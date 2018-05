Impulso a la FP Básica para reconducir a los alumnos que abandonan Aumnos de FP de Cocina en una imagen de archivo / Nacho Garcia / AGM La oferta de formación dual y de grados medios y superiores también aumenta con 535 plazas más que el curso pasado y otros 28 ciclos FUENSANTA CARRERES Murcia Martes, 22 mayo 2018, 03:18

Los estudios de FP Básica, la enseñanza diseñada por la Lomce para atajar el fracaso escolar y taponar la sangría de estudiantes que abandonan los libros sin haber logrado siquiera el título de Secundaria Obligatoria, serán la estrella de la oferta de Formación Profesional para el curso próximo. La modalidad, que reconduce a los alumnos de Secundaria que no avanzan en los estudios y que les instruye en una profesión, se implantó hace cuatro años con muy poca demanda por parte de los alumnos, desincentivados porque, en un principio, los dos cursos de FP Básica no equivalían a la ESO. Ese inconveniente fue reparado por el Ministerio hace dos años, y la Consejería de Educación pretende ahora aprovechar el tirón captando a más alumnos para evitar que se enfrenten al mercado sin una titulación mínima. A la vez, rebajaría la elevada tasa de abandono escolar, ya que esos alumnos saldrían de esa estadística.

La apuesta por la FP Básica se traduce en más plazas y nuevas especialidades. De hecho, de los siete títulos de nueva creación que se implantarán el próximo curso en el catálogo de FP, cuatro son de la modalidad básica: Artes gráficas, Panadería y pastelería, Actividades domésticas y limpieza de edificios y mantenimiento de viviendas. Algunas de las plazas ofertadas pueden además convertirse en duales (combinan la formación con prácticas en empresas) con el sistema abierto. El objetivo, además de capacitar a los chicos para el mercado laboral, pasa por rebajar las elevadas tasas de abandono educativo temprano, que en la Región superan la media nacional, con un 25% de alumnos que cuelgan los libros sin la titulación mínima para enfrentarse al mercado laboral.

- FP BÁSICA 1 Artes Gráficas San Vicente de Paúl (Cartagena) 2 Peluquería y Estética Marco (Murcia) 3 Panadería y pastelería Montepinar (Murcia) 4 Cocina y restauración Fuenteblanca (Murcia) 5 Mantenimiento de vehículos Cabezo FP (Murcia) 6 Peluquería y Estética Ciudad del Sol (Lorca) 7 Cocina y restauración Colegio Siglo XXI (Mazarrón) 8 Actividades domésticas y limpieza de edificios IES Mediterráneo (Cartagena) 9 Informática de oficina IES Pueblo de la Villa (Fuente Álamo) 10 Mantenimiento de viviendas IES Dr. Pedro García Aguilera (Moratalla) 11 Informática y Comunicaciones Cartagena CEPA (Cartagena) 12 Mantenimiento de vehículos IES Ginés Pérez Chirinos (Caravaca de la Cruz) 13 Cocina y Restauración IES Rey Carlos III (Águilas) 14 Carpintería y Mueble IES José Luis Castillo Puche (Yecla) - FP GRADO MEDIO 15 Sistemas Microinformáticos en Red IES Beniaján (Beniaján) 16 Redes y estaciones de tratamiento de aguas IES Sierra de Carrascoy (El Palmar) 17 Actividades Comerciales IES Alquipir (Cehegín) 18 Peluquería y cosmética capilar IES Felipe II (Mazarrón) - FP GRADO SUPERIOR 19 Desarrollo de aplicaciones web IES Castillo Puche (Yecla) 20 Desarrollo de aplicaciones web IES Ribera de Los Molinos (Mula) 21 Acondicionamiento físico IES Villa de Abarán (Abarán) 22 Acondicionamiento físico IES Rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras) 23 Acondicionamiento físico IES Mar Menor (San Javier) 24 Acondicionamiento físico IES Mediterráneo (Cartagena) 25 Educación Infantil IES Castillo Puche (Yecla) 26 Marketing y Publicidad (distancia) CIFP Carlos III (Cartagena) 27 Marketing y publicidad CEI Cartagena. 28 Marketing y publicidad Cabezo FP (Cabezo de Torres)

La FP Básica está en principio reservada para los alumnos que ya han cumplido los 15 años y han superado el primer ciclo de Secundaria (primero y segundo). Principalmente va dirigida a los estudiantes que no están en condiciones de pasar a cuarto curso de Secundaria porque no son buenos estudiantes y no consiguen progresar por la vía académica de la ESO. Con los dos cursos de FP Básica, avanzan en conocimientos básicos y aprender los rudimentos de un oficio. Además, obtienen (si superan las materias) el título de graduado en ESO, lo que les abre la puerta a completar su formación con un grado medio o superior y, si siguen progresando, un título universitario.

Un título de nuevo cuño formará a futuros técnicos de desaladoras y plantas depuradoras

Los programas los siguen actualmente 4.214 estudiantes murcianos, cifra que Educación confía en incrementar el próximo curso con las nuevas especialidades. Los estudiantes de esa modalidad estarán además incentivados por la ayuda que recibirán para la compra de libros de texto, de cien euros para los alumnos que se matriculen en primero y segundo curso.

La apuesta por la FP Básica es una de las novedades del catálogo de plazas y títulos de Formación Profesional para el próximo curso, que amplía también las posibilidades para los estudiantes de grado medio y superior. Los nuevos títulos y ciclos se han diseñado y repartido por los institutos de la Región atendiendo a la demanda de las empresas, ayuntamientos y agentes sociales para dar respuesta a las necesidades del mercado laboral. La oferta de FP incluye 535 plazas más respecto al curso actual y 28 nuevos ciclos. En total, se sacarán 29.034 plazas para los diferentes cursos de Formación Profesional, y 129 títulos de diferentes familias profesionales, siete más que este curso. De ellos, 28 se imparten por primera vez en alguna comarca o municipio, y siete títulos son de nuevo cuño. De estos últimos, cuatro corresponden a la modalidad básica.

Otro es el grado medio de Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas, que se impartirá en el IES Sierra de Carrascoy de Murcia. Está diseñado para formar a técnicos de estaciones de tratamiento de agua, potabilizadoras, depuradoras, desaladoras y empresas especializadas en montaje de redes de abastecimiento, y trata de dar respuesta a la demanda del mercado laboral de especialistas en ese sector.

El próximo curso se impartirán también por primera vez dos nuevos títulos de grado superior: el de Acondicionamiento físico, en los institutos de Educación Secundaria Villa de Abarán, Mediterráneo de Cartagena, Mar Menor de San Javier y Rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras; y el de Enseñanza y animación sociodeportiva, que sustituirá al de Animación de actividades físicas y deportivas. La ampliación de ciclos y títulos se reparte por los institutos de la Región, pero también por los centros concertados, que este año se han sumado con más contundencia a la oferta de FP Básica. Es el caso de los colegios Montepinar (Murcia) y San Vicente de Paúl (Cartagena), que impartirán dos de las nuevas especialidades.

En los últimos ocho años la oferta de FP en la Región se ha incrementado en más de un 70%, hasta llegar a los 129 títulos del próximo año, de los que 19 corresponden a FP Básica, 45 a grado medio y 65 a grado superior. El número de estudiantes que buscan una salida laboral en esa formación también ha ido en aumento, desde los poco más de 16.095 matriculados en 2008 a los casi 26.000 registrados el curso pasado.