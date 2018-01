Investigan si una mujer hallada en una acequia de Los Ramos murió atropellada Agentes de la Guardia Civil, ayer mañana, en el lugar del suceso. / J. C. Caval La Policía Local detuvo al propietario de un vehículo que apareció calcinado a un kilómetro, aunque más tarde quedó en libertad sin cargos JAVIER PÉREZ PARRA y EP Murcia Domingo, 28 enero 2018, 10:31

Una sábana y varios guantes abandonados por el equipo médico del servicio de Emergencias 061 en una acequia, a la entrada de la pedanía de Los Ramos, delataban ayer el punto exacto en el que un vecino encontró, en la noche del viernes al sábado, el cuerpo sin vida de una mujer de 39 años, de nacionalidad británica. A un kilómetro, agentes de la Policía Local localizaron, poco después, un vehículo calcinado. El dueño del coche fue detenido para tratar de determinar si había relación entre ambos sucesos, bajo la hipótesis de un atropello con fuga. Sin embargo, fue finalmente puesto en libertad sin cargos.

El teléfono de emergencias 112 recibió un aviso pasadas las doce y media de la noche. Un vecino había encontrado el cuerpo inconsciente de una mujer en una acequia paralela a la carretera RM-301, que une Torreagüera con Los Ramos. El cadáver se encontraba justo a la altura del kilómetro 2, a la entrada de Los Ramos. «Por lo visto, el hombre vio un bolso tirado en la acera y se extrañó. Cuando miró a la acequia, se encontró con el cuerpo», relataban ayer algunos vecinos. Al lugar se trasladó una ambulancia del servicio de Emergencias 061 del Servicio Murciano de Salud (SMS), la ambulancia de Protección Civil de Murcia, Policía Local de Murcia y Guardia Civil. También se informó a Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento. Los sanitarios ya no pudieron hacer nada por su vida.

Agentes de la Guardia Civil peinaban la zona ayer por la mañana en busca de pistas, ante la mirada de un grupo de vecinos. José Antonio Rosa, barrendero de la pedanía, tiene la caseta donde guarda sus utensilios justo frente al lugar donde apareció el cuerpo. «He llegado a las siete de la mañana, y a esa hora no había movimiento. Luego me he enterado de lo que ha pasado», contaba en uno de los corrillos.

«Dicen que la fallecida es inglesa. No debe ser del pueblo, porque por aquí, que yo sepa, solo vive una británica, y ella no es», elucubraba. Fuentes de la Guardia Civil apuntaron a un posible atropello con fuga, dado que en la carretera, al lado de la acequia, aparecían huellas de un frenazo. «Pero llevan tiempo, no son de ahora», aseguraba, sin embargo, un ciclista. Tampoco había rastros de sangre ni en la calzada ni en el punto donde apareció el cadáver. La acequia estaba ayer seca. «Ha llevado agua esta semana, pero después la cortaron», explicaba una vecina.

A un kilómetro del lugar de los hechos fue hallado el mencionado vehículo, calcinado. Agentes del cuartel de la Policía Local de Beniaján detuvieron, ayer por la tarde, al propietario. Se trataba de determinar si era el coche que atropelló a la víctima y, en ese caso, si se trató de un accidente tras el cual el conductor se dio a la fuga, o si fue algo intencionado. Sin embargo, horas más tarde fue puesto en libertad sin cargos.

En busca de pistas

Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima o sobre la investigación. Agentes de la Guardia Civil peinaban ayer la acera y la vegetación circundante en busca de posibles pistas o restos. La cantidad de desechos, en un área que parece un vertedero, dificultaba la tarea: papeles, ropa abandonada y un montón de bombones aplastados junto a la acequia.

El punto donde se halló el cuerpo está justo en el límite con Torreagüera y es una zona de tránsito, tanto por la carretera como por la cercanía de las primeras viviendas del casco urbano de Los Ramos. Sin embargo, nadie en las cercanías se percató aparentemente de nada hasta que un vecino descubrió el cuerpo en la acequia.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. La autopsia tendrá que determinar cuándo se produjo la muerte y cuál fue la causa.