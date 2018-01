«Es incomprensible que un genio como Mario Luzi sea tan ignorado en España» Encarna Esteban, con su libro. / Vicente Vicéns / AGM Encarna Esteban Bernabé. Profesora de la UMU y escritora ANTONIO BOTÍAS Murcia Sábado, 6 enero 2018, 11:02

Un auténtico placer. Así califican muchos la nueva obra de la profesora de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia Encarna Esteban Bernabé. Y no deben andar muy descaminados a juzgar por la capacidad innata que esta autora tiene, ya no solo para transmitir su pasión por la literatura italiana, sino también para ponerla negro sobre blanco, que es lo complicado en estos tiempos. Así que los lectores de 'Viaje terrestre y celeste de Mario Luzi' podrán acercarse, de forma privilegiada, a descubrir por vez primera en español la biografía de uno de los mejores poetas del siglo XX. Por primera vez, ojo. Se trata del genial poeta italiano, candidato hasta en seis ocasiones al Premio Nobel de literatura.

-¿Por qué Luzi? ¿Cuándo conoció la obra este autor?

-Descubrí a Luzi durante mis años de estudiante de Filología. Fue gracias a una clase del profesor y poeta Pedro Luis Ladrón de Guevara. Más tarde hice mi tesis doctoral sobre Luzi. Desde entonces, he publicado varios artículos y he participado en congresos que analizaban su obra.

-Sobre ella habla de las fuentes espirituales del poeta, ¿cuáles fueron las principales?

-San Agustín, el apóstol San Pablo, especialmente su concepto de la caridad y su cristocentrismo; San Francisco de Asís, la espiritualidad ignaciana y, de manera muy especial, el jesuita francés Teilhard de Chardin. También los franceses Mallarmé y Pascal marcaron fuertemente la espiritualidad del poeta.

-¿Qué más contenidos encontrará el lector en esta obra?

-El lector puede descubrir por primera vez en español la biografía de uno de los mejores poetas del siglo XX. Además, con este libro he pretendido dar al lector de habla hispana una serie de herramientas literarias y teológicas para entender mejor la obra de Mario Luzi.

-¿Qué aportó el toscano a la literatura mundial?

-Una reflexión profunda sobre el sentido de la vida, de su transcendencia, de la experiencia del dolor humano y su poder redentor. Luzi se atreve a hablar de la inmanente necesidad humana de lo divino en una época fuertemente desacralizada.

-¿Considera que su figura debería ser más conocida en España?

-Por supuesto. Me resulta incomprensible que un genio como Luzi, candidato hasta en seis ocasiones al Premio Nobel de literatura, sea tan ignorado en nuestro país. Solo en los últimos años estamos viviendo un tímido reconocimiento por parte de estudiosos españoles. Con esta obra pretendo aportar mi humilde granito de arena.

-¿Es difícil hacer literatura en una Región como Murcia?

-Creo que actualmente es difícil hacer literatura en cualquier región. Murcia no es una excepción. Cuando me decidí a publicar este libro barajé varias editoriales murcianas, pero casi providencialmente me llegó la oferta de la editorial italiana Aracne que se interesaba en mi trabajo.

-¿Qué otros autores figuran entre sus predilectos?

-Soy una apasionada de la poesía. En mi biblioteca no faltan los grandes de la poesía universal: Homero, Shakespeare, Baudelaire, Apollinaire, Borges, Neruda, Bécquer, Machado, García Lorca... La lista es interminable. Y, por supuesto, los italianos: Leopardi, Ungaretti, Montale, Pavese, Amelia Rosselli...

-¿Y murcianos?

-La admiración poética se une aquí a la humana, ya que tengo la gran suerte de conocer personalmente a varios de los mejores: Eloy Sánchez Rosillo, Soren Peñalver, José Belmonte, Vicente Cervera, Ángel Paniagua o Dionisia García. Últimamente, he descubierto la maravillosa poesía de Pascual García y la de Tomás Guillén.

-¿Trabaja en algún otro libro en la actualidad?

-Debido a mi trabajo como profesora de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia siempre tengo algún artículo o comunicación entre manos. Actualmente estoy trabajando sobre Umberto Eco y el poeta Carlo Betocchi. Como libro, Italia y su literatura siguen siendo mi centro de atracción...

-¿Dónde y cuándo será la nueva presentación de su libro?

-Aunque el libro ya se presentó en Zarandona, gracias a la generosidad del gran Soren Peñalver, habrá una nueva presentación en el Museo Ramón Gaya el próximo día 11, a las 19.30 horas.