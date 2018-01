«La inspiración llega con todas las cosas cotidianas y con los pinceles en la mano» La pintora Guillermina Sánchez Oró. / Edu Botella Guillermina Sáncher Oró. Presidenta de la Asociación de Pintores de Murcia ANTONIO BOTÍAS Murcia Domingo, 14 enero 2018, 10:41

Nació en Ceuta, pero desde hace muchos años se considera murciana como la que más. Y regala a esta tierra que la acogió la producción de sus obras, de corte realista y que este año que entra ya figuran en muy diversas exposiciones, tanto en la Región como en otros lugares como Estados Unidos e Italia. Guillermina Sánchez Oró, presidenta también de la Asociación de Pintores de Murcia (Apimur), reconoce que caza la inspiración al vuelo y que, siempre y en todo momento, evoca los olores y aromas de su tierra natal cuando empuña los pinceles.

-¿Cuándo supo que necesita pintar para respirar?

-Pintar, pintar, desde que tuve uso de razón. Y desde entonces no lo he dejado. Es una necesidad vital que forma parte de mi vida. Además, al pintar expreso mis emociones, mis sueños y mis sentimientos. Cada día pinto y llego a tal concentración que no me doy cuenta del tiempo. Y si no lo hago por cualquier cosa, lo echo de menos.

-¿En qué proyectos trabaja en la actualidad?

-Tengo cinco proyectos expositivos para 2018 a nivel individual: Real Casino de Murcia, Sala Pepe Rubio (Beniel), Casa Grande (Santomera), en Los Alcázares y en el Ámbito Cultural. Además de Nueva York e Italia. En una de ellas, el tema será Salzillo con dos personas de peso: José María Falgas y Diego Rosique. También tengo una serie de proyectos con la asociación que presido, Apimur. Y muy contenta por haber sido entrevistada para la Revista 'The 7th Continent /ARt', que se presentará en Nueva York el 24 de Enero.

-¿En qué se inspira usted antes de pintar?

-La inspiración suele venirme de las cosas cotidianas y con los pinceles en la mano. Soy muy observadora y me inspira la sonrisa de un niño, el salto de un perro, el pasear por la playa... y cualquier momento es bueno para pintar. Primero gesto la idea y la esquematizo en mi mente, proceso que puede ser largo. Y, en un momento determinado, me pongo delante del lienzo o el papel y comienzo la obra.

-¿Cuáles son sus autores favoritos, los que la encandilan?

-Los pintores realistas franceses de mediados del siglo XIX, aunque sin tanta rigidez en cuanto al tratamiento de la belleza preconcebida, ya que a veces cuando estoy pintando siempre intento expresar lo que yo percibo que puede no coincidir con lo que otro ve y también admiro mucho los impresionistas como Degas, Renoir, Cézanne, además de Vincent Van Gogh.

-¿Cuáles son los temas que más le divierte realizar?

-Por lo general pinto sobre temas que me gustan y hacen que disfrute con ellos, como el mundo animal, la flora... Tengo una colección de más de 100 aves, pueblos y lo relacionado con la defensa de la infancia. Pero uno de mis temas básicos y fundamentales es la cultura marroquí por mis años vividos allí. Cuando estoy pintando siento el olor de sus especias, el sabor de sus comidas, el de su té con hierbabuena... Me introduzco en la sinuosidad de sus medinas, sus gentes...

-¿Es fácil crear arte en una Región como Murcia?

-Tarea fácil es. En Murcia hay mucho talento dentro del mundo de las artes en el sentido amplio de la palabra y gran nivel artístico. Tenemos buenos poetas, escritores, pintores, actores... Y hay eventos culturales todos los días. Con trabajo y tesón se consiguen grandes cosas, pero se necesita apoyo.

-¿Qué habría que potenciar más por parte de las autoridades?

-Les pediría que los lugares para exponer dependientes del Ayuntamiento o de la Comunidad Autónoma estén abiertos para todos, siempre que se cumplan los requisitos. Las autoridades deben promover actividades culturales donde estemos todos aquellos que movemos la cultura murciana. A veces, para poder exponer en una sala municipal puedes esperar tanto que nunca te llega la respuesta y no es mi caso, pero sí conozco casos de este tipo.

-¿Qué rincones de la Región o el mundo le gustaría inmortalizar?

-De Murcia cualquier rincón: sus edificios emblemáticos, su huerta , aunque queda poca, sus gentes, sus calles, sus pueblos que poseen una gran riqueza cultural como el Valle de Ricote del que, por cierto, he ilustrado un escrito que se publicará el 20 de enero. Y del mundo seguiré pintando el Marruecos más ancestral y la China más recóndita.