«Si no existiera el Cabezo, se habría inventado para vivir el Carnaval» Fran Sánchez. / Edu Botella Fran Sánchez. Presidente de la Asociación de Carnaval de Cabezo de Torres BOTÍAS SAUS Sábado, 10 febrero 2018, 11:03

A la alegría de celebrar uno de los carnavales históricos de la Región se suma este año para Fran Sánchez la satisfacción de haber sido reelegido para presidir los festejos desde la Asociación de Carnaval. La valoración que hace es positiva, si bien atribuye todo el mérito de los logros alcanzados hasta ahora al equipo de personas que lo rodea. Han sido cuatro años apasionantes que ahora se convierten en historia ante los próximos cuatro que abordará la institución. Sin embargo, estos días lo que prima es celebrar una fiesta que ha hecho popular la pedanía murciana.

-¿Cómo se vive esta nueva legislatura que afronta?

-Aún más ilusionado. Las cosas han salido bien durante estos años. He tenido a las mejores personas a mi lado y la unidad con las comparsas ha sido total. Juntos hemos alcanzado retos que estaban lejos de superar. Estoy tan orgulloso de todo lo que hemos cambiado en cuatro años que necesitamos seguir impulsando nuevas iniciativas.

-¿Qué se siente siendo el presidente de una fiesta más que centenaria y que moviliza a tanta gente?

-Si no existiera Cabezo de Torres, se hubiera inventado para vivir el Carnaval. Soy la persona más afortunada del mundo. Todos sabemos que requiere de mucha dedicación, muchas horas por tu gente y por tu pueblo. Pero, ¿quién no daría todo lo que es por sus vecinos? Soy carnavalero y entre todos vamos a seguir haciendo grande a Cabezo de Torres. Se lo debo a todos los carnavaleros que han pasado por aquí. A los que están y a los que ya no nos pueden acompañar.

-¿Qué tiene su carnaval que lo hace distinto a los demás?

-Tiene historia. Esto no lo hemos inventado los que estamos ahora. Son los festejos carnavaleros más antiguos de la Región y esto no lo puede discutir nadie. Cuando hablamos de Cabezo de Torres lo hacemos también de cultura carnavalera y se nota en la gente. Aquí mezclamos la pluma, el ingenio y la crítica. Nos hacemos multicolores, pues esa es nuestra seña de identidad.

-Comienza el Carnaval y como siempre se plantean novedades para promocionar la fiesta. ¿Cuáles propondrán este año?

-Vamos a recuperar una zona histórica de nuestro carnaval: la antigua calle del Mercado junto a la plaza de abastos. Y lo vamos a hacer para disfrute de los más pequeños con talleres y mucho entretenimiento, pero también para sus padres. Esta zona tendrá una programación extensa con orquestas y música en directo. Actuará nuestra pregonera, Doña Rogelia, y también Los Happies, el grupo de versiones de Antonio Hidalgo, entre otros.

-Hablando de la pregonera, ¿cómo llega Doña Rogelia a Cabezo?

-Me alegro que me hable de la 'persona' que dará inicio a nuestras fiestas. Es Doña Rogelia, que no Mari Carmen, y que me perdone esta última. Doña Rogelia es todo un símbolo de este país, de las noches de entretenimiento y nuestro carnaval, sin duda, nació para entretener y hacer felices a las personas, para evadirse del día a día. Estoy convencido de que será una noche de pregón increíble, que nos hará pasar una velada para recordar.

-¿Pero Doña Rogelia sabe cómo se vive el Carnaval aquí?

-¡Está al tanto de todo! Por eso, el primer desfile de comparsas que es mañana va a estar con nosotros presenciándolo desde la tribuna. No queremos que se pierda nada de nuestra fiesta y como quiere que todo el mundo la pueda escuchar va a actuar tambiénen la calle del antiguo mercado para aquellos que no caben en el recinto donde se realiza el pregón.

-Una de las carreras de colores más multitudinarias de Europa, que se escribe pronto, la celebran ustedes. ¿Cómo se hace para atraer a más de 15.000 personas?

-Con honestidad, con mucha fiesta y con ganas de pasarlo bien. Esta es la fórmula que hace que la carrera de verdad, la 'Holi Run', haga que gente de la Región y de fuera de ella se congregue en lo que este año va a ser el cierre del Carnaval. El mejor plan para el domingo 25 de febrero es venir a Cabezo de Torres y disfrutar de los polvos de colores, de nuestro pueblo, de nuestros bares y de todos los carnavaleros.