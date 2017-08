El Gobierno regional sostiene que la tarifa del Trasvase «no se va a cobrar» Francisco Jódar (c) reunido ayer con los representantes de las patronales hortofrutícolas murcianas. / CARM El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca pide al Ministerio que les exima del pago de los 12 millones de euros hasta que haya caudales del Tajo DANIEL VIDAL Murcia Miércoles, 2 agosto 2017, 03:19

El Gobierno de la Región de Murcia se puso ayer serio con el Ejecutivo de Mariano Rajoy a cuenta de la situación extrema que atraviesan los regantes del Trasvase Tajo-Segura. Tal y como aseguró ayer el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, la Comunidad pedirá al Ministerio que no cobre a los regantes las nuevas tarifas por el uso de este canal, que alcanzarían los 12 millones de euros, «hasta que se trasvase agua» desde el Tajo.

Tras reunirse con representantes de las patronales hortofrutícolas y alimentarias Apoexpa, Agrupal y Proexport para avanzar en un pacto regional del agua, Jódar aseguró que el Gobierno murciano «no va a cesar en su trabajo por defender los intereses de los murcianos». Así, dijo que «ahora que atravesamos por una mala situación, en la que estamos muy faltos de recursos hídricos, vamos a mediar para que el de España mantenga las exenciones al abastecimiento y al regadío» con «todas las medidas que sean necesarias para que no tengan que pagar en ningún momento unos costes económicos cuando no se está trasvasando agua ni para abastecimiento ni para riego», indicó el titular de Agua de la Comunidad Autónoma. Jódar, sin embargo, no precisó si el contacto con el Ministerio ya se había producido y en cuánto tiempo se podría resolver esta situación, un nuevo inconveniente que viene a sumarse a la escasez de recursos hídricos que sufren los agricultores murcianos. «No es de recibo abonar unos costes por el uso de un canal que no se está produciendo y para indemnizar a unas comunidades por un agua que no se está trasvasando», añadió Jódar. «Vamos a trabajar para que la exoneración al abastecimiento y al regadío se mantengan, dada la extrema sequía», señaló ayer no solo Francisco Jódar, sino también la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, quien fue más allá al asegurar que esa tarifa «no se va a cobrar» a los agricultores.

Además, los regantes también encontraron ayer el respaldo del diputado del PP en la Asamblea Regional y secretario Ejecutivo de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del partido en la Región, Jesús Cano, quien también pidió (en un comunicado) que el Gobierno de España «no aplique las nuevas tarifas de agua del Trasvase Tajo-Segura aprobadas por el Consejo de Ministros dada la situación actual de sequía». Asimismo, apeló a que se mantengan «las exenciones vigentes por las que peleó el Gobierno regional en el año 2015».

El diputado Jesús Cano reclama al Ministerio que «reconsidere su decisión»

Cano, quien cree que los regantes «piden algo absolutamente razonable», consideró que «no es el momento oportuno para hacer una revisión de precios dadas las dificultades que atraviesan los regantes y agricultores ante la falta de agua», y respaldó la petición del presidente del Scrats, Lucas Jiménez, y del Gobierno regional de «pagar cuando reciban agua» del Tajo. «Estamos en una situación crítica y lo menos adecuado es que los regantes tengan que pagar por trasvases que no reciben, por lo que el Ministerio debe reconsiderar su decisión», añadió Cano, para quien el Gobierno regional debe «prestar todo su apoyo y colaboración al Scrats con el fin de impedir la entrada en vigor de las nuevas tarifas». Eso sí, Cano confía en que el Ministerio finalmente «atenderá sus demandas porque nos consta que este año no se van a aplicar los nuevos precios».