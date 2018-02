El campo desiste de las protestas para no perder imagen en la UE Explotaciones agrarias junto al Mar Menor. / P. Sánchez/ AGM La Asamblea Regional aprobará hoy las enmiendas a la ley del Mar Menor sin las protestas de los agricultores, que temen que su rechazo se malinterprete en Europa MANUEL BUITRAGO Jueves, 1 febrero 2018, 03:13

Las relaciones con las grandes cadenas y centrales de distribución tienen bastante que ver en la decisión del sector agroalimentario de desconvocar la concentración prevista para hoy ante las puertas de la Asamblea Regional para protestar por la ley de medidas urgentes del Mar Menor. El corazón caliente ha dejado paso a la cabeza fría -comentó ayer un dirigente de los regantes- y el sector ha moderado su discurso porque hay mucho en juego en los mercados europeos. Los productores, exportadores, cooperativistas y sindicatos agrarios quieren evitar que trascienda un mensaje equivocado de su postura sobre la regeneración de la laguna. Además, se sienten atacados con una campaña de descrédito.

Cadenas de distribución

Quieren cuidar la gallina de los huevos de oro haciendo compatible los valores ambientales de la laguna, la agricultura y el turismo, y no se arriesgan a que una protesta ante el Parlamento se les vuelva en contra. Aunque algunos puntos del decreto no les guste, saben que los mercados europeos no van a entender que los productores de frutas y hortalizas se opongan a las medidas medioambientales para recuperar el ecosistema. Estas consideraciones han sido debatidas dentro del sector en los últimos días. Algunas cadenas de distribución han pedido información sobre la procedencia del agua y su calidad, así como de las superficies de producción. Unido a esto, los competidores de otras regiones siempre están al acecho tratando de aprovecharse de la falta de agua en Murcia.

Después del desmarque de Fecoam y Coag, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC) se reunió ayer con asociaciones y organizaciones agrarias y anunció la desconvocatoria de la concentración prevista hoy ante la Asamblea. Justificó esta decisión en que mantener la protesta podría provocar la «fractura social» entre los agricultores y el resto de la sociedad debido a la «irresponsable campaña» que, en su opinión, ha habido contra el sector agrario en los últimos días. Los regantes recalcaron que es necesario adoptar medidas para proteger el Mar Menor, pero advirtieron de que las expectativas que han generado el decreto y las enmiendas se verán «frustradas» sin nuevas infraestructuras, una ley integral en la laguna y agua de «calidad para el regadío». Los regantes aprecian una «radicalización de ciertos sectores contra la agricultura», y creen que la fractura social que puede desencadenarse entre el sector y el resto de la sociedad «mostraría una visión distorsionada». Asimismo, la CRCC rechazó la redacción del texto, «que está plagado de imprecisiones que introducen inseguridad jurídica y administrativa».

La Plataforma en Defensa del río Tajo remitió una carta de apoyo a los diputados regionales para que voten las enmiendas del Mar Menor pese a las «presiones». Ligó la situación del Mar Menor con la «agonía» que padece del Tajo, informa Efe.