Javier Cremades: «Ser corrupto implica un altísimo riesgo vital, porque aquí quien la hace, la paga» Javier Cremades, ayer, en un momento de la entrevista. / NACHO GARCÍA «Debemos pensar en la respuesta que querríamos si una hija sufriera un abuso, pero también en que desearíamos una justicia equitativa si a un hijo lo acusaran de ello» afirma el presidente de Cremades & Calvo Sotelo Abogados RICARDO FERNÁNDEZ Sábado, 2 junio 2018, 02:39

Javier Cremades es uno de esos contados profesionales del Derecho en España con los que más vale no embarcarse en una presentación, porque se corre el riesgo de consumir buena parte del espacio en un imposible resumen de sus muchos títulos, méritos y reconocimientos. Baste pues con recordar que es doctor por tres universidades y presidente de Cremades & Calvo Sotelo Abogados, un despacho internacional con presencia en ocho países. Ayer, de la mano de su socio en la Región, Jaime Sánchez-Vizcaíno, visitó Murcia para presidir junto a José Luis Mendoza el acto de graduación de la promoción de Derecho de la UCAM.

-¿Confía en la justicia?

-Confío en el trabajo para acercarse lo máximo posible a la justicia. La justicia es un ideal, un principio que debe inspirar todo lo que hacemos no solo en la Administración de Justicia, sino en el día a día. No es solo conseguir justicia cuando te han lesionado, robado, hecho daño, sino dar a cada uno lo suyo en las relaciones personales, laborales, como ciudadano. Lucho por mantener vivo el ideal de lograr un mundo más justo.

«Es una paradoja, pero una paradoja verdadera. En este mundo de la libertad, parece que cada vez se reduce más el margen para discrepar y para opinar»

-Me refería, más bien, a si confía en nuestros tribunales, cuya labor está siendo cuestionada desde muy diversos ámbitos: desde el propio Gobierno de la nación, a raíz de la sentencia de 'Gürtel', y por una parte de la sociedad en lo relativo a la sentencia de 'La Manada', por poner solo dos ejemplos. ¿Se están minando, de alguna forma, las bases del Estado de Derecho?

-Decía el profesor d'Ors que «el Derecho es lo que dicen los jueces». Los jueces tienen el poder de aplicar las leyes, y el sometimiento a la ley es básico para la vida en convivencia. Sin ello, la libertad no se puede garantizar y no hay Democracia ni Estado de Derecho. Es verdad que las leyes hay que hacerlas bien y que, cuando existen discrepancias, son los jueces los que tienen que resolverlas. Someterse, acatar una justicia que es falible, que se puede equivocar, pero que tiene el poder de ordenar la vida en sociedad, es fundamental.

-Y, además, siempre contamos con una segunda instancia para solventar posibles errores...

-La justicia española es muy garantista. Contamos con un procedimiento que ha sido decantado a lo largo de muchos siglos y disponemos de varias instancias, no solo dos, pues en materia de derechos fundamentales tenemos el amparo ante el Tribunal Constitucional e incluso los tribunales europeos. La justicia en España es demasiado lenta, pero es sólida y seria. Repito, no es infalible, pero hay que confiar en ella.

-¿Qué opinión le merece la sentencia de 'La Manada', que es la más controvertida de cuantas se han dictado en muchos años?

-Tengo una opinión sobre la sentencia y otra sobre la reacción social. La sentencia hace una reflexión jurídica sobre unos hechos que yo no conozco. Los jueces han tenido acceso a unos interrogatorios, a unas pruebas..., que les permiten llegar a unas conclusiones. Yo confío en la labor de esos jueces, aunque sé que se pueden haber equivocado. ¿Pero quién sabe lo que en verdad pasó allí esa noche? Ellos lo que han hecho es calificar jurídicamente lo que creen que pasó. En algunos casos, como ocurre con lo que está pasando en Cataluña, todos lo estamos viendo, pero en otros asuntos no es tan fácil. Otra cuestión es la reacción social. La sociedad tiene todo el derecho del mundo a criticar las resoluciones de la justicia, siempre que partamos de la base de que se van a acatar.

-Usted, que ha trabajado como asesor en la redacción de los ordenamientos jurídicos de varios países, ¿considera que hay que reformar la regulación que la ley española hace de los delitos sexuales?

-No es bueno legislar conforme a los acontecimientos del día a día, pero al mismo tiempo la norma debe adaptarse a la sensibilidad social. Y hay que dejar también a los especialistas que opinen y que actúen. Esto no es solo una cuestión de que el Parlamento reaccione de forma inmediata ante una alarma social, ya que la norma se crea para muchos años. Pero hay que entender que las cosas van cambiando y que la ley no debe petrificarse. En este caso tenemos una legislación sólida y contundente, aunque probablemente necesite alguna mejora. Es evidente que en la interacción entre sexos, y con una hipersexualización en la educación y en la vida temprana de las personas, los ataques a la libertad se están multiplicando y hay un abuso de poder. La fuerza la suele tener la manada, el grupo, el varón. Eso hay que regularlo. Tenemos que pensar cuál nos gustaría que fuera la respuesta si tuviéramos una hija que sufriera una agresión. Pero también que si tuviéramos un hijo, y se viera acusado de un caso de abusos, querríamos garantías de una justicia equitativa. Hay que pensar siempre en el colectivo y en la fuerza de la razón.

-¿Por qué somos incapaces de atajar la violencia machista?

-El Derecho tiene mecanismos, pero este no es un problema de Derecho, que es siempre reactivo, sino de educación. Tenemos la necesidad de seguir trabajando mucho, en la escuela y en la familia, en lo que es el respeto y en principios fundamentales como la igualdad, la dignidad... Esa es la tarea: cuidar a la juventud y la infancia y educarlas en que la persona de enfrente es sagrada.

-¿Le parece que están amenazados algunos derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión? Y no solo, le planteo, por cuestiones como la 'ley mordaza', sino porque cada vez resulta más difícil discrepar y salirse del carril de lo políticamente correcto.

-Usted señala una paradoja, pero una paradoja verdadera. En este mundo del pluralismo, en el que la libertad se ha impuesto como una forma de vida, parece que el margen para opinar y discrepar cada vez se reduce más. Y ello por muchas razones. Una, por la acción agresiva de las redes sociales, donde se ha producido una transferencia de poder de la sociedad al individuo, y eso tiene efectos positivos, pero también el peligro de que, a través de la impunidad que da el anonimato, derive en auténtica violencia. Ahora mismo la Fiscalía General está preparando una circular sobre los delitos de odio en las redes sociales. Yo mismo he tenido que defender el honor de la familia del torero Víctor Barrio. Necesitamos espacios de seguridad, donde no te sientas agredido. El mundo se ha hecho más complejo y tenemos que gestionar mejor esa complejidad. Es un gran reto.

-En este mundo nuevo, ¿qué tiempos corren para la abogacía? Porque no parecen demasiado buenos. De un lado, cada vez se tiende más a denostar al abogado por defender a algunos acusados, y, en otra línea bien distinta, da la sensación de que se está imponiendo el modelo de grandes despachos y que los profesionales que van por libre lo tienen muy difícil para sobrevivir.

-La esencia del profesional de la justicia es la lucha contra el abuso de poder. Dicho de otra manera, cooperar con la justicia para dar a cada uno lo suyo. Y eso no solamente no ha variado, sino que hoy es más necesario que nunca. Nuestra profesión tiene una tarea enorme y noble por delante, que es estar cerca de las personas y ayudarlas a que tengan un espacio seguro donde vivir.

Al mismo tiempo, la abogacía se ha ido organizando de manera distinta, porque llevamos 300 años de retraso respecto a la abogacía inglesa o norteamericana, que se ha organizado siempre en torno a sociedades. Eso ha permitido crear equipos multidisciplinares y acometer defensas más sólidas en algunas ocasiones. El gran abogado, el abogado sabio que sabe un poco de todo, nunca va a desaparecer, como tampoco el médico de familia, pero necesitamos de especialistas que, en coordinación con otros, nos den la respuesta adecuada.

-Recientemente hemos conocido la sentencia del 'caso Gürtel', una de las muchas presuntas tramas de corrupción que han ido surgiendo en los últimos años. ¿Hasta qué punto ha estado institucionalizado la corrupción en nuestro país?

-Yo pienso que España no es un país corrupto, pero estoy satisfecho de ver que los casos de corrupción que han ido surgiendo, que son numerosos, están teniendo una respuesta contundente, con sanciones severas y con consecuencias políticas de enorme magnitud, como estamos viendo. Y también en el campo social, porque se está produciendo un rechazo completo hacia las personas implicadas en casos de corrupción, que han quedado inhabilitadas para volver a participar en la vida pública. Estas tramas de corrupción, que no están en la Policía, en la Justicia, en los ciudadanos..., han tenido sobre todo un reflejo en muchos ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas. Pero se está demostrando que las instituciones funcionan, que en España, quien la hace la paga, y se está demostrando al mundo que en este país ser corrupto implica un altísimo riesgo vital.