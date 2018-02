El Gobierno asegura a los barones del PP que no habrá quitas de deuda a comunidades 01:21 Foto de familia con los barones del PP. / Juan Carlos Hidalgo / EFE | Vídeo: Atlas El líder del PP gallego asegura que se va a ayudar a que las comunidades puedan pagar la deuda "pero no a cambio de que unas la paguen y otras no" EFE Murcia Lunes, 12 febrero 2018, 19:26

El Gobierno ha confirmado hoy a los barones regionales del PP que no habrá quitas de deuda a las comunidades autónomas, según han confirmado varios dirigentes autonómicos a la salida de la reunión con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y la cúpula del partido.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, han explicado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha aclarado en este encuentro que no habrá quita de deuda a las comunidades.

"No sería razonable" y habría "muchas dificultades" de explicar a los ciudadanos por qué a unas regiones se les perdona la deuda, ha dicho Feijóo, mientras que Herrera ha asegurado que salen de la reunión más tranquilos tras haber escuchado esta confirmación.

Según ha explicado Feijóo, las comunidades que tienen deuda la tienen que pagar y otra cuestión distinta es que se "busquen mecanismos" para reestructurarla o facilitar el pago en plazos, pero "condonar, perdonar o dejar sin efecto" la deuda considera que va "en contra de cualquier principio moral y económico".

Así, aunque "no va a haber quita" sí que se va a ayudar a que las comunidades puedan pagar la deuda "pero no a cambio de que unas la paguen y otras no", un aspecto en el que se ha mostrado convencido de que todos estén de acuerdo y sobre el que ha anunciado la presentación de un documento del PP "en breve" para poder llegar a un acuerdo con el PSOE.

El líder del PP gallego ha asegurado que el partido va a hacer lo posible para buscar un acuerdo de financiación autonómica con el PSOE y para eso "no hay nada mejor que el PP presente un documento" sobre esta reforma para después poder debatirlo con los socialistas y con el resto de partidos políticos.

Por su parte, Herrera también ha afirmado que el criterio del PP "es absolutamente contrario" a que la negociación de la reforma de modelo de financiación parta "de un regalo que puedan ser quitas" a las comunidades autónomas con deuda porque sería injusto para las propias comunidades "y con los ciudadanos".

López Miras: «Si no es una quita tendrá que ser otra cosa»

El presidente de la Comunidad de Murcia, el popular Fernando López Miras, ha señalado este lunes que es partidario de analizar la deuda de las comunidades autónomas para buscar fórmulas que sirvan para corregir el endeudamiento fruto de la infrafinanciación, como asegura, es el caso de Murcia. "Si no es una quita tendrá que ser otra cosa", ha asegurado, sobre un instrumento que no es visto con buenos ojos otros presidentes 'populares'.

"Murcia ha estado gravemente perjudicada por el sistema de financiación aprobado por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero en 2009, hasta este año prácticamente no tenía deuda y después se ha disparado", ha recalcado López Miras en declaraciones a periodistas tras la reunión de 'barones' del PP.

Por ello, es partidario de "analizar la deuda" y ver qué parte corresponde a "infrafinanciación". "Algo hay qué hacer con la deuda generada por un injusto sistema de financiación, y si no es una quita tendrá que ser otra cosa", ha apuntillado el presidente murciano.

López Miras ha señalado la financiación autonómica resulta "imprescindible", y ha subrayado que Mariano Rajoy ha manifestado en el encuentro con sus 'barones' del partido su intención de cambiar el modelo. No obstante, entiende que con los 137 diputados que cuenta el PP en el Congreso "poco se puede hacer", por lo que ha apelado al apoyo del PSOE. "Queremos cambiar el sistema injusto, si, pero no podemos hacerlo solos", ha resumido.

Por otra parte, sí se ha mostrado optimista con respecto a alcanzar un pacto nacional sobre el agua con el PSOE, ya que a su juicio un país "avanzado" como España que "lleva el metro a Arabia Saudí o que amplía el Canal de Panamá no puede ser que no asegure el agua a todos los españoles".

"Si garantizamos el agua para todos sera lo mas importante que hayan conseguido todos los dirigentes de las comunidades autónomas para este país en los próximos 100 años", ha asegurado.