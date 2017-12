«La integración real es sentirte bien con la gente de la que te rodeas» Cristina Lapuente. / FRAN MANZANERA Cristina Lapuente. Fundadora de Auxilia-Murcia MARÍA AGUILAR Miércoles, 27 diciembre 2017, 07:55

Con apenas 19 años, Cristina Lapuente se dio cuenta de que ayudar a los demás tendría un papel importantísimo en su vida. Durante sus años de universitaria, comenzó su andadura como voluntaria de la asociación Auxilia en Alicante. Tras su vuelta a la Región al finalizar sus estudios como enfermera, esta murciana decidió fundar Auxilia-Murcia. Esta ONG cumple en 2018 su 50 aniversario como asociación de ayuda e integración a personas con discapacidad, cuyas actividades se centran en el ocio y el tiempo libre.

-¿Cómo de importante es el ocio en la vida de una persona?

-El ocio es el momento en el que te relacionas con los demás y realmente eres tú mismo. Y eso, tanto para las personas sin ningún tipo de discapacidad como para las personas que tienen otras capacidades, es muy importante. Yo estoy convencida de que lo más importante en este mundo es ser feliz, hacer realmente lo que te gusta y buscar tu sitio.

-¿Existen los suficientes medios adaptados para que todos podamos disfrutar de los mismos derechos?

-Ahora mismo sí. Pero cuando empezó Auxilia-Murcia, hace 50 años, la escuela no estaba abierta a todo el mundo. En aquel momento, los chicos con discapacidad no iban al colegio, no sabían leer ni escribir y nadie se preocupaba por enseñarles. Por eso, el encontrar gente capaz de dar clase a estos chicos de forma gratuita y voluntaria era tan importante. Aun así, hoy todavía hay muchísimos sitios que no están adaptados. Creo que, como quien diseña las obras no sufre el problema, muchas veces no se mete en la piel del otro.

-¿Qué tipo de actividades realizan en Auxilia-Murcia?

-Durante los fines de semana se hacen excursiones y se les lleva a pasear. Y, en verano, van algunos días a la playa, les llevan de colonias y organizan pequeños campamentos. Además, para el próximo año, está previsto que se organice una actuación con el grupo de teatro, y también una cena solidaria y un rastrillo.

-¿Es difícil encontrar voluntarios?

-Mucho. Lo que pretendemos este año con el 50 aniversario es animar a que la gente se haga voluntaria. El problema está en que muchas veces no pensamos lo suficiente en los demás y no nos damos cuenta de que, la inmensa mayoría de las veces, cuando te vuelcas en los demás es cuando más feliz eres. Por eso, la persona que lo experimenta, después, siempre continúa haciéndolo.

-¿Qué formación necesitan tener los voluntarios?

-Ninguna. Lo único que necesitan es voluntad y querer dedicar su tiempo, que es lo más valioso y lo más importante que tenemos.

-¿Cómo se consigue la integración de las personas con discapacidad?

-El otro día me decía un chico que él en Auxilia-Murcia era feliz y que estaba muy contento participando en las actividades del grupo. Yo creo que eso es lo más importante. Además, el que haya varias personas con el mismo tipo de problema les hace sentir más iguales y no pensar que son un mundo aparte. Creo que la integración real es sentirte bien con la gente de la que te rodeas.

-¿Qué tipo de personas solicitan la ayuda a Auxilia-Murcia?

-Lo solicitan personas con todo tipo de discapacidades. Estas organizaciones muchas veces se conocen por el boca a boca, pero aún así hay mucho desconocimiento sobre las asociaciones que existen en Murcia. En el tiempo que estuve dando clases para auxiliares de enfermería, siempre les decía que era importantísimo que conocieran las asociaciones que hay en Murcia, porque eso les serviría para poder ayudar y aconsejar a las personas sobre uno u otro problema. Creo que todos deberíamos saber qué sitios hay para poder ayudar en un momento determinado, porque uno de los principales problemas que nos encontramos es la falta de conocimiento.