Fuentes: «¿Dónde ha mentido Sánchez, en Murcia o en Albacete?»

La portavoz del Partido Popular de la Región, Nuria Fuentes, denunció que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en su visita a la Región, «lo único que ha dejado claro es que los trasvases no forman parte de su propuesta de Pacto Nacional del Agua. Desde hoy sabemos que los socialistas han decidido apoyar las reivindicaciones de los catellano-manchegos antes que responder a los intereses de los murcianos», criticó.

Fuentes se preguntó, respecto a las manifestaciones de Pedro Sánchez sobre la continuidad del Trasvase Tajo-Segura, «¿dónde ha mentido el secretario general de los socialistas, en Murcia o en Albacete?», y defendió que no se puede decir una cosa hace dos semanas y venir a la Región para manifestar todo lo contrario. Hasta los propios regantes con los que se ha reunido no se creen lo que les ha dicho», afirmó la portavoz del PP, para añadir que «las organizaciones agrarias de forma mayoritaria no han acudido a la farsa del señor Sánchez, que solo quería una foto».

La dirigente del PP regional afirmó que «el jefe de los socialistas condena a la Región a subsistir con agua desalada, eso es lo único que ha dejado claro, lo que significa poner en riesgo la competitividad y viabilidad de nuestra agricultura».