Golpe de suerte gracias al golpe de Estado 01:38 Cuatro mujeres agraciadas con el tercer premio inmortalizan el momento con un selfi. / María Sánchez Melero / SDY El sorteo del Niño reparte en Yecla once millones de euros de casi todo el tercer premio, el 23282. La pedanía murciana de Beniaján y San Pedro del Pinatar también rascan dos pellizcos del segundo, con 75.000 euros por boleto Á. ALONSO / D. VIDAL YECLA Domingo, 7 enero 2018, 07:44

Ya era un regalo la lluvia, el agua del cielo que asomaba por el horizonte, y al final la tormenta trajo también una lluvia de millones. El Sorteo de Lotería del Niño más generoso con la Región que se recuerda en los últimos años dejó en Yecla once millones de euros gracias al tercer premio, el número 23282. La administración Virgen del Castillo de la localidad del Altiplano, abonada durante todo el año a este número, desde hace 36 años, vendió 43 series del 23282 para este sorteo. Es decir, solo 70 décimos premiados se quedaron sin 'dueño'. Pero 430 décimos repartidos del tercero, a 25.000 euros cada uno, fueron más que suficientes para inundar el municipio de felicidad. Y no pocas botellas de champán.

Galería. Uno de los afortunados se acercó esta mañana a la administración. / Angel Alonso

Alicia y Alejandra, las dos hermanas Villaescusa González-Moro que regentan el establecimiento tras la jubilación de su madre (que ayer atendía al teléfono sin ocultar un feliz nerviosismo), lloraban de alegría minutos después de saber que habían repartido tanta suerte entre sus vecinos. «Siempre he pensado que eran un poco ridículas las celebraciones de este tipo, pero ahora lo entiendo. ¡Estoy muy feliz!», se sinceraba eufórica Alicia Villaescusa. No es la primera vez que esta administración da un premio importante, aunque sí es la primera vez en más de un siglo y medio. Ya tocaba que tocara, porque la última vez fue en 1846, cuando Yecla recibió El Gordo de la Lotería de Navidad de forma íntegra, también repartido por la administración situada en la calle Alfarería.

El joven Pedro Navarro invertirá las ganancias en «ser torero, que es lo que me hace más ilusión»

«Este número lo tiene gente que viene todas las semanas, lo colocamos en su casillero. Lo hemos vendido también a un bar y un restaurante en el polígono en la Herrada», aseguraban sonrientes las propietarias del despacho.

Un número con historia

Esa alegría que ayer desbordó a cientos de vecinos de Yecla fue gracias a un número que lleva jugándose desde 1982 en Yecla. Fue una persona ya fallecida, el farmacéutico Rafael Yago, el que quiso tener el número de la fecha del golpe de estado que perpetró Antonio Tejero: el 23 de febrero de 1981. Sin embargo, ese número con la fecha exacta no estaba disponible y le enviaron el número del primer aniversario de aquel hecho histórico, según relataba ayer uno de los agraciados, Alfredo Ortín. «Mi padre, 'Koki', y Rafael Yago lo jugaban. Después de fallecer mi padre, he seguido jugándolo yo en los últimos años», explicaba este afortunado. La alegría de Alfredo era similar a la de muchos vecinos. La sonrisa era contagiosa ayer en Yecla, porque los once millones de euros están «muy, muy repartidos», según la familia Villaescusa González-Moro. A las puertas de la administración se fueron concentrando cientos de personas, muchas de ellas con el décimo en una mano y, en la otra, la pertinente botella de espirituoso. Desde el más jóven, Pedro Navarro, que dedicará lo ganado a «ser torero, que es lo que me hace ilusión», hasta los más veteranos que quieren «tapar agujeros» y «pagar el coche» al hijo, hacía planes Juan con una sonrisa de felicidad insuperable.

También los había quienes, despitados a más no poder, llegaban a las puertas de la administración sin saber que la fortuna también había tocado su bolsillo. Entonces sacaban la cartera, comprobaban el décimo y celebraban el premio con un grito: «¡Me voy de viaje!». Otros contaban su suerte doble: «Yo no vengo a comprar aquí lotería, pero en la otra administración había mucha cola y cambié. He ganado 25.000 euros de pura suerte». Lo habitual ayer era ver a familias con varios décimos que abrían las botellas de cava sin solución de continuidad, y también otros vecinos que, sin haber ganado un solo céntimo, se acercaban «para ver la alegría de la gente». De hecho, si los once millones se dividen por la población total de la localidad (34.000 habitantes), cada yeclano hubiera ganado 323 euros.

De fiesta en fiesta

Uno podía encontrarse ayer la fiesta en Yecla en cada esquina solo con dar unos cuantos pasos. A pocos metros de la administración Virgen del Castillo, a las puertas de Borneo Café, varios clientes del bar celebraban haberse repartido 50 décimos del tercer premio. Su gerente, Miguel Ángel Disla, lleva 17 años apostando por el mismo número. «Somos gente sencilla», definía Miguel Ángel, quien también resultó agraciado con un par de décimos que servirán para «disfrutar de la vida». Eso sí, ayer tuvo que abrir las puertas del bar de forma casi obligada para compartir el día de fiesta, que se transformó en fiestón.

También se llevaron un par de pellizcos tanto en Murcia, en una tienda de regalos de la pedanía de Beniaján regentada por Araceli Macanás, como en San Pedro del Pinatar, donde 'El Perolo' volvió a repetir con un premio de un sorteo extraordinario. En ambos casos, los loteros vendieron un boleto por máquina del segundo premio del Niño, el 18442, que repartió 75.000 por décimo. «Acabamos de llegar a la tienda para sacar el champán», celebraba la propietaria del establecimiento de la capital, que traspasa el negocio a Tamara Martínez en un momento álgido. Ambas rebosaban felicidad por la fortuna del único agraciado, de identidad desconodia. Un solo boleto premiado era suficiente para montar una fiesta por todo lo alto. No todos los días le caen a uno en la cartera semejante cantidad de euros.