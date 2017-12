La Fiscalía archiva la denuncia contra la cúpula nacional de Enfermería presentada por el Colegio de Murcia Amelia Coromina y Máximo González Jurado. / LV El Ministerio Público considera que la mayor parte de las acusaciones son «meras sospechas», mientras otras obedecen a presuntos delitos que habrían prescrito JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Lunes, 18 diciembre 2017, 19:23

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias abiertas el pasado mes de julio tras la denuncia presentada por la presidenta del Colegio de Enfermería de Murcia, Amelia Corominas, contra la cúpula del Consejo General de Enfermería de España (CGE) por presuntos delitos de malversación, cohecho y fraude fiscal. El Ministerio Público considera que la mayor parte de las acusaciones son “meras sospechas, sin aportar indicios concretos de una realidad delictiva”. Hay algunos hechos que para el fiscal sí podrían constituir, indiciariamente, algún ilícito penal, pero en todo caso habrían prescrito.

La denuncia fue presentada por Amelia Corominas y otros cinco miembros de su junta directiva, así como por el sociólogo Juan Hernández, autor del informe remitido a la Fiscalía. Los denunciantes acusaban al expresidente del Consejo General, Máximo González Jurado, al actual presidente, Florentino Pérez, y a otros dirigentes de “una posible disposición fraudulenta de los fondos” del Consejo General, “en ocasiones en beneficio propio y en otras a favor de sociedades vinculadas a dicho Consejo”. Denunciaban operaciones inmobiliarias millonarias y “rescates” del CGE a sus sociedades, que constituirían “un entramado societario”

Sin embargo, tras tomar declaración a los denunciados, el fiscal decano de Madrid, Enrique Remón, da carpetazo al entender que “se pretende iniciar una investigación mastodóntica basada en meras sospechas sin aportar indicios concretos de una realidad delictiva, cuando no es tarea del proceso penal la auditoría de las cuentas de las sociedades ante sospechas de una actuación irregular, sino la investigación de hechos o circunstancias concretas”.

Así, los denunciantes pedían que se investigara el origen del endeudamiento, en 4,5 millones, de la sociedad Enfermundi, que habría sido “rescatada” por el CGE. “El hecho de desconocer las causas concretas de ese endeudamiento, sin apuntar a un posible origen ilícito, más allá de afirmar que puede proceder de pérdidas financieras, endeudamientos irracionales, préstamos no atendidos o ajustes contables no implica denuncia de infracción penal alguna”, razona el fiscal. “Para ello sería necesario que el origen de ese endeudamiento fuera un hecho delictivo, como la posible apropiación de fondos de los denunciados, o una administración desleal, que en todo caso habría de concretarse en un hecho determinado”. La Fiscalía advierte, además, de que no puede hablarse de “rescate” a Enfermundi, dado que las aportaciones de fondos del Consejo General “obedecen a la compra de activos”, como varias parcelas en Getafe y una sociedad denominada E-Network Salud que “presentaba beneficios al tiempo de su adquisición, por lo que no sorprende que al CGE le pudiera interesar su compra”.

Más allá del origen de los fondos y sus presuntos manejos, los denunciantes consideraban ilícita la propia existencia de Enfermundi y otras sociedades porque se dedicarían a fines “totalmente ajenos” a los establecidos en los estatutos del Consejo General. En concreto, Enfermundi sería una “sociedad patrimonial meramente especulativa”. Sin embargo, el fiscal considera que tras la inversión inmobiliaria destinada a crear residencias para enfermeros jubilados o a facilitar la adquisición de viviendas a los colegiados hay “una finalidad beneficiosa”, ya que “se trata de atender las necesidades más básicas de los enfermeros”. La Fiscalía señala que “la creación de una sociedad para fines distintos de los perseguidos estatutariamente, aun con fondos del CGE, no tiene por qué ser necesariamente delictiva si ello supone un beneficio para los colegiados”. Además, los posibles delitos estarían prescritos, dada la fecha de constitución de Enfermundi, en el año 2000.

Tampoco ve el fiscal consistencia suficiente para investigar los pagos realizados por el Consejo General a las sociedades Cofunsalud y E-Network Salud, ya que “no se describe ni una sola conducta delictiva ni un indicio de criminalidad, como podría ser una cantidad concreta que encuentran carente de justificación”.

Con respecto a Cofunsalud, la presidenta del Colegio de Enfermería de la Región y los miembros de su junta directiva solicitaron a la Fiscalía que investigase la compra de un hotel en Benalmádena en 2011 para su reconversión en una residencia, una operación que terminó siendo ruinosa porque el propietario del establecimiento había vendido unos meses antes su empresa, dejando tras de sí un reguero de deudas. Los denunciantes apuntaron a una posible “connivencia” de Máximo González Jurado con el empresario. El fiscal, sin embargo, subraya que el Consejo General inició reclamaciones y demandas contra el propietario del hotel, lo que “parece descartar, en principio, una posible connivencia, sin perjuicio de que de ser los hechos tal y como se describen en la denuncia, lo cierto es que Cofunsalud habría sido estafada y lo procedente sería interponer denuncia o querella”.

El fiscal sí ve más concreta las acusaciones relacionadas con la Fundación Salud y Sociedad, aunque también en este caso dictamina el archivo porque los posibles delitos a aclarar habrían prescrito. Los denunciantes pidieron que se investigara la compra por parte de esta fundación del “Edificio Majadahonda”, en Madrid, que pasó a ser “domicilio familiar” del hermano del entonces presidente del CGE, Máximo González Jurado. El fiscal explica en su escrito que “la Fundación ha aportado el contrato de alquiler” de este familiar de González Jurado, “así como los justificantes de pago de las mensualidades en los años 2014-2017”. “Sorprende quizás que el precio actual de dicho alquiler pudiera ser inferior al de mercado por no haber sido actualizado desde el inicio del contrato, respecto a lo cual ninguno de los denunciados ha sabido dar una explicación”, detalla la fiscalía. Según se asegura, el inquilino mantiene una relación laboral con la Fundación, aunque “no cobra retribución alguna”. “Ninguno de los denunciados supo dar una explicación de por qué la Fundación, en principio dedicada a la investigación y la docencia y a una ONG, adquiere un inmueble destinado a vivienda cuyo uso no estaba previsto”, continúa el fiscal. La Fundación no ha hecho ninguna otra operación inmobiliaria, lo que “induce a pensar que realizó dicha compra con el sólo propósito de facilitar la adquisición de la vivienda a esta persona con cargo a sus presupuestos, o cuando menos, con el fin de ayudarle en la financiación de la misma, en la medida en que satisface una renta por ella”. En todo caso, no cabe abrir una investigación por un posible delito de apropiación indebida porque habría prescrito, dado que la vivienda se compró en 2006, concluye el fiscal.

Finalmente, el Ministerio Público rechaza también las acusaciones de posible falsedad en documento mercantil contra la cúpula del CGE, ya que “no toda irregularidad contable es constitutiva de infracción penal” y, en todo caso, no se especifican en la denuncia cuáles son los datos “falseados”. “Insistimos en que el proceso penal tiene por objeto la investigación de hechos con apariencia delictiva delimitados, y no llevar a cabo una auditoría de las cuentas anuales del CGE”, advierte el fiscal.

Tras el carpetazo de la Fiscalía madrileña a la denuncia, el Colegio de Enfermería de Murcia ya ha anunciado, en una circular, que estudia acudir directamente a los tribunales, una opción que el propio Ministerio Fiscal recuerda que queda abierta. El Colegio y el Consejo General protagonizan una guerra sin cuartel desde que Amelia Corominas accedió al cargo en 2012. En 2016, la actual presidenta revalidó el puesto en unas elecciones que fueron anuladas por el Consejo, al entender que se habían producido sin la debida publicidad para la presentación de candidaturas. El CGE dio por disuelta la directiva que preside Corominas y nombró una junta de edad, aunque en la práctica sigue siendo el equipo de Corominas quien gestiona el Colegio. Los tribunales han rechazado en varios autos la suspensión cautelar de la resolución del Consejo solicitada por la actual directiva.