García-Page tacha la decisión de «atraco hidráulico»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguró ayer que una sociedad «avanzada y moderna» no tiene que quitar el agua a ningún territorio y tachó de «atraco hidráulico» los trasvases que plantea el Ejecutivo central. Antes de que la comisión central de explotación del acueducto se reuniera en Madrid, García-Page abogó por «un acuerdo en serio y sin hipocresía» en materia de agua. «Me da vergüenza ver cómo lo que el Gobierno nos está ocultando ya es anticipado por los medios de comunicación en Murcia», se lamentó García-Page en relación a la posibilidad de ampliar de 20 a 38 hectómetros el caudal del Trasvase Tajo-Segura.

Así se hizo finalmente con la aplicación de la ley del Memorándum y las reglas de explotación, según las cuales la revisión de los caudales trasvasables se hace de forma automática. En este sentido, no era ningún secreto que la comisión técnica actuaría en función del nivel 2 en el que se encuentran los embalses de la cabecera del Tajo.

García-Page, no obstante, tachó de «atraco hidráulico» los trasvases que plantea el Ejecutivo central «sin entender lo que pueda pasar en los meses que vienen por delante», matizó. En su opinión, «una sociedad avanzada y moderna no tiene que quitar el agua a ningún territorio, porque hoy estamos en condiciones de abastecernos con agua del mar». Insistió en que España tiene «suficiente capacidad» para atender a todo el Levante poniendo en marcha las desaladoras. «Hay una alternativa evidente. Vamos a defender con razones y con argumentos, no solo jurídicos, sino también sociales, que la vida de un pueblo depende de todo, también de que tenga agua». A su juicio, «no son muy distintos los que especulan con agua de los que lo hacen con otras materias primas».