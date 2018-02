Gobierno y oposición se pelean por quién debe hacer la nueva ley del Mar Menor Cultivos junto al Mar Menor. / Pablo Sánchez/ AGM El Ejecutivo dice que la tarea le corresponde a la Asamblea y PSOE y Podemos lo acusan de desobedecer el mandato del Parlamento JULIÁN MOLLEJO Murcia Jueves, 15 febrero 2018, 03:50

El Mar Menor, de nuevo, en medio de la trifulca política. El Gobierno regional reconoció ayer que no tiene intención de acatar el mandato de la Asamblea Regional para elaborar antes de que concluya la legislatura una nueva ley integral para proteger el Mar Menor, con el argumento de que la labor le llevaría más de un año, por lo que insistió que sería más rápido que fuera la propia Asamblea la que asumiera dicha tarea. El PSOE respondió acusando al Ejecutivo de «insumisión» al Parlamento autónomo, mientras que Podemos advirtió: «Si no quieren gobernar, lo haremos nosotros».

La consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, explicó que trabajarán «para aprobar medidas para proteger la laguna» y tratar de garantizar su recuperación, pero nada más. La excusa es la falta de tiempo.

«Si dedicamos el tiempo a elaborar la ley, cuyos trabajos pueden durar más de un año, no nos quedaría tiempo para dedicárselo a lo más importante, que es poner en marcha medidas urgentes para recuperar el Mar Menor», argumentó la consejera.

Arroyo le pasó a la Asamblea la patata caliente de la nueva ley integral sobre el Mar Menor. «Sería más rápida su tramitación» y agilizaría su debate, al poder participar directamente todos los grupos en su elaboración, indicó. La consejera instó al Parlamento a no incurrir en «dejación de sus funciones» y a iniciar los trabajados para presentar la nueva norma sobre el Mar Menor como proposición de ley.

Recordó que el Gobierno ya aprobó un decreto ley de medidas urgentes para la protección del Mar Menor, que luego fue ampliamente reformado por la oposición -«destrozado» fueron sus palabras-, por lo que no tenía intención de volver a emprender de nuevo la vía legal.

Sobre la ley de medidas urgentes, que ayer entró en vigor, Arroyo precisó que el Gobierno hará lo posible por ponerla en práctica. «El Gobierno siempre cumple la ley», señaló.

«Hay que recordar que quien elaboró un decreto ley con medidas para recuperar la laguna fue este Gobierno. Ese decreto llegó a la Asamblea, lo destrozaron y no quisieron ratificarlo. Esa vía ya la hemos intentado, pero no ha servido. Ahora lo que tienen que hacer los grupos es asumir la responsabilidad de trabajar en una proposición de ley porque las ventajas son palpables», recalcó Arroyo.

«Si insisten en que el Gobierno debe hacer esta ley, insistiremos en que están haciendo dejación de sus funciones», agregó.

La respuesta llegó por parte del portavoz del PSOE en la Asamblea, Joaquín López. «El Ejecutivo murciano ha vuelto a desobedecer a la Asamblea Regional al no querer cumplir su mandato sobre la ley del Mar Menor», declaró.

«Les viene grande»

«Se trata de un acto de desobediencia y de insumisión al Parlamento regional, que es donde reside la voluntad popular de la ciudadanía de la Región de Murcia, y por lo tanto, es un acto intolerable en democracia», añadió López.

El portavoz parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, señaló que «si no quieren gobernar, lo haremos nosotros». «Ya no nos sorprende su inacción. Ni les ha interesado ni les interesa el Mar Menor. Ocurre con multitud de temas, sabemos que no hay nadie dirigiendo las políticas regionales. La Región de Murcia les viene grande y saben que el problema del Mar Menor les ha superado por completo», indicó Urralburu.