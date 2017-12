«Inspiración no me falta; tenemos un país que no para de darme ideas» Javier Sánchez. / Nacho García Javier Sánchez. Director y compositor de la Chirigota de Beniaján MARÍA AGUILAR Domingo, 24 diciembre 2017, 10:47

Diez años como director y compositor de la Chirigota de Beniaján avalan a Javier Sánchez como un murciano con sentido del humor. Subirse a las tablas del escenario junto a sus compañeros es la gran pasión de su vida y el momento que durante todo el año ansía. El próximo 11 de enero esta chirigota cumplirá 18 años encima de los escenarios en las preliminares del concurso de chirigotas de Cádiz. Ese día, los 18 componentes de este afable grupo estrenarán función y darán así comienzo a la temporada.

-¿Con qué van a sorprender este año en Cádiz?

-Este año nos llamamos 'El circo de la sombra', pero no puedo decir de qué se trata. Ese es el secreto mejor guardado entre nosotros y no se puede desvelar hasta que salgamos al escenario.

-¿Cómo se preparan para estas actuaciones?

-Nos empezamos a preparar después del verano. Llevamos desde entonces juntándonos para ensayar y aumentando cada mes los días de ensayo, porque ya no es solamente cantar, sino que hay que moverse, montar escenografía, coordinar vestuario, maquillaje y mil cosas. La gente no se imagina el trabajo que tiene esto detrás. Parece que es todo de cachondeo, pero cuando ves el trabajo que lleva te sorprende.

-¿Cuánto tiempo de preparación implica montar un espectáculo como este?

-Cuando terminan los Carnavales es cuando descansamos. Yo, que soy autor de la letra, no quiero saber nada de composición hasta verano, que es cuando terminamos con las actuaciones por toda España. Después de que termina el verano es cuando ya me pongo a escribir para el siguiente año y, en septiembre, junto a todo el grupo para empezar a ensayarlo.

-¿Es usted el único compositor?

- De las letras sí. La chirigota tiene dos autores: uno de música y otro de letras. Yo soy el autor de letra y el autor de la música es Eugenio Cheza, que es un gaditano y antiguo miembro de la chirigota. Él sigue siendo desde hace años el que compone toda la música de nuestras actuaciones.

-¿Cómo se inspira?

-Muchas veces voy caminando y voy grabándome en las notas de voz con el teléfono o en notas escritas. Escribo cualquier cosa que a mí me haya podido hacer gracia o alguna idea que me haya surgido. Por suerte o por desgracia, tenemos un país, una ciudad y un mundo que no para de darte ideas, tanto buenas como malas, así que inspiración no me falta. De hecho, muchas veces me quedo con ganas de escribirle a más cosas de las que puedo.

-¿Qué es lo más importante a la hora de preparar una actuación?

-Lo más importante es llevar la actuación preparada. A mí me gusta mucho improvisar, pero no en concursos. Ahí tienes que limitarte a un tiempo y hay que llevarlo todo controlado. La mejor manera de prepararse es llevarlo bien ensayado y disfrutar, porque si nosotros disfrutamos el público también lo hace.

-¿Cree que le hace falta sentido del humor a la Región o de eso ya vamos sobrados?

-Nunca iremos del todo sobrados en sentido del humor. Yo creo que el sentido del humor es necesario. Miedo me da si perdiéramos el sentido del humor. Así que, no sólo creo que es algo que le hace falta a la Región, sino que le hace falta a cualquier ciudad, cualquier pueblo o cualquier país. Si no aprendemos a reírnos de nosotros mismos dificilmente tendremos sentido del humor. Estoy convencido de que, si no tenemos sentido del humor, la vida no tiene sentido. No es nada.