El Gobierno aprobó un incremento de sueldo de hasta un 33% para 12 asesores que después anuló Pedro Rivera y Noelia Arroyo en una imagen de archivo. / Edu Botella/ AGM El Ejecutivo regional asegura que el aumento, autorizado el 17 de enero y suspendido el día 31, se produjo «por error» JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Jueves, 1 marzo 2018, 03:32

El Consejo de Gobierno aprobó en su sesión del pasado 17 de enero un aumento de sueldo para una docena de jefes de gabinete, asesores y otros cargos eventuales. Los incrementos, de entre el 2% y el 33%, superaban con mucho la subida salarial prevista para 2018 para el conjunto de los empleados públicos (del 1,5%). La decisión, de la que no se informó en su momento y que no llegó por tanto a trascender, fue sin embargo revocada apenas quince días después.

El 31 de enero, el Gobierno regional anuló los aumentos salariales «con la finalidad de que, previamente a la modificación del régimen retributivo del personal eventual afectado, por parte de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se dé cuenta al Consejo de Gobierno de la relación de todos los puestos de eventuales actualmente existentes y de su valoración económico-presupuestaria, así como de un estudio sobre la tipología de puestos y niveles de sueldos».

Así consta en las actas del Consejo de Gobierno de los días 17 y 31, a las que ha tenido acceso 'La Verdad'. La portavoz del Ejecutivo, Noelia Arroyo, fue preguntada por este asunto en la rueda de prensa que ofreció ayer en San Esteban, pero no confirmó los hechos y se limitó a asegurar que no responde a ataques en las redes sociales, donde comenzó la polémica. Ya por la tarde, y después de que 'La Verdad' hubiese accedido a las actas, achacó a «un error» el aumento salarial. Arroyo aseguró que los incrementos eran «una propuesta» de diferentes consejeros que debía «ser estudiada», pero que fue recogida en acta como una aprobación. «Nuestra intención es homologar los sueldos de los jefes de gabinete, de prensa y asesores, de forma que algunos aumenten su salario, pero en otros casos descenderá. El objetivo es que no haya desigualdades entre quienes realizan tareas similares», afirmó.

Sin embargo, en las actas del 17 de enero no se recoge reducción alguna de sueldos, ni ninguna propuesta en esta dirección. Lo que que sí aparece negro sobre blanco es una notable subida salarial para una docena de cargos eventuales, de forma que algunas nóminas se elevaban hasta los 50.000 euros brutos anuales.

El mayor incremento fue el experimentado por Margarita Jiménez Fontes, que ocupa un puesto eventual como asesor de gabinete en la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa. Pasó de 30.000 a 40.000 euros anuales de una tacada. José Antonio Martínez-Abarca, asesor de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, vio aumentar (fugazmente) sus emolumentos un 23,7%, desde los 24.240 euros brutos a los 30.000.

Entre el personal eventual incluido en el aumento salarial figuraba también el exalcalde de Mazarrón Francisco Blaya, con una subida del 13% (de 35.350 a 40.000 euros). Blaya es actualmente asesor en Hacienda. En total, el 17 de enero se autorizaron aumentos de sueldo para cargos eventuales de las consejerías de Presidencia y Fomento; Hacienda y Administraciones Públicas; Transparencia, Participación y Portavocía; Empleo, Universidad y Empresas; Educación, Juventud y Deportes; Salud; y Turismo, Cultura y Medio Ambiente.

No previsto en presupuestos

El aumento del 17 de enero contrasta con la subida del 1,5% prevista para los empleados públicos en 2018 en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. En cuanto a los Presupuestos de la Comunidad, en su artículo 30 se señala que «en el ejercicio 2018, las retribuciones del personal eventual experimentarán el incremento en sus cuantías establecido con carácter básico, en su caso, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017». Es decir, no se prevé un aumento del calibre del aprobado el día 17, y de hecho la partida experimenta un incremento de solo el 0,34% (hasta situarse en 2,7 millones de euros).

Diversas fuentes señalan que el Gobierno dio marcha atrás precisamente al constatarse que la subida no cuadraba con las cuentas de la Comunidad. La portavoz del Ejecutivo afirma, sin embargo, que «no se ha producido ningún incremento del gasto, sino que se había realizado una propuesta de ajustar las retribuciones de algunos eventuales con el margen presupuestario generado por algunas bajas». Arroyo explica que la Hacienda estudiará «un marco de regulación», algo «novedoso porque permitirá «regular algo que no debe estar sometido a criterios subjetivos». El Gobierno cuenta en total con 40 eventuales, con sueldos que oscilan entre los 22.442 y los 51.005 euros brutos.