Los hospitales suspenden 17 operaciones y sortean nuevos colapsos en Urgencias Sala de espera del servicio de Urgencias del Virgen de la Arrixaca, ayer por la tarde. / Nacho García / AGM La epidemia de gripe da un respiro, con una menor presión asistencial durante el fin de semana JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Martes, 9 enero 2018, 04:02

Tras cerca de quince días de colapso en los hospitales, todo hacía presagiar que los servicios de Urgencias amanecerían ayer de nuevo desbordados, en el inicio de una nueva semana de alta presión asistencial. Sin embargo, desde el viernes la epidemia de gripe ha dado un respiro. La afluencia de pacientes ha sido algo menor y, sobre todo, se han producido menos ingresos. Por eso, aunque los hospitales siguen llenos y las Urgencias saturadas, los problemas fueron ayer por la mañana menores a lo esperado. Eso sí, las cosas pueden volver a complicarse en cualquier momento.

La anunciada suspensión de actividad quirúrgica también contribuyó a que hubiese más camas libres en las plantas. En concreto, el Morales Meseguer suspendió el viernes once intervenciones previstas para ayer. En cuanto a La Arrixaca, se anularon otras seis operaciones. En su lugar se programó cirugía mayor ambulatoria, que no necesita ingreso.

Cómo actuar ante los primeros síntomas Acuda a su centro de salud o al servicio de urgencias de Atención Primaria (SUAP). Hay 48 dispositivos extrahospitalarios para atenciones urgentes durante las noches, festivos y fines de semana 27 SUAP, 12 Puntos de Atención Continuada (PAC) y 9 puntos de especial aislamiento (PEA). Consulte a su médico de familia si la fiebre no desaparece, si la tos se prolonga más de diez días o si tiene alguna dificultad para respirar en reposo (especialmente si tiene más de 60 años o es enfermo crónico). Si ha contraído la gripe , guarde reposo, beba mucho líquido, evite el consumo de tabaco y alcohol y controle la fiebre con analgésicos y antitérmicos. Los antibióticos no están indicados para la gripe. No los consuma salvo prescripción de su médico. Para evitar el contagio a quienes le rodean, cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar con el brazo, en lugar de con la mano.

La dirección de La Arrixaca no tenía previsto ayer suspender, de momento, más operaciones. «Por ahora, vamos a mantener la programación que teníamos planteada», explicó el director gerente del hospital, Ángel Baeza. En el resto de áreas de salud, la actividad quirúrgica no se ha visto alterada, según la Dirección General de Asistencia Sanitaria.

A ello ha contribuido que la progresión de la epidemia de gripe se haya contenido. El viernes se notificaron 1.082 casos en los centros de salud, frente a los más de 1.200 diagnósticos diarios de las jornadas anteriores. Ese mismo descenso se ha notado en la presión asistencial que sufren algunos hospitales. «Hemos vuelto a unas cifras normales para estas fechas, unos 275 o 280 pacientes diarios», explica Pascual Piñera, jefe del servicio de Urgencias del Reina Sofía. Durante la semana pasada, se llegaron a superar los 330 enfermos al día en este hospital.

En La Arrixaca, «la afluencia de pacientes no ha descendido, pero sí se han producido menos ingresos. Como además hemos dado altas tanto el sábado como el domingo, no hemos tenido problema de camas», explicaba, por la mañana, el director gerente del hospital, Ángel Baeza.

Pero la situación dista de ser desahogada en los hospitales, y los colapsos podrían volver esta misma mañana. A las tres de la tarde de ayer, once pacientes permanecían en Urgencias de La Arrixaca pendientes de ingreso porque en las plantas ya no quedaban huecos libres. En el Santa Lucía había, a la misma hora, 27 pacientes también sin cama asignada, según los datos facilitados por la Dirección General de Asistencia Sanitaria. En el Reina Sofía, eran 9 los enfermos en esta situación.

Por el contrario, en el Morales Meseguer no había problemas de camas a primera hora de la tarde. El servicio de Urgencias de este hospital ha puesto en marcha una Unidad de Evaluación para tratar de evitar nuevos colapsos. Se identifica a pacientes susceptibles de ser dados de alta en 24 horas y se les hace un seguimiento. Si mejoran antes del traslado a planta, se anula el ingreso y se les manda a casa, en algunos casos con seguimiento telefónico, de forma que ante cualquier empeoramiento vuelven al hospital.

La semana empezó ayer sin graves problemas de saturación en el Rafael Méndez (Lorca), donde a primera hora de la tarde quedaban 18 camas libres, y en el Hospital Lorenzo Guirao (Cieza), con 10 plazas libres. Más apretados estaban en Los Arcos, con 18 pacientes a la espera de ingreso y solo 11 camas disponibles, y en el Noroeste, con 9 pacientes para solo 2 camas. En el Virgen del Castillo (Yecla), quedaban dos pacientes a la espera de ingreso a las tres de la tarde, y había 12 camas libres.

Más de 5.000 nuevos casos

La epidemia de gripe empezó a colapsar el sistema sanitario en la semana del 25 al 31 de diciembre, cuando se registraron 3.780 casos, frente a los 1.027 de los siete días anteriores. La semana pasada, del día 1 al 7, se notificaron, en total, otros 5.285 casos. 248 pacientes requirieron ingreso hospitalario (15 de ellos en UCI). Desde que comenzó la epidemia, se han registrado más de 11.000 diagnósticos de gripe en los centros de salud. Seis personas han fallecido a causa de complicaciones relacionadas con la enfermedad. Pese al gran número de casos, no estamos ante una gripe más grave que otros años. La mayor parte de los pacientes pasan la enfermedad en casa, con reposo y antitérmicos (los antibióticos no están indicados). En esta temporada, se está registrando tanto gripe A como del tipo B, y la vacuna está resultando menos eficaz que otros años, como admitió la semana pasada el consejero, Manuel Villegas. La composición de la vacuna la determina un panel internacional de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en base a la previsión de cuáles serán los virus de la gripe circulantes en el invierno. En esta ocasión, estas previsiones han sido menos certeras, en parte porque uno de los virus presenta una mutación, según explicó el director general de Salud Pública, José Carlos Vicente. Esto no significa, sin embargo, que no continúe siendo recomendable la vacuna para los grupos de riesgo.

La Consejería recuerda que los centros de salud y los servicios de Urgencias de Atención Primaria son los recursos fundamentales y prioritarios donde se debe acudir, si es necesario, ante los síntomas de la gripe. Las autoridades sanitarias apelan al uso responsable de los servicios de urgencias de los hospitales y recuerdan que hay 48 dispositivos extrahospitalarios para atenciones urgentes durante las noches, festivos y fines de semana.