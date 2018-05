Fernando de la Cierva Carrasco: «Dimitiré antes que aceptar un modelo de financiación injusto para nuestra Región» El consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, mira a través de la ventana en su despacho. / Martínez Bueso El consejero de Hacienda es un claro ejemplo de que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades en lo personal y lo profesional MANUEL BUITRAGO Lunes, 7 mayo 2018, 08:08

Cocinero antes que fraile, y con espolones en la política, Fernando de la Cierva está como un niño con zapatos nuevos al frente de su nuevo cometido como consejero de Hacienda, pese al disgusto de su mujer. Con 58 años, superó un cáncer y un infarto, y es un claro ejemplo de que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades en lo personal y lo profesional. Fue consejero de Educación y Presidencia en la etapa de Valcárcel, y ahora lo recupera López Miras para que vuelva a la primera línea, a la refriega diaria. A Fernando de la Cierva le va el cuerpo a cuerpo y lanza el primer órdago: anuncia que dimitirá si no consigue una buena financiación estatal para la Región.

-¿Su misión es darle más perfil político al Gobierno de López Miras?

-Se pondera mucho mi perfil político, pero la gente se olvida de que soy interventor del Estado y de la Comunidad Autónoma por oposición, y si hay un perfil razonablemente adecuado al control presupuestario es el de interventor. Creo modestamente que tengo una preparación técnica razonable para este puesto. Pero eso, en gustos, colores.

«El presidente no es frívolo; el único pecado que se le puede poner es el de la juventud; ¡ojalá lo tuviera yo!»

«En lo político, soy un aprendiz de pintor al lado de Pedro Antonio; espero que tenga el mejor resultado»

«La rebaja del tramo del IRPF la haremos de forma escalonada durante tres años»

«Los funcionarios van a recuperar el poder adquisito, y el 92% de los empleados temporales serán fijos»

«Hay que renegociar los contratos de la desaladora a la baja, hay margen para hacerlo»

-Renace políticamente como el Ave Fénix. Parecía que su carrera pública había terminado y de pronto aparece como consejero de Hacienda.

-Mentalmente, no tenía ninguna predisposición de volver a la primera línea política. Tuve unas circunstancias personales y de salud que me aconsejaban seguir con mi puesto técnico de funcionario y no complicarme la vida. Pero bueno, soy sobradamente conocido de este presidente y de los anteriores, que me han hecho ofrecimientos en ocasiones. Varias veces dije que no, pero tanto va el cántaro a la fuente... También he pensado que este puesto se ajusta a mi cualificación técnica de interventor, y si a eso se suma que tengo el corazón en el PP desde hace muchos años... Al final dije que sí, y con ganas de hacerlo bien.

-Sin cuestionar sus cualidades profesionales, ¿su nombramiento ha sido casual? Se comentó que el presidente le ofreció antes el puesto a Juan Hernández, que lo rechazó

-Vi que se publicó algo de eso, pero no tengo ninguna constancia objetiva de que sea así. Solo sé que el presidente me llamó, y me comentó incluso que se podía publicar algo sobre ese aspecto. Me es indiferente, lo importante es que estoy aquí para trabajar por el bien de la Región.

-Si la Región va tan bien, como dice el presidente, ¿por qué cree que desmontó el equipo económico?

-Objetivamente los indicadores económicos son positivos en empleo y crecimiento. El presidente tiene la competencia exclusiva de formar gobierno y esa pregunta es más bien para él. Andrés Carrillo es amigo personal y ha sido un excelente consejero de Hacienda. Quizás el presidente quería un perfil más político en la recta final de la legislatura.

-Dado su largo recorrido político, ¿se considera usted un elemento de renovación en el Gobierno?

-No pretendo ser un elemento de renovación sino un elemento útil. Ahora tenemos la negociación del modelo de financiación autonómica, que es absolutamente trascendental, y es más que evidente que poseo una experiencia negociadora que no tienen muchos políticos de esta Región. Lo único parecido a lo de ahora son las competencias de Educación que negocié. La oposición dijo entonces en la Asamblea Regional -ahí están las actas- que no podía pedirle al Estado menos de 70.000 millones de pesetas, y al final conseguí 82.000 millones de coste efectivo. Tal vez el presidente piense ahora que tengo experiencia para enfrentarnos a corto plazo a unas negociaciones más duras con la nueva financiación. Es un reto y a la vez algo atractivo.

La llamada de Sánchez

-¿Pedro Antonio Sánchez le recuperó de asesor? ¿Qué papel le encomendó en San Esteban?

-Volví de la empresa privada, me tomé una temporada sabática y decidí reincorporarme a la Administración, por mi familia y porque me daba más tranquilidad. Pero ni llamé a ninguna puerta ni busqué a nadie. Pedro Antonio se enteró de que me había reincorporado a la Consejería de Fomento y me preguntó si tenía algún inconveniente en que pidiera el traslado para ayudarle. Lo hice siempre desde mi puesto de funcionario. No he sido nombrado como asesor ni para el gabinete de nadie.

-¿Y qué ha hecho exactamente?

-Fundamentalmente colaborar en lo que he podido, en documentos que me han pasado, algunas veces en asuntos parlamentarios, me han pedido opinión sobre algunos temas... He estado un poco colaborando desde mi puesto funcionarial.

-¿Ha tenido alguna misión en la trastienda del Gobierno en temas sensibles, delicados o polémicos?

-Hombre, alguna vez me han pedido alguna opinión, sin duda. ¿Qué te parece esto...? Pero no he tenido ninguna capacidad decisoria.

-¿Qué le parece como ha terminado Pedro Antonio Sánchez? La situación en la que está ahora...

-Espero que cuando acaben todos los temas judiciales tenga el mejor resultado posible, sobre todo desde el punto de vista personal. No le deseo a nadie lo que ha pasado Pedro Antonio. Ahora mismo están todos los temas pendientes de resolución judicial, por lo que no voy a ser yo quien lo juzgue. Cuando se alude a mi faceta política, yo soy un aprendiz de pintor al lado de Pedro Antonio. Es un animal político absoluto. Creo que ha hecho las cosas de buena fe; parece que hay dudas sobre algunas y se está verificando.

- Tiene muchos frentes abiertos con la Justicia...

-Los temas de las pasarelas y del Auditorio tienen que ver con que si se han tramitado bien los expedientes. Eso es lo que se discute en los asuntos que afectan a Pedro Antonio. Yo, por ser interventor, siempre he intentado que los papeles vayan como Dios manda. A lo mejor lo llevo en el ADN. Puede que tal vez otra generación de políticos quizás no le da a los temas administrativos el nivel de importancia que yo les doy, y me da la sensación que algunos de esos problemas dimanan de esto...

-¿En la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica habrá que enseñar los dientes para que no avasallen a la Región?

-No quiero hacer méritos para nada. Le voy a trasladar lo que le dije al presidente: Fernando de la Cierva, como consejero de Hacienda, no va a aceptar ningún modelo de financiación que no sea justo para la Región. En ningún caso. Todos los murcianos tienen la palabra de este consejero de que no se va a aceptar un modelo de financiación que no sea justo. Si es necesario dimitiré antes de eso. No creo que lleguemos a tal extremo, pero estoy dispuesto a hacerlo y así se lo expresé al presidente.

-¿A dimitir?

-Llegado el caso, sí. Voy a ser murciano antes que del Partido Popular. Nadie del PP nos va a obligar a aceptar un modelo de financiación injusto. Si estuviéramos en la media del Estado, no tendríamos este déficit.

-Entonces, para que usted no dimita tendrá que conseguir la media de financiación por comunidades.

-Por lo menos ese objetivo, y creo que es lo justo.

-Cuando termine la negociación, le sacaremos una copia del periódico para recordarle si cumple o no.

-No tengo ningún problema...

-Están bajo fuego amigo porque Galicia, Castilla y León y Madrid, gobernadas por el PP, rechazan una quita o condonación de la deuda.

-En el año 2007 teníamos la deuda más baja junto con el País Vasco. Hoy sin embargo, esa deuda se eleva a 8.700 millones de euros debido al modelo de Zapatero. Está claro como el agua. El problema objetivo de Murcia lo han reconocido Cristóbal Montoro y el comité de expertos, que han dicho además que no puede existir tanta diferencia en la financiación por habitante. Basta decir que Cantabria recibe cada año 800 euros más per cápita que Murcia.

-El presidente prometió bajar el tramo autonómico del IRPF. Parece que nunca más se supo de eso.

-Es un compromiso del presidente y será un hecho. Además, tenemos la credibilidad de haber suprimido el 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Para bajar el IRPF, estamos haciendo los estudios, analizando la tarifa y los tramos, y probablemente vayamos a un escenario de tres años. Queremos que beneficie principalmente a los menos favorecidos y las clases medias. Intentaremos que se aplique a partir de la declaración del año que viene y que se haga de forma gradual en tres anualidades. Es un tema complejo y de impacto en las arcas regionales, y hay que medir hasta dónde se puede hacer garantizando la prestación de los servicios públicos esenciales y combatiendo el déficit.

-¿No es contradictorio querer mantener los servicios básicos y a la vez reducir impuestos, con un déficit excesivo y una deuda creciente?

-A priori sí. Si lo ves desde fuera, puede parecer eso, pero no es así porque lideramos el crecimiento económico. Nuestro PIB ya supera los 30.000 millones de euros; más que antes de la crisis. Tenemos una estructura productiva mucho más racional. Ahora el ladrillo pesa lo que pesa, y sin embargo el sector exterior ha pasado del 15% al 35%. Al funcionar la economía, nuestros ingresos también crecen y la recaudación sube. Tenemos por delante un año fantástico... Para que nuestra Región sea singular, le falta el AVE que llevamos tantos años esperando, el aeropuerto que pronto abrirá sus puertas, y un sistema de financiación justo.

Su etapa en Polaris

-Está al frente de los 56.000 funcionarios y empleados de la Comunidad. ¿Qué planes tiene?

-Como sabe, en los tres próximos años tenemos 13.500 plazas de oposiciones en la función pública. Crecemos en empleo, en cantidad y calidad, ya que el 92% de los trabajadores temporales se convertirán en fijos. Esto lo queremos hacer de forma conjunta con la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios, que han estado muy castigados.

-El Ministerio de Hacienda ha puesto reparos a los gastos de la carrera profesional en Sanidad. ¿Cómo va a acabar este litigio?

-La voluntad de este Gobierno es que la carrera profesional vaya para adelante, y se hizo con un acuerdo de Presupuestos con Ciudadanos. El problema viene porque Madrid considera que se rebasa el 1% del crecimiento de la masa salarial bruta de la Comunidad. Vamos a intentar convencer al Ministerio de que debe ser así. Se acaba de constituir la mesa, pero aún no nos hemos sentado.

-Usted trabajó varios años en Polaris, que fue el exponente del 'boom' del ladrillo y que terminó como todo el mundo sabe. ¿Le marca o influye haber pasado por esa empresa?

-Para mí fue una experiencia positiva y enriquecedora porque me sirvió profesionalmente para tener dos puntos de vista más amplios y comprensivos, el de la Administración y el de la empresa privada.

-¿El modelo urbanístico de Polaris era el adecuado, visto ahora?

-Nuestra Región apuesta por el turismo, y los campos de golf, por ejemplo, están siendo muy útiles. Es evidente que el turismo residencial tiene bastante que decir, y el problema en este caso es de medida y ajuste. Hoy tenemos una estructura productiva más equilibrada que entonces, cuando el ladrillo tiraba demasiado del conjunto de la economía regional. Lo necesitamos, pero en su justa medida.

-Polaris terminó 'rescatada' por todo ese volumen de viviendas que quedó inmovilizado. A eso me refería con el modelo...

-Yo ya no estaba cuando la empresa entró en esa vía. La dejé en un momento en que no iba bien. Cuando entró en suspensión de pagos yo ya me había marchado.

La herencia de Valcárcel

-En su etapa anterior, usted salió del Gobierno en 2007. ¿Cómo terminó con Valcárcel, bien o mal?

-Muy bien. Se dijo de todo, cosas que no eran justas, pero no me molesté en explicar nada. Con Valcárcel tuve una relación muy razonable, y la sigo teniendo hoy.

-¿Sigue Valcárcel influyendo en el Gobierno regional?

-No. Tiene el papel que le corresponde; cierta autoridad moral por los años que ha estado y porque es el presidente de honor del partido. Siempre tendrá esa consideración y cariño de los afiliados. Pero Fernando López Miras no tiene ahora mismo ninguna dependencia, al menos que a mí me conste, de Ramón Luis Valcárcel

-¿Y de Pedro Antonio Sánchez?

-Creo que ahí tampoco, ¿eh? Aunque se oye mucho de eso. No sé si al principio pudo haberla. Fernando siempre le ha tenido cariño a Pedro Antonio, pero por lo que yo estoy viendo, es un presidente que toma las decisiones por él mismo.

-En los gobiernos en los que usted estuvo se impulsaron proyectos que ahora están en los tribunales, como la desaladora de Escombreras y Novo Carthago. En el caso de la desaladora, ¿qué grado de conocimiento tuvo el Gobierno de cómo se estaba gestando?

-Dejé la política en mayo de 2007. No perdamos la perspectiva. El Ente Público del Agua fue aprobado por la Asamblea Regional. No participé en ninguna reunión de la desaladora ni en mi despacho, ni en el de Valcárcel, ni en el de nadie... Me enteré después. No tuve ninguna noticia ni participé en nada. Solo supe que creamos el Ente Público del Agua porque había problemas con la Confederación y se buscaban fórmulas alternativas. Hasta ahí puedo leer.

-La realidad es que hay que seguir pagando esos contratos...

-Se ha demostrado la utilidad de esa desaladora. Los agricultores del Campo de Cartagena demandan su ampliación y ahora hay que optimizar los costes. En mi opinión, hay que ver si se pueden renegociar los contratos de arrendamiento y mantenimiento a la baja. Hay margen y estamos en la obligación de hacerlo.

-Lo que se cuestiona es cómo se hicieron esos contratos.

-La realidad es que ahí los tenemos. La Comunidad no puede incumplir porque iríamos a los tribunales y entrarían las cláusulas de penalización y las cifras astronómicas que se barajan. Si no llegamos a eso, no se alcanzarán tales cantidades

-Usted es interventor, ¿respalda el informe que envió la Intervención General al Tribunal de Cuentas sobre posibles responsabilidades contables en la desaladora?

-No es que lo respalde yo. Quien remitió ese informe al Tribunal de Cuentas fue el Consejo de Gobierno por el conducto reglamentario, después de que la Intervención le trasladara su informe. Y en ese punto estamos. No voy a corregirle la plana al Consejo de Gobierno.

«Corrupción, de las personas»

-Hay muchos problemas a causa de los proyectos que se gestaron en aquella época, que están gravando las arcas autonómicas o que no se abordaron adecuadamente.

-Lo mismo que están saliendo algunos temas, que dependen de los tribunales, también podemos decir todo lo bueno que se hizo entonces. En el año 2007 la tasa de paro era del 6%, había equilibrio financiero y trabajaba todo el mundo prácticamente. Esto se nos olvida a veces. En ese conjunto puede haber algunos casos... pero para eso están la Intervención, el Tribunal de Cuentas y los tribunales. Creo que las cosas se hicieron razonablemente bien en su momento. Y si hay algún caso concreto de lo contrario, los tribunales tienen que decirlo.

-Con este análisis suyo, ¿cree que no hay corrupción en el PP?

-Creo que la corrupción es algo que tiene que ver con las personas. No creo que las instituciones sean corruptas. Son las personas las que pueden ser corruptas, dentro y fuera de la política, en cualquier ámbito humano y social.

-¿Lo van a tener más duro en las próximas elecciones?

-Puede ser, pero nosotros vamos a trabajar para conseguir que los murcianos sigan dando un respaldo mayoritario al PP y para que el próximo gobierno sea pilotado por Fernando López Miras. Eso es lo que nos ocupa desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.

-¿Cuánto pueden sacar Ciudadanos y Alberto Garre en la Región?

-No lo sé. Eso les tiene que preocupar a ellos. Nosotros tenemos que preocuparnos de lo nuestro. Conseguir una buena financiación, crear más empleo y empresas, dar una buena sanidad y educación, fomentar un espacio de libertad económica, bajar impuestos, culminar las infraestructuras... Y lo que el pueblo murciano juzgue estará bien juzgado

-El presidente tiene últimamente unas ocurrencias que dan que hablar. Como sus alusiones a Paz Vega o el vuelo a Manchester United. ¿Transmite frivolidad?

-Lo de Manchester United lo encontré simpático, y él se lo ha tomado bastante bien. Pero frívolo no es. Es bastante responsable y tiene suficiente preparación y dedicación. El único pecado que se le puede poner a Fernando es el de la juventud. Es un pecado que se cura con el tiempo. ¡Ojalá yo tuviera ese pecado!