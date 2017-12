«No hay muchas fotos históricas de la huerta porque no tenían cámaras» Javier Sánchez, con su obra. / V. Vicéns / AGM Javier Sánchez. Autor de 'Imágenes antiguas de Murcia y sus murcianos' ANTONIO BOTÍAS Murcia Sábado, 23 diciembre 2017, 10:43

Amante de la historia y las tradiciones de la Región, andaba Javier Sánchez mucho tiempo inquieto con una idea que, al final, ha visto convertida en realidad. Se trata de la edición de un nuevo libro sobre fotografía que, bajo el título 'Imágenes antiguas de Murcia y sus murcianos', recopila cientos de instantáneas que reflejan el devenir de generaciones de personas, edificios desaparecidos, costumbres olvidadas y numerosas perspectivas que harán las delicias de los lectores

-¿Cómo se le ocurrió la idea de realizar este libro?

-Soy el fundador de una página de Facebook de éxito en su género y que se titula igual que el libro: 'Imágenes antiguas de Murcia y sus murcianos'. Ahí surgió todo el proyecto.

-¿Cuánto tiempo le ha llevado convertir su idea en realidad?

-Después de tres años de virtualización e internet ya tocaba llegar a los murcianos con un extraordinario libro. Y más cuando esta primera edición de fotografías y grandes relatos de la historia de Murcia es un homenaje a nuestros mayores y antepasados, que son los verdaderos artífices de la historia de la Región.

-¿Qué podrá disfrutar el lector en sus páginas?

-Se han recopilado fotografías de mi archivo, enviadas por amigos, de particulares... Hay miles de fotografías antiguas en las redes sociales, pero sólo unas poquitas sirven para una bonita impresión en papel.

-¿De dónde ha sacado las instantáneas que lo conforman?

-La fotografía a lo largo de la historia ha ido mejorando la calidad a paso agigantados, pero tanta calidad... Me ocurre con la música: todavía escucho a veces discos de piedra en un gramófono. No tiene apenas calidad, una púa sobre un disco de pizarra... pero para mí es magia, es retroceder en la historia y casi respirar el aire de aquella época. No había rucos. Eras tú y un artefacto con cuatro tornillos. Pues con la fotografía sucede lo mismo: un caja y el ingenio del fotógrafo sin más. En la fotografía, mis preferidas son las realizadas entre 1890 y 1920. Son sensacionales. Las gentes de la época, aquellas ropas y trajes, siempre curiosos pendientes de la foto... ¡Son las que más transmiten, sin duda!

-¿Qué época le gusta a usted más en la fotografía murciana?

-Es un libro de casi doscientas páginas, muchísimas fotografías fechadas desde 1870 a 1940. Con una maquetación extraordinaria, con tonalidades en rojo y negro y muchísimas imágenes seleccionadas y tratadas para mejorar su definición. He tenido el honor de que Juan Ruiz haya colaborado con relatos de su cosecha, aportando cercanía al lector, con sus vivencias y sus conocimientos de la historia, con la gran destreza del murciano de calle y la elegancia de uno de los magníficos escritores que tenemos... En definitiva, el libro es la pareja ideal para cualquier murciano.

-¿Dónde puede adquirirse?

-En todas las librerías del editor Diego Marín y en sus páginas de venta en internet.

-¿Tiene otros proyectos entre manos en estos momentos?

-Sí, hay un par de proyectos sobre Murcia que estoy madurando.

-¿Hay más fotos del campo o de la huerta en su libro?

-No hay demasiadas del campo o de la huerta de aquellos años. Los fotógrafos y particulares recurrían más a la ciudad por sus monumentos y plazas y a los estudios de los fotógrafos. Muy pocos tenían una cámara. Y menos los huertanos o campesinos.

-¿Elija una sola fotografía? ¿Cuál?

-Mi fotografía preferida, sin duda, sería la de los murcianos de la época vendiendo en el mercado, en el mismo suelo, las verduras o frutas que cultivaban para poder alimentar a sus niños ese día.