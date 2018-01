Los hospitales afrontan la tercera semana consecutiva de colapsos Uno de los pasillos de Urgencias de La Arrixaca, lleno de camas, en una imagen tomada la semana pasada. / La Verdad En el servicio de Urgencias de La Arrixaca, los pacientes llegan a superar las 48 horas de espera para el traslado a planta JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Martes, 16 enero 2018, 03:09

El padre de Toñi Mellado, de 78 años, llegó al servicio de Urgencias de La Arrixaca el sábado, a las diez de la mañana, en una ambulancia. «Se ahogaba, sufre una bronconeumonía», explicaba su hija ayer, sobre la una de la tarde, desesperada después de más de 48 horas a la espera de alguna cama libre en planta. «He ido a Atención al Usuario y me dicen que están desbordados. Tampoco pueden trasladarlo a un hospital concertado porque también están llenos», protestaba. El anciano estuvo «primero en Observación, y luego en un pasillo. Después, lo llevaron a la Unidad de Preingreso. Es una situación que genera mucha impotencia».

Su caso dista de ser único. Estefanía Saenz llegó con su padre, que sufre una insuficiencia respiratoria, en la madrugada del sábado al domingo. «Llevamos más de 24 horas esperando a que nos digan si lo trasladan a planta -contaba-; está bien atendido, pero en un pasillo. El fin de semana esto ha sido una locura».

La puerta de Urgencias de La Arrixaca amaneció ayer con 55 pacientes a la espera de ingreso, todo un récord para un servicio con espacio para albergar, como mucho, a 40 enfermos. Los profesionales, desbordados, llevan años denunciado una saturación que es permanente. La dirección prometió en 2015 una ampliación que sigue sin hacerse realidad.

A media mañana, tres pasillos de Urgencias estaban ya repletos de camas. Allí, los pacientes permanecen monitorizados y atendidos con todas las garantías. Pero, como resumía Estefanía Saenz, preocupada por la situación de su padre, «un pasillo no deja de ser un pasillo». Además de la incomodidad, la intimidad es nula.

La semana empieza también con la Unidad de Cuidados Intensivos colapsada, y con las siete camas adicionales para pacientes semicríticos prometidas desde antes del invierno todavía cerradas. Primero se aseguró que el espacio estaría listo para enero. Después, se dijo que las camas podrían estar operativas a finales de este mes. Sin embargo, las obras de adecuación aún no han comenzado, según admitió ayer el director gerente del hospital, Ángel Baeza.

Tanto La Arrixaca como el resto de hospitales de Murcia y Cartagena afrontan su tercera semana de colapsos. La epidemia de gripe no da tregua y alcanza ya una intensidad «muy alta», de acuerdo a los parámetros de medición de Salud Pública.

Los centros de Atención Primaria notificaron la semana pasada 7.592 nuevos casos, frente a los 5.340 de los siete días anteriores. La incidencia se sitúa en más de 500 afectados por cada 100.000 habitantes. Hay que remontarse al año 2009 para encontrar una tasa superior a la actual, y todavía no está claro si la epidemia ha llegado ya a su pico máximo o continuará en ascenso. «La semana pasada tuvimos 320 ingresos por gripe, es un cifra altísima. En su mayor parte, se trata de pacientes mayores que requieren estancias prolongadas», explicó Yolanda Morales, directora médico de La Arrixaca.

Suspensiones en quirófano

La fuerte presión asistencial está obligando a suspender actividad quirúrgica. La dirección del Reina Sofía anuló ayer 14 operaciones previstas para hoy, y La Arrixaca desprogramó una intervención. «La situación sigue siendo compleja, difícil», admitió el director gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Asensio López. «La gripe está afectando a muchas personas mayores. La vacuna no ha sido tan eficaz como otros años, algo que no está relacionado con el momento en que comenzó la campaña», subrayó. Podemos criticó la semana pasada la decisión de retrasar el inicio de la vacunación al 14 de noviembre. «En Asturias empezaron antes y sufren una incidencia aún más alta que en la Región. No hay relación alguna», insistió Asensio López.

La composición de la vacuna la determina un panel internacional de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en base a la previsión de cuáles serán los virus de la gripe circulantes durante el invierno. Aunque habrá que esperar a las evaluaciones que realice Salud Pública, los primeros informes apuntan a que en esta temporada se está registrando tanto gripe A como del tipo B, y la vacuna está siendo algo menos eficaz. Sin embargo, la Consejería recuerda que sigue siendo la mejor herramienta para prevenir la enfermedad.