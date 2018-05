La gente no es tonta

Pues resulta que hay muchos políticos que piensan que la gente es tonta, y se equivocan. Es cierto que hay amplios sectores de población que viven en una continua desinformación, que no leen prensa y no escuchan la radio, y que solo acceden a lo que la tele les cuenta. De ahí la obsesión de los políticos por controlar las televisiones, a ser posible públicas, porque son un cañón que se mete en las casas de esta masa poco informada y por ende, manipulable. Pero repito, que la gente sea manipulable no quiere decir que sea tonta, y no comulga con ruedas de molino gracias a Dios.

El incoherente. Ha creado un personaje tras no dar un palo al agua en su vida. Metido en política casi desde la infancia, el ejercicio de la misma le ayudó a colocarse en la universidad. Hablamos del máster de la Cifuentes, pero no del C2 de Pablo Iglesias al que recomiendo escuchen hablando en inglés en Youtube. ¿Nivel C2? Ni de coña. El problema no es que se compre un chalet o que se gaste lo que quiera en su mansión, el tema es su discurso. Que con ese discurso, comprarte un 'casoplón' de 600.000 'napos' es, simplemente, inmoral. Y la gente lo ve así. Habla de asociación asamblearia y eliminó literalmente cualquier viso de oposición en su partido haciendo desaparecer la influencia de los círculos para desarrollar un culto a su persona que no es nada democrático, pervirtiendo el mandato del 15-M. Critica el enchufismo del PP, pero coloca a su mejor amigo de jefe en Madrid, laminando a Errejón, lo mejor de ese partido. Dice que es feminista, pero sus compañeras sentimentales son aupadas a puestos preclaros en el partido. ¿Se imaginan lo que diría este tipo si la pareja de Rajoy fuera portavoz del Grupo Popular? La palabra 'machista' saldría de su boca trescientas veces por segundo. Critica que De Guindos se compre una casa de 600.000 'pavos', pero él se compra una del mismo precio y está bien. «Los políticos que viven en chalets y no saben lo que es el transporte público», dixit. Dice que los escraches a domicilios de miembros del PP -donde están sus familias, hijos y nietos- son 'jarabe democrático', pero cuando tres 'colgaos' de VOX le ponen una pancartita en su 'chalete' habla de «acoso fascista». Tiene una doble moral escandalosa y eso le inhabilita.

Ella. El otro día la pude escuchar en su salsa durante un rato. No había tenido la suerte. La comparecencia de Irene Montero para aclarar el asunto del 'chalete' fue de una indigencia intelectual atroz. Repitió dos frases hechas así como veinte veces, una y otra vez. Frases que nada tenían que ver con el motivo de la comparecencia y que no aclaraban nada. Llegó, en el colmo de la incompetencia, a obviar la pregunta de una periodista y reformularse ella una que era el colmo de la caradura: «Si usted me pregunta que si pienso que los mayordomos de los poderosos…». No, querida, no te preguntaba eso. Luego os quejáis del plasma de las ruedas de prensa del PP. Y para rematar, hace una afirmación -lo de De Guindos- y luego dice, y se queda tan pancha: «Yo no he dicho eso». El silencio de los periodistas duró 12 segundos. Tremendo. ¿Y esta mujer es la idónea para ser portavoz? ¿Por qué ostenta ese cargo?

El arrastre. Todo esto arrastra el partido. Para colmo, escucho ojiplático a mi admirado Urralburu -el mejor político regional en la actualidad con mucha difrencia- afirmar en 'Telearroyo', ante la presión de Miki Sánchez que aprovechó muy bien el asunto, que esto era «lo normal en una familia de clase media». No, querido Óscar, las familias de clase media no se compran casas de 600.000 napos. Doble error: uno, justificar lo injustificable y dos, faltar al respeto a la gente sencilla con ese argumento que no es cierto. La clase media no puede hacer eso. Y para rematar, la consulta. Nadie hace más plebiscitos que los dictadores. Esto del 'chalete' va a tener consecuencias electorales y lo saben. Y encima, cuando la gente se enfada por esto, la insultan con aquello de que «pensar que no se puede ser rico y de izquierdas» es un argumento simplista. No es eso. No puedes tener ese discurso de Pablito, decir que «hacer política es elegir, estar con los privilegiados o con la gente» y comprarte una mansión de millonario. Podéis darle todas las vueltas que queráis, pero la gente no traga. Esto de la casa hunde a Podemos. Prescindid de Iglesias ya, es una rémora y un fresco, y la gente no es tonta.