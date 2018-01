Investigación para buscar nuevos fármacos con un alga invasora EP MURCIA Viernes, 26 enero 2018, 08:40

La universidad turca Dokuz Eylül University ha elegido al Grupo BIO-HPC de la UCAM, liderado por Horacio Pérez y en el que participan los investigadores José Pedro Cerón y Helena Den-Haan, para participar en el proyecto internacional 'In silico analysis of bioactive peptides from invasive Halophila Stipulacea'. El plan tiene como objetivo buscar un uso farmacológico de los biocomponentes del alga 'Halophila Stipulacea'.

Financiado por el Consejo Superior de Educación de Turquía (Yüksekögretim Kurulu), el proyecto busca detectar posibles relaciones entre los péptidos recogidos en una primera fase por el grupo turco. Ambos equipos de investigación compartirán conocimientos en diferentes reuniones de trabajo.

Además, están contempladas dos estancias de investigación de hasta cuatro meses para los doctorandos Nazli Mert-Ozupek (Turquía) y Helena Den-Haan (España), con el objetivo de fomentar la transferencia de conocimiento y el descubrimiento de nuevos fármacos.

El investigador principal del grupo turco, Levent Cavas, ofreció ayer en Murcia la conferencia 'Biotechnological perspectives on evaluation of invasive marine seaweeds'.