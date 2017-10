«Da gusto que los jurados, sin conocerte, te elijan por lo que oyen» Álex y Juana. / Vicente Vicéns / AGM Álex y Juana Integrantes del grupo musical El Nuevo Acelerador ANTONIO BOTÍAS Murcia Miércoles, 18 octubre 2017, 08:41

Es complicado enmarcarlos en un género preestablecido. Por eso, por la naturaleza de su música, suelen ser tan bien recibidos en diferentes concursos. Este grupo murciano, formado por Álex y Juana y llamados El Nuevo Acelerador, atesora numerosas distinciones, mientras buscan su inspiración en la realidad que los rodea, en las historias que hurtan y hasta en los personajes que se cruzan a su paso.

-¿Por qué eligieron ese nombre para su grupo?

-El nombre fue cosa de Juana, ávida e incansable lectora. Es el nombre de un relato de H. G. Wells, en el que se describe una sustancia que acelera la percepción personal de quien la consume, haciendo que todo a su alrededor vaya muchísimo más lento, y, claro, es una analogía perfecta para lo que queremos conseguir con nuestra música.

-¿Qué tipo de música ofrecen?

-De forma general, la describiría como pop, o directamente rock. Y es que encorsetarse en una etiqueta siempre nos ha dado pereza. Damos mucha importancia a todo el proceso de creación, desde las letras, pasando por las melodías así como finalmente con los arreglos.

-¿Cuáles son sus fuentes, sus cantantes favoritos?

-La gente nos compara con grupos 'indies' españoles de los noventa y a veces con Shoegaze de los ochenta. A nosotros nos gusta pensar que hay un poco de los Pixies, de My Bloody Valentine, de Los Planetas, de los Surfin Bichos o del Niño Gusano, y por qué no, también una pizca de Bowie, Beach Boys y hasta de Batiatto o los Carpenters.

-¿En qué se inspiran antes de componer?

-La inspiración viene de nuestro alrededor, no nos privamos de nada. Lo mismo te contamos alguna pena que robamos alguna historia que vemos por ahí. Nos gusta carroñear de la realidad. A veces, simplemente hacemos un homenaje a algún personaje o mandamos mensajes encriptados.

-Han recibido diversos galardones y premios, ¿con cuáles se queda?

-(Risas). En realidad no han sido tantos, sobre todo selecciones, semifinales, menciones... Vamos, que somos los eternos perdedores. De todos modos nos quedamos con los concursos nacionales en los que no tenemos ni idea de quién es el jurado (ni ellos saben nada de nosotros), como el 'Nosoloindie 2016' o el 'Stage by Sony BCN 2015', por ejemplo. Da gusto que te seleccionen en base puramente a lo que oyen. Tampoco podemos dejar de mencionar nuestros queridísimos 'Lemon Pop' y 'Contempopránea' y sus respectivos concursos.

-¿Cuál es su último trabajo y en qué consiste?

-Nuestros últimos trabajos fueron un sencillo 'Canción de aniversario', que sacamos al principio de este año e incluye una cara B, 'El tercer día', y una versión de Los Planetas ('Rey Sombra'), con la que quedamos los sextos en el concurso de versiones del 'Contempopránea' de este año. Algo reseñable de estos trabajos es que nos encargamos, por primera vez, de todo el proceso de producción. Hemos contado con Álex como técnico de sonido y con nuestro adorado José Morata para las mezclas y 'mástering'.

-¿Cómo andan de actuaciones para esta temporada?

-No vamos muy boyantes. Van saliendo cosillas que vamos aprovechando, cuando tenemos oportunidad. Quizá por la naturaleza de nuestra música, no hacemos algo estrictamente 'de género', los promotores se lo piensan muchas veces antes de meter a un grupo poco conocido que hace algo tan heterogéneo. Si bien es verdad que es esto, precisamente, lo que nos lleva a tantos concursos.

-¿Es fácil hacer música en la Región?

-Si tienes ganas, un instrumento o un ordenador es fácil hacer música aquí y en Helsinki. Ahora, otra cosa distinta es el apoyo institucional, que en nuestro caso es ausente o inexistente, tanto a nivel regional como nacional. Hay por ejemplo algunas iniciativas interesantes, como el 'Creamurcia' o el 'GPS' a nivel nacional. Pero la verdad es que lo que percibimos es una inversión en el factor comercial de la música, no en el cultural.