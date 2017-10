La factura de los platos rotos por el vandalismo

Papeleras, contenedores, farolas, señales de tráfico varias; bancos, juegos infantiles y aparatos de gimnasia al aire libre; plantas y flores, arquetas de riego y sobre todo de cableado de cobre, bicicletas de alquiler, inmuebles municipales y edificios históricos y hasta cementerios... Nada parece salvarse de las 'cacerías' de los vándalos. Los 650.000 euros que Adif tuvo que invertir recientemente para reparar las vías del tren en Murcia como consecuencia de los últimos actos vandálicos cometidos por una minoría de violentos en plena protesta de la Plataforma Pro Soterramiento pueden parecer un auténtico dineral. Pero son solo una pequeña parte de lo que sale de los bolsillos de los murcianos para hacer frente a los daños al patrimonio comunitario ocasionados por descerebrados sin mayor motivación que arrasar con todo aquello que se les pone por delante.

Los responsables de ayuntamientos de la Región y de la Administración autonómica reconocen que han tenido que afanarse por reunir las múltiples cifras relacionadas cada año con la reposición de elementos callejeros de todos los ciudadanos que son destruidos por elementos callejeros de otro tipo, de los más indeseables. El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, de hecho, ni siquiera tiene cuantificado el coste anual del gamberrismo, que va 'parcheando' como puede, según fuentes municipales. Y el de Cartagena asegura que hará a final de año el balance definitivo de unas tareas de reparación cuyo coste global concreto no ofrecieron fuentes municipales porque «no resulta sencillo calcular». Eso sí, la empresa municipal Lhicarsa ha tenido que comprar hasta el verano más de 300 contenedores para reponer otros tantos quemados en la ciudad portuaria (a 50 por mes), por importe de 220.000 euros. A eso que hay sumar la limpieza de grafitis, los destrozos en jardines, las papeleras reventadas... Como sucede en todas las localidades de la Región, y de España, el coste del vandalismo no es precisamente bajo.

Esto, claro, sin contar el salvajismo ejercido sobre bienes privados, como puede suponer quemar un vehículo, rayar la pintura de los coches o pintar la fachada de una vivienda. Que bendita la gracia que le tiene que hacer a los cientos de afectados cada año en la Región, y que tienen que poner de su bolsillo el coste de las reparaciones correspondientes. O bien el seguro de turno. Y eso que «ya tiene que ser algo muy grave para que un parte se considere como vandalismo», aseguran en el Consorcio de Compensación de Seguros.

El Ayuntamiento de Lorca reconoce que no puede hacer frente a los gastos derivados de este tipo de actuaciones

Sin embargo, el ciudadano también paga de su bolsillo, a través de los impuestos correspondientes, la factura de los trabajos que llevan a cabo las administraciones públicas para remediar los efectos de estas actuaciones extremadamente incívicas. Las cifras que ha podido reunir este diario son demoledoras. El ritmo de reposición de contenedores el año pasado en la capital no se quedó muy lejos del de Cartagena. En 2016 se quemó en Murcia prácticamente un contenedor al día (324), lo que supuso un gasto para el Consistorio (es decir, para el bolsillo de todos los contribuyentes) de 388.848 euros. También se repusieron 122 papeleras (otros 32.000 euros), y cada año se destinan más de 1,2 millones de euros a la sustitución de juegos infantiles y aparatos de gerontogimnasia y a reparaciones varias en jardines, mientras que solo la limpieza de grafitis supuso un coste en 2016 de más de 130.000 euros. En 2010, ese importe pasó de los 400.000 euros. El Ayuntamiento de Murcia también incluye más de 240.000 euros destinados el año pasado a la limpieza de los restos de botellones en la vía pública. Que, recordemos, no están permitidos, pero campan a sus anchas según qué días (no solo en la capital), con la consiguiente factura de operarios y maquinaria. En total, más de 2,1 millones de euros se gasta el consistorio murciano cada año como consecuencia de estos actos vandálicos, entre pitos y flautas. A casi cinco euros (4,66) por vecino de la capital.

Pero mención aparte en el municipio de Murcia merece el caso del sistema de alquiler público de bicicletas MUyBici, un plan puesto en marcha por el Ayuntamiento de la capital hace más de dos años «para lograr la reducción del uso del vehículo privado y potenciar otros medios de transporte no motorizados, como el transporte público, el desplazamiento a pie o la propia bicicleta», según reza en la web del proyecto. Muy escandinavo, muy moderno e incluso muy necesario todo. Pero, lejos de estar satisfecho con la experiencia, el gerente de la empresa concesionaria, Carlos Baile, insiste en la conversación con 'La Verdad', prácticamente hasta la saciedad, en la necesidad de que la Administración Local instale «cámaras de vigilancia» en las estaciones de alquiler de bicicletas. A su modo de entender, esta es una de las pocas maneras de luchar contra un vandalismo salvaje sobre bicis y anclajes que, desde que el sistema empezó a funcionar, ha obligado a la empresa concesionaria del servicio a reponer 150 bicicletas, la cuarta parte de las instaladas inicialmente. A 500 euros cada una (sin contar los anclajes de las estaciones, que salen como mínimo a 1.000 euros cada uno), son 75.000 euros. Además, ya han tenido que retirar la estación del Palacio de los Deportes por los continuos actos vandálicos, mientras que las estaciones del barrio de La Fama y de la avenida San Juan de la Cruz, en el barrio del Infante, «son ahora las que más problemas tienen», confirman en el Ayuntamiento. «Desde enero hasta ahora, en total, hemos sufrido unos 600 casos de vandalismo grave en toto el municipio», protesta Baile. Es decir, a más de dos actos por día. «Nos hemos encontrado bicicletas en Fuente Álamo y en San Javier. Y, claro, hay que ir a por ellas», se resigna.

Aunque especialmente llamativo fue el caso, publicado además en 'YouTube', de aquel muchacho madrileño de visita en Murcia que arrancó una bibi y luego la tiró al río Segura, ocasionando un perjuicio de 1.500 euros a la empresa. Posteriormente fue detenido en Madrid... y con las mismas se fue a su casa. Otro de los detenidos en los últimos meses por daños en los anclajes del sistema de alquiler de MUyBici causó estragos por importe de 4.000 euros. La detención se produjo tras la difusión de otro vídeo donde se podía observar cómo un grupo de jóvenes, entre los que estaba incluido el susodicho, causaban daños sin ningún pudor a la estación de alquiler, forzando y rompiendo los anclajes para apropiarse de una de esas bicicletas de alquiler, que en realidad son de todos. Gamberros, pero además orgullosos de la gamberrada.

«Aunque comenzamos el servicio con una previsión de gastos por este tipo de actos, el vandalismo real nos ha desbordado», lamenta Carlos Baile, que advierte de que puede llegar un momento en el que «abandone el proyecto porque me salga más barato dejarlo todo e irme de aquí». Como sucedió en Madrid, por ejemplo, donde la empresa concesionaria del servicio público de alquiler de bicicletas no pudo hacer frente a los actos vándálicos (entre otros factores) y decidió dejar el 'marrón' al Ayuntamiento de la capital hace ya un par de años. O en Mula. O en tantos otros sitios. «El vandalismo de Murcia con las bicicletas alquiler públicas supera al de Medellín (Colombia)», comparó no hace mucho el propio Baile, quien considera que hace falta «concienciación» -además de las cámaras- para que la ciudadanía entienda que «hacer daño no sale barato». Para hacernos una idea, y aunque ni él mismo sabe lo que ha tenido que invertir exactamente hasta ahora por culpa de los vándalos, sí admite que se ha gastado en dos años casi toda la inversión prevista para los 12 años del contrato.

En la costa también tienen lo suyo. Desde 2016, en Mazarrón se han quemado 36 contenedores, se han destrozado 44 tapaderas de estos cubos de basura, y se han reventado aseos públicos por valor de 13.000 euros, además de los más de 10.000 euros destinados a la limpiaza de pintadas. En total, en poco más de 20 meses, el Ayuntamiento de Mazarrón se ha gastado más de 55.000 euros, lo que toca a casi dos euros por cada vecino en este período de tiempo.

Algo más se rasca el bolsillo en solo un año cada ciudadano de Águilas por culpa de los gamberros de turno. El ayuntamiento de este municipio costero gasta una media de 130.000 euros anuales (casi cinco euros por habitante) en reparar mobiliario urbano destrozado en actos vandálicos. Los elementos más dañados son bancos, papeleras y farolas. El concejal de Contratación Pública del consistorio aguileño, Tomás Consentino, lamenta que, solo desde enero hasta septiembre, «llevamos gastados alrededor de 80.000 euros en este tipo de reparaciones, y lo que más dinero cuesta a las arcas públicas es la reposición y el arreglo de farolas (900 euros cada una). Las papeleras, que cuestan 55 euros por unidad; y los bancos, a 200 euros cada uno». Consentino añade que otra de las actuaciones que más dinero le supone al contribuyente es la limpieza de grafitis en parques y lugares públicos. «Acabar con las pintadas requiere mucha mano de obra», asegura el edil. Y la mano de obra, claro, cuesta dinero.

En Cartagena ya se han tenido que reponer más de 300 contenedores hasta el verano por valor de 220.000 euros

En el caso de Fuente Álamo, los actos vandálicos en la vía pública, mobiliario urbano e instalaciones municipales cuestan al ayuntamiento unos 50.000 euros al año. Algo más de tres euros por cabeza. Aquí tienen más suerte que los vecinos de Murcia y los de Águilas, pero algo menos que en Mazarrón. En Abarán, en dos años, los contribuyentes han apoquinado 35.000 euros por contenedores quemados y jardines arrasados.

Pero, ¿le sale caro al cafre de turno aniquilar lo que se le ponga entre ceja y ceja en plena calle? La respuesta es no. Sale hasta barato, por no decir que en la mayoría de los casos sale gratis. Dos mil euros, por ejemplo, es la sanción más grave que contempla la ordenanza del Ayuntamiento de Murcia aplicable a los viajeros del tranvía en el caso de que a algún descerebrado se le ocurra «desarrollar actividades que por su naturaleza puedan perturbar a los usuarios, alterar el orden público o implicar peligro para la integridad física de los usuarios en general»; o bien «manipular, destruir o deteriorar cualquier elemento de la instalación y especialmente los relacionados con la circulación normal y segura» de los vagones. O «llevar a cabo cualquier otra actuación que suponga peligro para la seguridad del tranvía, de sus usuarios, empleados, medios e instalaciones de todo tipo», que son algunas de los supuestos que contempla la ley municipal.

Pintar un grafiti (sin autorización) en una pared cualquiera, por ejemplo, está castigado como delito y comporta multas de entre 300 y 500 euros. Aunque si el inmueble está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), o tiene una protección superior, la cosa cambia y el sujeto se enfrenta a mayores sanciones. De hecho, la Ley de Patrimonio Cultural de la Región recoge multas de hasta un millón de euros en el caso de destrucción o daños a este tipo de bienes. Nadie ha pagado semejante montante por gamberrismo, que se sepa, y las sanciones suelen ser más bien laxas, cuando no se sustituyen por trabajos en beneficio de la comunidad.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región no quiso reunir y ofrecer datos en este sentido, los informes del Ministerio del Interior revelan que en 2016 fueron detenidas e investigadas 316 personas en la Región acusadas de daños contra el patrimonio (daños y patrimonio de todo tipo), lo que supone un 4,8% menos que el año anterior. Aunque Carlos Baile, gerente MUyBici, no deja de ver cómo crece el vandalismo en torno a su negocio, por lo que su empresa ha actuado en consecuencia: «Hemos contratado a una persona exclusivamente para denunciar y perseguir este tipo de delitos. Aunque, insisto, además de la concienciación es necesario colocar cámaras de vigilancia para frenar estos actos. Si alguien roba o destroza una bici delante de una cámara, ya es que está muy mal», define Baile con cierta desolación en el tono.

Algo de desesperación ante esta lacra también se atisba en el Ayuntamiento de Lorca, que no tiene «capacidad económica para hacer frente a los costes que suponen los actos vandálicos» cada año en el municipio. «Tenemos destinada una cuadrilla de trabajadores solo para reponer lo que rompen», revela el concejal de Fomento e Infraestructuras, Ángel Ramón Meca. En los últimos meses se ha llevado la palma el robo de cable, y también los destrozos en aseos públicos «de los que se llevan hasta los inodoros», y que han supuesto una factura en los últimos tres meses de 60.000 euros». Esto ha llevado al Ayuntamiento a iniciar una campaña de concienciación y sensibilización en los próximos meses «para evitar actos vandálicos». Medidas de este tipo también se han puesto en marcha en otras localidades, como Murcia, donde los autores de los grafitis, además de pagar, también tienen que limpiar las pintadas.

Por otra parte, y solo en lo que va de año, la Comunidad Autónoma se ha gastado 70.000 euros en solucionar robos, destrozos y pintadas sobre señales de tráfico de carreteras de su competencia. También estima como «vandalismo» el Gobierno regional los daños provocados en las 2.178 viviendas sociales cedidas en arrendamiento u otros regímenes de ocupación por el mal uso de sus habitantes, y que obligan a desembolsar 240.000 euros al año de las arcas autonómicas. Inquilinos que, por lo general, se van de rositas. Y no digamos ya cualquier autor de un acto vandálico, en general. «La mayoría no se enfrenta a procesos judiciales», observa la profesora de Sociología de la Universidad de Murcia, Marta Latorre que, como todas las fuentes consultadas por este periódico, abogan por una mayor concienciación para luchar contra este indeseable fenómeno. Porque la realidad es que los gamberros siguen campando a sus anchas sin atisbo de escarmineto mientras el ciudadano de a pie sigue pagando de su bolsillo la factura del vandalismo.