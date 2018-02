Inversores y ahorradores murcianos conocen las perspectivas de mercado con Cajamar y Garrigues Ponentes y representantes de Cajamar y Garrigues antes de comenzar el encuentro. A.DURÁN / EFQ Alrededor de 170 personas se informan sobre la evolución de los mercados de capitales en un encuentro con expertos de la gestora de activos Trea AM LYDIA MARTÍN. Martes, 6 febrero 2018, 18:19

Acercar a ahorradores e inversores murcianos a la realidad de los mercados de capitales ha sido la razón de ser por la que Cajamar y Garrigues convocaron en la tarde de ayer un encuentro donde alrededor de 170 personas pudieron conocer, de la mano de expertos de la gestora de activos tradicionales y alternativos Trea AM, las perspectivas de inversión para este año 2018, así como las tendencias de mercado de renta fija y variable.

La situación actual de una política monetaria ultralaxa seguida por el BCE, que mantiene los tipos de intereses al 0% y en la que los productos más conservadores, como los depósitos bancarios y letras del Tesoro, han dejado de tener el mismo atractivo para los ahorradores. Ante esto, los expertos de Trea AM, Iratxe Oria y Alfonso de Gregorio, han informado sobre las tendencias de los mercados de renta fija y variable, y sobre todos aquellos aspectos que un inversor ha de tener en cuenta a la hora de seleccionar sus productos al objeto de rentabilizar mejor su dinero en función del riesgo que está dispuesto a asumir y de la gama de productos existente en el mercado, como pueden ser los fondos de inversión.

Se trata del tercer evento de estas características que se realiza en Murcia desde el inicio de la relación de Cajamar y Trea AM a finales de 2015. Desde entonces, los fondos Trea Cajamar han crecido de manera constante, duplicando en 2017 su patrimonio y sobrepasando en la actualidad ya los 1.900 millones de euros. «Con su alianza, Cajamar y Trea AM buscan conjuntamente soluciones de inversión que se adapten a las necesidades y perfiles de riesgo de sus clientes», señaló el director territorial de Cajamar, Emilio Valencia. «Queremos que los fondos Trea sigan creciendo, y queremos que los clientes sigan creciendo con Cajamar y puedan obtener una rentabilidad que pueda ser más atractiva con respecto a otros fondos de inversión», añadió.

El reto era ofrecer información ágil y transparente sobre productos financieros

El director de Desarrollo Corporativo de Trea AM, Eduardo Ripollés, señaló que con este encuentro buscan «que la gente tenga una idea clara de dónde está ahora mismo el mercado», y que pueda ayudarle a tomar decisiones técnicas y tácticas desde una visión estratégica. Además, presentó el informe estratégico y las perspectivas del primer trimestre, y previó que la economía mundial y la europea en particular «están creciendo a tasas no vistas desde antes de la crisis financiera y esperamos que siga así durante este año».

Unas 170 personas asistieron al evento. / A.DURÁN/EFQ

Iratxe Oria, senior member de Asset Allocation de Trea AM, destacó que dentro de las miles de variables de mercado en cuanto a inversión, destacan cuatro principales: crecimiento, inflación, divisas y volatilidad. «Apostamos por la renta fija porque creemos que la subida de tipos de interés va a ser tan pausada, que todavía hay oportunidades. Hay un riesgo, siempre lo ha tenido y lo seguirá teniendo, pero sigue habiendo oportunidades de inversión».

Por su parte, Alfonso de Gregorio, responsable del equipo de Renta Variable España de la gestora, señaló que «prevemos que la renta variable seguirá siendo el activo en el que estar por lo menos en los primeros nueve meses del año. Los crecimientos de beneficios van a ser los que determinen el comportamiento de las bolsas y no tanto las expectativas de mejora». También previó que «España debería ser de los mejores mercados europeos por la doble exposición a las economías emergentes, fundamentalmente Latinoamérica, donde esperamos sorpresas positivas, y a la Eurozona que se traducirá en incrementos de beneficios de dos dígitos».

El director de Garrigues, Francisco Sánchez, fue el encargado de clausurar el encuentro explicando a los asistentes el impacto fiscal en los productos de inversión según la normativa actual y sus posibles modificaciones, así como los aspectos más relevantes de los distintos impuestos: sucesiones, donaciones y la renta de las personas físicas, entre otros.

Con este encuentro, Cajamar Caja Rural ha proporcionado información transparente y ágil sobre sus productos de inversión a través del equipo de gestores con conocida reputación y experiencia, como es el de Trea AM.