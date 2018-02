La exministra Carmen Calvo pide al PP «volver al Pacto de Toledo» Mª José Medina, Carmen Calvo, Diego Conesa e Inma Sánchez. / PSOE LA VERDAD SANTOMERA Domingo, 4 febrero 2018, 09:05

La secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Federal del PSOE y exministra de Cultura, Carmen Calvo, aseguró ayer que las pensiones «son la única manera de hacernos solidarios, de tener una sociedad decente, de tener una democracia que reparta y redistribuya riqueza». Así lo manifestó Calvo antes de participar en Santomera en la asamblea abierta 'Pensiones dignas', organizada por el PSOE y en la que también intervinieron el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, y la alcaldesa la localidad, Inmaculada Sánchez Roca.

En opinión de Calvo, «sin unos salarios estables y sin contratos indefinidos no hay manera de sostener las pensiones. Se trata de las pensiones de muchos hombres y mujeres mayores que han trabajado toda su vida y que han visto cómo sus pensiones se han reducido en un 17,5% en relación al valor de la vida y de las cosas; cómo algunas mujeres cobran el 40% menos de pensión que los hombres, y cómo todo esto rompe el esfuerzo inmenso que hemos hecho durante 40 años, acordando políticas que sostuvieran las pensiones de este país». Según la exministra de Cultura, el PP ha decidido romper el pacto de Toledo, «tomar decisiones unilaterales y poner en riesgo, no solamente el valor de las pensiones en este momento, sino también las de mucha gente joven que está trabajando en este momento y no tiene la certeza de que vaya a tener una pensión en el futuro».

«Los socialistas fuimos una parte importantísima del pacto de Toledo, a donde tiene que volver la derecha. Nosotros haremos contrarreformas de las reformas que ha hecho la derecha española para que la gente se sienta tranquila con sus pensiones: los jóvenes, porque tengan empleo para poder contribuir a ellas, y los mayores, porque esas pensiones les permiten vivir», dijo.

Por su parte, Diego Conesa indicó que la política y los partidos «son un instrumento al servicio de la sociedad. Por ello, el PSOE tiene que estar para ofrecer soluciones y propuestas sólidas para la estabilidad del país, de la sociedad que queremos y del estado de bienestar». Por último, Inmaculada Sánchez Roca señaló que el PSOE celebró esta asamblea para reivindicar unas pensiones dignas «que puedan llegar a los que hoy somos jóvenes y que se dignifiquen mucho más, que sean un medio de vida para nuestros mayores».