hará viable o no». Como publicó ayer 'La Verdad', el Scrats ha enviado al Ministerio de Agricultura un estudio técnico con varias propuestas para solventar el déficit estructural de la cuenca del Segura: unos 500 hectómetros que deberían llegar por un nuevo acueducto.

Además de la desalación, el aprovechamiento de aguas depuradas, los acuíferos y las cesiones de derechos o posibles cesiones de volumenes en precario que no están asignados, la conclusión final del estudio es que uniendo todo esto la solución para paliar el déficit es un nuevo trasvase. «De dónde vendría, a nosotros no nos corresponde decirlo», aseveró Jiménez, «es al Ministerio y a la administración a quien corresponde decir cuál es la opción más viable». Por su parte, consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agustina García, reiteró ayer que su región no quiere «más trasvases» y no va permitir «ni estar de acuerdo con ninguno que se haga nuevo, sea de la cuenca del Tajo o de la del Júcar».