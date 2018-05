Garre reta a Cs, PSOE y PP a realizar un debate sobre los trasvases Alberto Garre, durante el acto en Lorca. / P. Alonso / AGM El presidente de Somos Región no incluye a Podemos porque «ellos al menos han dicho lo que piensan, que están en contra» LA VERDAD Murcia Jueves, 3 mayo 2018, 21:37

Alberto Garre retó este jueves, durante el acto de su presentación en Lorca, a los responsables regionales del PSOE, PP y Ciudadanos para celebrar un debate público sobre los trasvases, «esa palabra que desterraron de su vocabulario político y de sus actuaciones públicas y que ahora tratan de recuperar porque atisban las elecciones en el horizonte».

El ex presidente de la Comunidad Autónoma entiende que «ante los disparates que estamos oyendo tanto de uno y otro lado así como el silencio cómplice de quienes hacen política al albur de los estudios demoscópicos, la calle necesita respuesta. El ciudadano se aleja de la política cuando observa tanta incoherencia y es nuestro deber intentar recuperar su confianza. De ahí que apelo a esa responsabilidad de quienes estén dispuestos a dar la cara. Y si alguien no está dispuesto a hacerlo es porque o no tiene programa o tiene algo grave que ocultar».

Garre aclaró que no incluye a Podemos en esta iniciativa «porque ellos al menos han dicho lo que piensan, que están en contra de los trasvases. Y con ese cartel se presentan para que el ciudadano decida su voto en consecuencia. En cualquier caso si quisieran sumarse a esta iniciativa que hoy lanzamos, tienen las puertas abiertas». En el transcurso de su intervención, aludió a las recientes manifestaciones de Pedro Sánchez «que condenan a los regantes murcianos y a las cien mil familias que viven de la agricultura, muchas de ellas lorquinas, a la ruina. Y a sus compañeros del PSRM a un auténtico viacrucis político difícil de soportar hasta las próximas elecciones».

Para Garre, los socialistas también saben que sería injusto que sea el PP el que intente obtener rédito de esas desafortunadas declaraciones. «Por eso espero que acepten esta propuesta de debatir abiertamente ante la sociedad murciana. El PP ha zigzagueado de forma inadmisible con el agua. Mariano Rajoy prometió aquí el trasvase del Ebro y acto seguido se fue a Aragón a enterrar definitivamente lo que Zapatero había derogado. Aquello fue una traición a los murcianos por los intereses en Aragón de la señora Rudí. Por eso las palabras del señor Maíllo, el mismo que vino a decirnos que Pedro Antonio Sánchez era un ejemplo de regeneración, suenan de nuevo a pose incongruente, a oportunismo político»

«Si nos engañaron fue más por su capacidad de engañar que por nuestra capacidad de ser engañados. Por eso hoy más que nunca la existencia de Somos Región tiene sentido», afirmó Garre. «Lo del silencio cómplice del señor Rivera en este tema habla por sí solo. Sobran los comentarios».

El presidente de Somos Región analizó los problemas que tiene Lorca, señalando al gobierno municipal como «un gobierno en parálisis permanente, con políticas de cartón-piedra, más pendiente de la foto que de la actuación política y desestabilizado desde la presidencia del PP con cambios como el de Francisco Jódar difíciles de explicar sino fueran, como ha sido, una operación para preparar el aterrizaje de su sobrino en la alcaldía».