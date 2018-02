El Gobierno regional estará con los regantes en la protesta de Madrid

El Gobierno regional estará representado en la protesta que realizará el Círculo por el Agua en Madrid el 7 de enero. El presidente López Miras comentó ayer que ese día no acudirá personalmente porque viaja a Japón encabezando una delegación de empresarios de la Región «para cerrar acuerdos importantes». Precisó que ya no puede cambiar la fecha del visado. Previamente, el presidente indicó que tenía intención de acudir a Madrid para estar con los regantes, como hizo en diciembre en Murcia. A juicio del Gobierno, no se trata de una protesta, sino de dar a conocer la situación de la cuenca del Segura, con el reparto de frutas y verduras.

Miras acudió a la sede del sindicato del Trasvase para sumarse al Manifiesto Levantino por al Agua, junto con el consejero Francisco Jódar. Lucas Jiménez, presidente del Scrats, comentó que ambos inauguraban las adhesiones institucionales. Lamentó la falta de reservas en la cabecera del Tajo. El vicepresidente del sindicato, José Antonio Andújar, criticó que la ministra García Tejerina no acuda a la cuenca del Segura para dar la cara. Apuntó, asimismo, que el Ministerio aún no ha contestado al estudio del Scrats para resolver el déficit, que incluye nuevos trasvases. El presidente señaló que «hay que ponerle fecha ya» al futuro pacto nacional del agua. «No se puede demorar más».