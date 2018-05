De la familia modelo a los modelos de familia El Gobierno regional prepara una ley para dar respuesta a las necesidades y demandas de las nuevas realidades FUENSANTA CARRERES Murcia Domingo, 13 mayo 2018, 08:42

La foto fija del hogar murciano medio está habitada por familias compuestas por una madre, un padre y dos hijos. La media de vástagos por familia ha ido decreciendo desde los setenta, cuando la Región lucía un holgado 3,2 de media, hasta el 'hijo y medio' al que 'tocamos' hoy. Unos números, en cualquier caso, muy por encima de la media española, pero cortos para garantizar la reposición biológica. Esa foto fija ha viajado por cambios cuantitativos, pero también cualitativos. Si la familia tipo murciana la forman una madre, un padre y dos hijos, la realidad ha ido aportando nuevos modelos hoy normalizados: familias monaparentales (un progenitor y uno o varios hijos), homoparentales (formadas por parejas homosexuales y sus hijos), reconstituidas (en las que la mujer, el hombre o ambos aportan hijos al hogar de anteriores matrimonios), familias tradicionales numerosas, con hijos únicos...

Para atender a la nueva realidad, el Gobierno regional ha iniciado la tramitación de la futura Ley de Protección Integral de la Familia, que pretende dar respuesta a las diversas necesidades. Una normativa aún en fase incipiente cuyo anteproyecto se ha sometido a consulta ciudadana a través del Portal de la Transparencia y Gobierno Abierto. El objetivo del Gobierno regional es recabar la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas en materia de Familia para elaborar la futura norma, cuya propuesta inicial será un documento de consenso al que se incorporarán sus aportaciones.

Entre los contenidos que incluirá la nueva ley destacará el apoyo a las familias de especial consideración: numerosas, monoparentales y en riesgo de exclusión.

Donde doce no son multitud

Víctor Martínez-Carrasco y Ana Belén Abril crían en Caravaca con pocas ayudas a su extensa prole, con diez hijos de entre uno y 16 años

Víctor Martínez-Carrasco y Ana Belén Abril con sus diez hijos en el comedor de su casa. / Martínez Bueso

La hora del almuerzo en el comedor de los Martínez-Carrasco-Abril es una auténtica juerga diaria. Ana Belén, la madre de la extensa prole de diez hijos que a sus 45 años comparte con Víctor, disfruta esa fiesta cotidiana después de los equilibrios y reajustes que han tenido que realizar para alcanzar ese momento. Para que le cuadren los números de la compra, para organizar una casa que no termina nunca de estar recogida, repartir a nueve escolares y adolescentes con sus respectivos bocadillos y material escolar entre colegios e institutos, atender a la pequeña Nazaret, aún bebé, para poner un par de lavadoras, lavavajillas, organizar la tarde de extraescolares -fútbol, tenis, inglés, gimnasia rítmica, voleibol...-, y atender las facturas que, en su casa del casco histórico de Caravaca, siempre llegan multiplicadas por diez. Sin sombra de duda, la familia vive su realidad, escogida con convicción y apoyada en la fe, en la seguridad de que «tenemos un tesoro que queremos compartir con la sociedad. Somos felices, los niños lo son, y vivimos cualquier apretura desde el amor al otro. Nuestros hijos disfrutan de una realidad muy edificante», resumen satisfechos, pero menos complacidos con las escasas ayudas a las que tienen acceso.

Para empezar, la ley solo distingue dos modalidades de familia numerosa: la general, con tres o cuatro hijos; y la especial, con cinco o más. «Y no es lo mismo que sean cinco que diez, lo puedo asegurar», reniega Víctor Martínez-Carrasco, arquitecto y diputado del PP en la Asamblea Regional. Diez hijos, advierte, te obligan de partida a disponer de dos coches. Y de una casa, cuando menos, holgada. «Tenemos una casa hipotecada, pero se nos quedó pequeña; tuvimos que alquilar esta, que es en la que vivimos», relata después de haber dibujado los planos de su hogar ideal -e inalcanzable- una y mil veces. El soporte público al que tienen acceso se limita a la rebaja en el IBI, de la factura de la luz, las becas para libros de texto y poco más. En esas condiciones, operaciones como equipar a los diez chicos para la vuelta al cole, comprar ropa de abrigo o renovar un electrodoméstico estropeado por el uso intensivo se hace cuesta arriba. El sistema de ayudas, calibra Martínez-Carrasco, sería más justo si se equilibrara en función de los miembros de la familia. «Si repartes la renta per cápita la situación es otra, y aunque la proporción de familias con tantos hijos no sea muy elevada, también merecen atención», reclama Martínez-Carrasco. En la Región, hay censadas 27.759 familias numerosas, pero solo un reducido 15% son de categoría especial, es decir, con cinco o más hijos.

Las renuncias materiales son muchas, pero para el matrimonio, no oscurecen ni un ápice su satisfacción. Tampoco la de los críos, que a cambio de compartir y arrimar más el hombro que otros compañeros, tienen siempre la fiesta en casa. «Los amigos de mis hijos quieren venir siempre a jugar aquí, y nosotros encantados», dice acogedora Ana Belén, quien ha tenido que renunciar -al menos en estos años- a desarrollar su vida laboral como ingeniera agrícola. «De lo contrario es imposible. Hemos tenido a nuestros diez hijos en poco más de 15 años, no hubiéramos dado a basto».

Hacer de la escasez virtud es una constante en el hogar donde se crían Paula, Daniel, Clara, Víctor, Ana, Pedro, Ángela, Gabriel, Isabel y Nazaret, de entre uno y 16 años. Solo van al cine un par de veces al año, pero con la elección de la peli ya empieza la alegría. Un día de playa todos juntos es otra algarabía, y salir a tomar un helado casi una fiesta. Una imagen que llama la atención, pero que para Víctor es reconfortante.

«La sociedad no es del todo consciente del grave problema que supone la crisis de la natalidad. No hay reposición, y tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a ese déficit», reflexiona el arquitecto, quien está convencido de que la promoción de la natalidad pasa por incrementar las ayudas y facilidades. «Es evidente que nadie tiene hijos para que le den ayudas, pero un clima y un sistema favorable son un apoyo». El matrimonio tiene claro que sus hijos son su responsabilidad, y solo en raras ocasiones piden una mano extra. «Son nuestros hijos y nos gusta que sea así», coinciden encantados con la diversidad que encuentran entre ellos. Como en cualquier grupo abundante, de todo hay: la estudiosa, el que se distrae, quien es feliz ayudando y el que vive para el fútbol. Diez que no son multitud.

Madre no hay más que dos

Nuria y Adelaida, con dos hijas mellizas, han creado la Asociación de Familias de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia, con casi setenta socios

Adelaida y su mujer, Nuria, con sus dos mellizas en su casa. / Edu Botella / AGM

Candela y Lucía revolotean como torbellinos a sus infatigables 19 meses alrededor de sus madres, entre bloques de construcciones de colores, cuentos de Pocoyó y peluches, reclamando su atención aleatoriamente a una y a otra. Gatean, trepan, andan y miran con ojos escrutadores mientras Adelaida y Nuria repasan la historia de la construcción de su familia, «idílica», reconocen las dos, cuando la comparan con la carrera de obstáculos que han tenido que enfrentar otros matrimonios homosexuales. «Nos enamoramos, estuvimos una década juntas y decidimos casarnos cuando tuvimos claro que queríamos tener hijos. En la primera inseminación me quedé embarazada de mellizas», resume satisfecha Adelaida, consciente de que el camino no es siempre tan sencillo. De que queda mucho por hacer para que familias como la suya enfrenten la vida y la crianza sin miedos ni complejos. Con el afán de despejar el camino, el matrimonio ha fundado la Asociación de Familias de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia (Asfagalem), que en apenas unos meses cuenta con setenta asociados y está abierta a nuevas inscripciones. «Queríamos que nuestras hijas vieran con normalidad más familias como la nuestra y trabajar para mejorar los problemas que persisten», resumen. Como la burocracia, los formularios anquilosados y ajenos a leyes ya consolidadas, y el temor a que sus dos mellizas puedan verse salpicadas algún día por la incomprensión de otros. Confían en que no sea así. «Esta es su realidad y normalidad. Una familia normal. El peligro es que alguien les sugiera lo contrario».

El camino de Adelaida y Nuria fue llano, pero con algún tropiezo que van encarando con valentía. Después de una boda feliz con el respaldo de las respectivas familias y decenas de amigos, el matrimonio decidió formar una familia y tener hijos. Lo intentaron en la sanidad pública, que sí se hace cargo de los tratamientos de parejas heterosexuales con dificultad para concebir, aunque sabían que era perder el tiempo. «Dimos todos los pasos, pero solo para que nos dijeran que no. Por supuesto, tuvimos que recurrir a una clínica privada. Es uno de los retos, porque a muchas familias homoparentales concebir un hijo les supone un gasto enorme, de más de 20.000 euros. A los varones incluso más», lamentan. Tuvieron facilidad, y Adelaida quedó embarazada a la primera inseminación artificial de las mellizas, aunque las dos barajaban otras opciones, como la técnica de reproducción asistida de Recepción de Óvulos de la Pareja (ROPA), que consiste en que una de las dos mujeres aporte los óvulos y la otra geste al bebé.

«Solo con que se aplicaran las leyes aprobadas hace años sería suficiente», coinciden en demandar

La inscripción de las niñas en el Registro Civil fue, en cambio, una odisea de explicaciones innecesarias, viajes y papeleos en balde. «Costó mucho . Nos preguntaban una y otra vez: '¿pero cuál de las dos es la madre?'. Tuvimos que aportar papeles, declaraciones... Unas comprobaciones que, cuando se trata de un matrimonio heterosexual, no se realizan, y que molestan especialmente cuando te acaban de practicar una cesárea y necesitas la documentación para dar de alta a tus hijas en el servicio sanitario. Tuve que ir personalmente al Registro a firmar con mi mujer porque con mi DNI, a diferencia de lo que les sucedía al resto de madres que estaban en el hospital, no era suficiente». Adelaida y Nuria, las dos profesoras, pusieron todas las reclamaciones necesarias para que otras familias no tengan que enfrentarse al trago. No tuvieron problemas para disfrutar de la baja de maternidad, pero sí han compartido con otros padres varones la angustia de no poder estar con sus hijos recién nacidos el tiempo necesario.

Su batalla es un día a día de pequeñas peleas, que no serían necesarias, insisten, si se aplicaran las leyes de igualdad y del matrimonio homosexual aprobadas hace años. Adelaida, maestra, y Nuria, profesora de Secundaria, luchan ahora para que los formularios, documentos y registros de guarderías y colegios no discriminen su situación. «Son gestos sencillos, como que no pongan siempre madre y padre, y se dé otra opción. En todos los trámites se da por hecho que tiene que haber un padre y una madre; en los cuentos, los dibujos, las celebraciones escolares... Esa práctica invisibiliza otra realidad como la nuestra, y otras muchas que no se ajustan a ese patrón», reclaman las dos madres, que reivindican las charlas del colectivo No Te Prives que fueron aplazadas por la Consejería de Educación como «básicas y necesarias» para la formación de los adolescentes.