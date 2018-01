«La inspiración es una necesidad, una adicción proyectada en el lienzo»

Marcelino Menéndez, aunque nació en la ciudad de Puebla, capital del estado mexicano del mismo nombre, es tan murciano como el que más. No en vano lleva 39 años residiendo en esta tierra, la mayor parte del tiempo en La Alberca, donde ha sido entrenador del equipo de fútbol local. Colaboró en la formación del grupo scout e impulsó la comisión de fiestas. Pero su auténtica pasión es pintar. De hecho, el 28 de enero inaugurará en la sede de la Alcaldía de esta localidad su nueva exposición, 'Aguadas en tinta china'. La cita reviste una especial trascendencia, pues ha sido gestada por el autor mientras luchaba contra un cáncer. Así que, como asegura, «la pintura ha sido un referente en ese mundo de superación interior y no quiero apartarme de seguir enriqueciéndome, aprendiendo y buscando la exquisitez».

-¿En qué se inspira usted antes de empuñar los pinceles?

-La inspiración se transforma en necesidad, se manifiesta como una adicción y se proyecta sobre el material en manchas que surgen de la parte subconsciente. Los pinceles buscan los colores, los tonos, las intensidades libremente. Pero muchas veces hay que alimentar a la inspiración y, en lo personal, procuro llenar mi cabeza con imágenes que me alimentan hasta generar la necesidad de ponerme a pintar.

-¿Qué nueva muestra ultima?

-Hasta ahora siempre me he manifestado a través de los grises, con lápiz, plumilla y aguadas en tinta china, pero en esta ocasión me presento por primera vez con colores aplicando las técnicas de acuarela y óleo. Todo un reto para mí.

-Después de años en Murcia, ¿qué le gusta más de esta tierra?

-Concretar algo muy específico sobre gustos pensando en Murcia para mí es complejo: la luz, el clima, sus gentes, la comida, sus tradiciones... son muchas las cosas en las que me recreo. Como pintor me sigue imponiendo gratamente entrar a la plaza Belluga y encontrarme con la fachada de la Catedral.

-¿Qué proyectos lleva entre manos en la actualidad?

-En noviembre del año pasado me diagnosticaron un carcinoma con unas expectativas de vida que no superaban los seis meses y que se han transformado en más de un año y que espero sean muchos más. Por ello, la pintura ha sido un referente en ese mundo de superación interior y no quiero apartarme de seguir enriqueciéndome, aprendiendo y buscando la exquisitez. Puede ser que se esconda la morbosa intención de perpetuarme a través de mis cuadros. Lo cierto es que la cultura y todo lo que la representa entra dentro de mis ideas, como el de apoyar proyectos, como la Feria del Libro o 'La plaza del artista', pero sobre todo, seguir adelante con mi trabajo pictórico.

-¿Es fácil realizar una carrera de pintor aquí?

-Es compleja, aún más en estos tiempos de crisis. Los pintores consolidados son los que más han sufrido esta triste situación y quizá ha exigido a los que están implicados en este mundo a cambiar y adaptarse. De todas formas, las galerías, en general, apoyan poco al principiante. Los costes que requiere una exposición son altos, gastos que son difíciles de recuperar y más cuando la cotización artística es baja. Aparte, los apoyos oficiales, también afectados por la crisis, miran poco a los que se inician.

-¿Qué entornos le cautivan más a la hora de pintar?

-Vivo en un entorno mágico. Con asomarme a la ventana tengo suficiente luz y color. De todas formas, el mar es una fuente de inspiración muy fuerte. Todo tiene su momento y he pasado por fases en las que el hierro oxidado me ha llamado la atención o la madera vieja o el vidrio. He tenido etapas de centrarme en la figura humana. Pienso que en cada etapa el tema del que se trate ha sido un reto.

-¿Cuál es el cuadro de sus sueños, el que le encantaría pintar?

-Aunque suene un poco a egocentrismo, me gustaría hacerme un autorretrato y en él, posiblemente, exprese todo ese cuadro de sueños que a todo ser humano lo envuelve.