Galardonan a un grupo investigador del Hospital Veterinario UMU MURCIA Viernes, 1 junio 2018, 08:35

Los investigadores del Hospital Veterinario de la Universidad de Murcia (UMU) Eva Giménez, Carla Aguirre, Miriam Martínez, Carolina Naranjo y Alejandro Bayón han visto reconocido su trabajo en el congreso del European College of Veterinary Opthalmology (ECVO), celebrado en Florencia. El póster titulado 'Synophthalmia and Holoprosencephaly in a Foal' ha logrado el segundo premio al mejor póster, un certamen en el que competían trabajos de 50 grupos de investigación de Europa y América.

Los investigadores de la Universidad de Murcia trabajan en el servicios de Oftalmología, Diagnóstico por Imagen y Équidos del Hospital Veterinario Universidad de Murcia, además de en el departamento de Medicina y Cirugía Animal.