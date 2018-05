Jack el Destripador y el Mar Menor La causa de la 'sopa verde' no es otra que los 'blooms' de algas que se producen por el aporte de fertilizantes, abono que a los fotosintéticos les viene de cine JERÓNIMO TRISTANTE Viernes, 11 mayo 2018, 23:20

Resulta demasiado llamativo e incluso, vergonzante, asistir a las mil y una maniobras, rodeos y farfullas de los políticos regionales para lograr desviar la atención de los murcianos sobre las verdaderas causas del deterioro del Mar Menor, de la 'sopa verde'. Y eso, pese a que la querella del fiscal lo deja clarísimo. ¿Por qué actúan así? Estamos protagonizando el más aberrante impacto ambiental causado en occidente en los últimos treinta años y nuestros políticos, en lugar de parar esto, juegan a la 'patada a seguir' prolongando el problema e intentando confundir a los ciudadanos para que los verdaderos culpables sigan contaminando.

Jack el Destripador. En Educación Secundaria realizamos una actividad de tutoría que resulta muy útil para que los adolescentes aprendan a identificar a los causantes de los problemas, a responsabilizarse y a no culpar al primero que pasa por ahí. Primero, se les cuenta la siguiente historia: «Jack el Destripador está matando en Londres. La policía prohíbe a los ciudadanos salir de noche y menos, atravesar Hyde Park donde el asesino campa a sus anchas. Margarita recibe una llamada de su madre que tiene gripe y le pide que le lleve sopa para mejorarse. Ella le dice que no, que es peligroso salir de noche, pero la madre, egoístamente, le insiste. La pobre mujer pide a su marido que la acompañe y este, sin dejar de leer el periódico, le contesta que no, que salir es peligroso y que su madre está actuando mal. A pesar de ello, Margarita, otra inconsciente, insiste y llama a la policía para que la acompañen. La policía dice que nones, que no tiene agentes suficientes como para escoltar a todos los ciudadanos y que no salga que es lo más juicioso. Margarita se va a llevar la sopa a su madre pese a todo y cuando atraviesa Hyde Park, Jack el Destripador la mata». En ese momento se pregunta a los alumnos: ¿quién tiene la culpa? Es ahí cuando surge el debate: unos dicen que la propia Margarita por irresponsable, otros que la madre enferma -una chantajista emocional-, los más opinan que el 'juangüevos' del marido, que se queda en casa, y no faltan los 'pasaos' de rosca por la izquierda que acusan a la policía represiva y fascista que no protege a la ciudadana. El debate se alarga y hay pros y contras, dimes y diretes. Cuando el docente lo cree oportuno para el debate y dice: «No, el culpable no es otro que Jack el Destripador». Y es cuando hay que explicar a los chicos y chicas que el culpable de un delito o una mala acción es el que la lleva a cabo y no otro. Que todos tenemos derecho a caminar por Hyde Park de noche sin que nos maten y que quien actúa mal ahí no es otro que el asesino.

Mareando la perdiz. Y resulta, amigos, que salvo Podemos y algunos miembros del PSRM, la mayoría de la clase política regional ya no sabe qué hacer para distraer a la ciudadanía y que esta no repare en quién o quiénes vierten 4.000 toneladas de nitratos al año al Mar Menor. La causa de la 'sopa verde' no es otra que los 'blooms' de algas que se producen por el aporte de fertilizantes, abono, que a los fotosintéticos les viene de cine. Que esas algas se mueren y se pudren. Y así llegamos a la eutrofización. Pues no, nuestros políticos han pasado por «no culpabilicemos a ciertos colectivos» al «este es un problema multifactorial» -lo que dice siempre un político cuando no quiere solucionar un asunto- o al manido «la culpa es de quien tenía que vigilar que no se contaminara». Cojonudo, oye. Vamos, que si te saltas un semáforo a 280 km/h la culpa no es tuya, es de la pasma que vigila mal. Han llegado a echarle la culpa a Madrid y que pague el Estado -¿se imaginan qué diríamos si Puigdemont le echara la culpa a Madrid de la contaminación de las petroquímicas de Tarragona?- o a decir que es por el calor, el 'efecto Lucifer', cágate lorito. Todo con tal de no señalar a quien, de verdad, ha estropeado el Mar Menor. Espero en breve que culpen a los extraterrestres o al Pato Donald, que llegará. Y ahora, si yo me fuera de cena con los líderes de los partidos regionales y les dijera ¿han leído mi artículo? Dirían: sí, Tristante. ¿Y quién es el culpable de lo del Mar Menor? Contestarían al unísono: ¡Jack el Destripador!