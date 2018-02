«El futuro de todas las grandes firmas pasa por la ropa ecológica» Carmen Martínez Morales. / E. Botella / AGM Carmen Martínez Morales. Empresaria BOTÍAS SAUS Domingo, 11 febrero 2018, 10:56

Apuesta Carmen Martínez Morales doble o nada en el mundo del comercio. O mejor, DoblayNada, que así se denomina la tienda que inauguró el viernes en la murcianísima calle de la Sociedad, en pleno corazón de la urbe. Y la propuesta aporta una curiosa novedad pues Carmen, como ya hizo al abrir otro comercio en Cartagena, está empeñada en que se conozca la ropa ecológica, que también la hay y causa furor en otras latitudes. Consiste la idea en fabricar prendas, entre otros materiales, con «bambú, fibras recicladas como el lino, la seda o el algodón». Y a eso sumarle que los productos sean locales y que se les dé un trato justo a los trabajadores. ¿Resulta caro? Pues aparte de no serlo, como sostiene Carmen, será el futuro hacia el que tienden ya muchas firmas.

-¿Y por qué Doblaynada?

-Dobla, de doblar. Y Nada, de nadar. Son dos palabras que significan para nosotros esfuerzo, superación y éxito. Son palabras que tenemos vinculadas al deporte, en concreto, a la natación. Cuando la madre de un nadador escucha «mamá, mañana empiezo a doblar», sabe que su hijo se levantará de noche para ir a entrenar, luego continuará su jornada en el colegio o en el instituto, y por la tarde volverá de nuevo a entrenar. Con ese entrenamiento doble, las posibilidades de éxito esa temporada se incrementarán mucho.

-¿Cómo se inició en el mundo de la empresa?

-Comencé asesorando a políticas y pequeñas empresarias de la Región e impartiendo cursos en Alicante, Alcoy, Valencia y Murcia. Lo de lanzarme a la piscina sin fondo del autónomo no fue una decisión premeditada ni es un sueño que esté cumpliendo. Casi sin darme cuenta, me he adentrando en un sector, el de la moda, que es difícil. La frase que más oigo desde hace un año, cuando abrí la tienda en Cartagena, es: «¡Qué valiente eres!».

-Pero será gratificante...

-Es muy gratificante. Y el hecho de formar parte del pequeño comercio de la ciudad me encanta.

-¿Qué oferta usted en su tienda?

-Aquí se podrán adquirir prendas de estilos muy distintos: básicas, atemporales, clásicas, surferas, estilo 'boho'... Pero lo más curioso es la apuesta por la ropa ecológica.

-¿También hay ropa ecológica?

-(Risas) ¡Desde luego! Hasta tenemos camisetas que llevan en la etiqueta una bolsita con la semilla para plantar algodón. Y el 'Ecoluxury', una línea de ropa de vestir donde prima la calidad de los materiales utilizados para su fabricación.

-¿Qué tipo de materiales son?

-Cupro, bambú, fibras recicladas como el lino, la seda o el algodón orgánico. A esto se añade el cuidado diseño de las prendas, la utilización de recursos locales y un certificado de trato justo de los trabajadores que intervienen en el proceso.

-¿Cree que tendrá futuro la ropa ecológica?

-No es que lo tendrá. Es el futuro. Estoy segura de que la suma de pequeños actos terminará obligando a las grandes empresas a tomar decisiones más responsables y respetuosas con el medio ambiente. A mí me satisface mucho hacer una pequeña aportación en ese sentido.

-Creo que también colaboran con alguna asociación...

-Colaboramos con la Asociación Hippocampus. Hacemos unas pulseras que vendemos por solo tres euros y el importe íntegro se lo donamos. Esas pulseras, cuando llevan el caballito como adorno, se agotan enseguida.