Mucha gresca y pocas leyes El consejero de Presidencia, Pedro Rivera, y el presidente López Miras, en la Asamblea. / P. Sánchez / AGM La debilidad parlamentaria del Gobierno obstruye su producción legislativa. En 2017 incluyó en su plan normativo una veintena de preceptos legales, de los que solo aprobó cinco; este año solo ha anunciado tres JULIÁN MOLLEJO Murcia Lunes, 22 enero 2018, 08:27

Le ha costado varios años, pero el Gobierno regional ha terminado por comprender que la Asamblea Regional es un campo hostil desde que perdió la mayoría absoluta, lo cual marca toda su gestión, pero principalmente su capacidad legislativa, que necesariamente debe pasar el filtro parlamentario.

El plan normativo para 2018 aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado miércoles es una prueba de este ejercicio de realismo. El documento, que el Ejecutivo debe elaborar a comienzos de cada año para exponer los proyectos de ley que tiene previsto remitir a la Cámara durante dicho ejercicio, solo incluía tres normas legales: la obligatoria de prespuestos; la de espectáculos públicos, que lleva varios años anunciando; y una segunda ley de simplificación administrativa, que en realidad es la única nueva del lote.

Reforma del Estatuto del Presidente PSOE. Parejas de hecho PSOE. Profesionales de enfermería Ciudadanos. Reforma de la ley de Patrimonio Cultural Ciudadanos. Sobre situaciones de conflicto en los contratos públicos Ciudadanos. Profesionales del deporte Ciudadanos. Muerte digna PSOE. Régimen jurídico de las ITV Ciudadanos. Sobre el 'fracking' Podemos. Sobre senderos Podemos. Cláusulas sociales y medioambientales Podemos. Venta ambulante Podemos. Gratuidad de libros de texto PSOE. Cambio climático Podemos. Creación del colegio de ambientólogos PP. Creación del colegio de criminología PP. Sobre música PP. Sobre unidad de medida PP. Gratuidad de libros de texto PP y Ciudadanos. Sobre tributos cedidos PSOE. Sobre comunicación y publicidad institucional Podemos. Medidas urgentes para el Mar Menor Decreto ley del Gobierno. Sobre la prestación de la dependencia Decreto ley del Gobierno. Reforma de la ley para la mejora de la calidad educativa PSOE.

La diferencia con el plan normativo que presentó para 2017 es inmensa. Dicho plan, aprobado cuando aún estaba en la presidencia Pedro Antonio Sánchez, recogía una veintena de proyectos de ley, de los que, al final, solo cinco vieron la luz. De ellas, solo tres llegaron a la Asamblea con la firma del Gobierno: la obligatoria de presupuestos; la de accesibilidad universal; y la primera de simplificación administrativa, que se aprobó primero como decreto ley.

La Asamblea está saturada de leyes; 24 aguardan su tramitación y no hay tiempo para dar salida a todas en lo que resta de legislatura

Un atajo para ganar tiempo

Para aprobar las otras dos (la de participación institucional y la reforma de la de puertos), el Gobierno empleó un atajo al que cada vez recurre con más frecuencia: registrarlas en la Asamblea como proposiciones de ley del grupo parlamentario del PP. Con ello gana mucho tiempo en la tramitación de las leyes, ya que se evita tener que cumplir con varios procedimientos, como solicitar informes a todas las consejerías afectadas y los preceptivos dictámenes del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico.

De hecho, mientras que el Ejecutivo ha presentado en la Asamblea en los dos años y medio largos de legislatura que llevamos una decena de leyes, el grupo parlamentario que lo sustenta ha registrado 25 proposiciones de ley.

Sin embargo, el Gobierno regional y el grupo del PP, acostumbrados durante veinte años a aprobar sin problemas todo lo que presentaban en la Cámara merced al rodillo de sus sucesivas mayorías absolutas, han terminado por comprender que en la dinámica actual del Parlamento autónomo lo importante no es la cantidad, sino la calidad y el acuerdo.

Varapalos como los de los decretos ley de las ITV, derogado por la Cámara cuando lo presentaron para su convalidación, y el de las medidas urgentes del Mar Menor, profundamente enmendado por la oposición, hasta el punto de que sus autores han tenido que renegar de él, han terminado por convencer al Ejecutivo de que no sirve de nada anunciar decenas de nuevas leyes a sabiendas de que la mayoría no verá la luz.

La consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo, en la presentación del exiguo plan normativo de 2018, se preocupó de precisar que, aunque no aparecían en la relación, las propuestas legislativas incumplidas en 2017 seguían en vigor.

Muchas de ellas lo harán, de nuevo, como proposiciones de ley del grupo parlamentario del PP, aunque, en realidad, será imposible que todas salgan adelante en el poco más de un año que resta de legislatura, dada la saturación de iniciativas legislativas que existe en la Asamblea Regional.

Es otra consecuencia de la revitalización experimentada por la Cámara con la desaparición de la mayoría absoluta. Todos los grupos se ven con posibilidades, si convencen a sus vecinos de escaño para sumar los votos suficientes, de enriquecer el cuerpo legislativo regional con sus propias normas.

En la actualidad, existen 24 leyes en lista de espera para su tramitación en la Asamblea Regional, la mayoría de ellas registradas por los grupos parlamentarios. Muchas quedarán en papel mojado, ya que no alcanzarán los apoyos necesarios y ni siquiera llegarán a debatirse, o bien porque no hay tiempo suficiente antes de que finalice la legislatura para su tramitación, que también se ha vuelto más laboriosa -más diálogo, más enmiendas, más tiempo de debate- al no existir un grupo dominante.