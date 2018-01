Los exportadores alertan de que la Región se empobrece ya por la 'fuga' de cultivos Juan Marín, presidente de Proexport y de la patronal europea del sector, prevé la pérdida del 30% de jornales debido a la falta de agua MANUEL BUITRAGO Viernes, 5 enero 2018, 01:23

«No sé si los alcaldes de la Región van a permitir que se desmonte el sector hortofrutícola, del cual dependen sus economías hasta en un 80%, y que se empobrezcan sus municipios y ciudades». Así de taxativo se muestra Juan Marín Bravo, dirigente de Proexport que acaba de estrenar el cargo de presidente de la patronal europea del sector (Eucofel). El año que arranca viene cargado de amenazas y problemas que tienen su origen en la falta de agua y en la merma de las producciones en la Región. Un 30% de los cultivos ya están deslocalizados, los jornales en la recolección y manipulado han descendido otro tercio, y cientos de camiones se han quedado sin carga a final de año. Marín Bravo considera que aún hay tiempo para reaccionar y evitar la pérdida de empleos y de cuota de mercado.

Todo pasa necesariamente porque se asegure el agua. «Seguimos sin ver la luz», apostilla. Al hacer balance del año pasado y de dibujar las perspectivas para 2018, el dirigente de los exportadores avisa de que «en los últimos meses se está produciendo un empobrecimiento en la Región de Murcia; lo que pasa es que le estamos viendo la patita ahora. El Ministerio de Agricultura está lanzando el mensaje de que a pesar de la falta de agua se mantienen las producciones, pero eso denota un perfecto desconocimiento de la Región de Murcia y del Levante». Considera que la ministra Isabel García Tejerina tiene que visitar las empresas del sector para ver el esfuerzo que están realizando para garantizar el producto a los clientes, con los que existen programas de suministro para los próximos tres años.

Muchas cooperativas y empresas «han tenido que buscarse la vida, emigrando fuera de la Región» para buscar dónde plantar. La deslocalización ya llega al 30%, advierte. «Eso requiere desplazar gente, alquilar fincas y encarecer los costes, porque a un cliente que te ha costado 25 años fidelizarlo no puedes decirle alegremente que como no hay agua no le suministras el producto. Pretender cambiar el modelo productivo para que cada zona se apañe con el agua que tenga es fruto del desconocimiento», recalca. «El cartel de la huerta de Europa no nos lo han regalado en una tómbola». Juan Marín relata que tienen que desplazarse a 400 y 600 kilómetros, a Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Navarra, entre otras, cambiando riesgos y con inseguridad. «Donde nunca se ha plantado hortalizas, ahora te encuentras a un productor de Murcia, Alicante o Almería».

La deslocalización de las producciones alcanza el 30%, algunas a 600 kilómetros de la Región

Muchas empresas trabajan a pérdidas porque el objetivo ahora es mantener a los clientes

Esta situación solo se puede mantener uno o dos años, según los exportadores, ya que se trabaja a pérdidas en muchos casos. El peligro está en que el cliente se vaya, si no hay alternativa, y se pierda cuota de mercado. El presidente de Proexport señala que a partir de este mes se notará además la merma en el número de jornadas en el campo y en los almacenes, que cifra en un 30%, aproximadamente, acumulada entre octubre y diciembre. Muchas cooperativas del Campo de Cartagena, por ejemplo, no llegan al 80% del rendimiento habitual.

Camiones parados

«Los sindicatos empiezan a preocuparse por primera vez al comprobar que los trabajadores del sector no están echando los horarios normales, ya que se planta y se recolecta menos. Hay un importante desajuste, y eso se verá en las estadísticas de paro», añade.

A este catálogo de datos adversos suma los «cientos de camiones que se han quedado en sus bases sin poder salir en las últimas semanas del año». «Se han quedado sin cargar por falta de producto», indica Juan Marín. Fuentes de Froet explicaron que en diciembre se producen altibajos porque se suministra mucho producto a Centroeuropa a principios de mes y antes de Navidad, pero este año se ha notado más. También se están cargando productos hortícolas en origen en otros lugares de España, impensables hasta ahora.

Las empresas de conserva vegetal y de transformación (congelados) también están notando la merma de producto, en contra de la disponibilidad tradicional que había en el sector. El presidente de Proexport y de Eucofel espera que no se eche también la culpa sobre los agricultores si se mantiene esta tendencia y las producciones se reducen a la mitad en la cuenca del Segura, lo cual provocará que se encarezcan los precios de frutas y verduras y la cesta de la compra. «¿Acaso creen algunos que las lechugas y hortalizas se producen in vitro? Viene de camino una crisis de precios», avisa.