«Existe el riesgo de que el Estado Islámico ocupe territorios en África»

Desde pequeño, la aeronáutica le atraía y cuando acabó su formación en la Academia General del Aire de San Javier, siendo destinado como teniente al Centro de Selección de la AGA en Granada, en 1977, supo que había acertado. «La vocación me llegó cuando ejercí como responsable del Ejército del Aire y mi actuación diaria influía en cientos de personas». Juan Antonio Moliner González (Asturias, 1955), general de división del Ejército del Aire, participó ayer en la UCAM en una jornada organizada por Hidrogea y la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Católica de San Antonio, para dar a conocer el trabajo del Ministerio de Defensa en este ámbito. «Los militares somos ciudadanos españoles que ejercemos un servicio público», subrayó.

-Su dilatada trayectoria militar arrancó en 1973. ¿Alguna vez ha desobedecido una orden de un mando o ha tenido un conflicto personal entre lo que le ordenaban y lo que usted creía que debía hacer?

-Como estoy al final de mi carrera voy a decir esto en público: solo una vez he tenido un conflicto personal. Estoy hablando del 23-F (el día del intento de golpe de Estado), por aquel entonces yo era capitán del Escuadrón de Policía Militar de la base de Armilla, en Granada, y tenía el temor de que mis convicciones democráticas pudieran chocar con determinadas conductas que hubieran ordenado los mandos superiores, y que gracias a Dios no ordenaron.

-El exjefe de Estado Mayor de la Defensa Julio Rodríguez se integró en las pasadas elecciones en las listas de Podemos y Zaida Cantera, en las del PSOE. ¿Qué opina?

-Es algo muy novedoso en las últimas décadas de nuestro país, no en las últimas centurias, porque si repasamos la historia de España, los militares involucrados en la política han sido una constante. Y en mi valoración meramente personal, nada positiva. Lo que ocurre ahora es algo que funciona con normalidad en muchas sociedades occidentales, como en Estados Unidos. A mí lo que me gustaría es que en la incorporación de los militares a la política, no olvidasen aquellos valores que en las Fuerzas Armadas desarrollaron y defendieron porque eso sería bueno para la política y para los españoles.

-La Responsabilidad Social Corporativa es un concepto que está muy asociado a la actividad empresarial. Suena extraño al vincularlo a las Fuerzas Armadas...

-Defensa fue el primer departamento ministerial de España que abordó esa cuestión, realizando un informe en 2009. Desde el punto de vista social hay una componente interna. La Responsabilidad Social Corporativa hacia el conjunto de los miembros de las Fuerzas Armadas busca que tengan unas condiciones de vida similares a la sociedad a la que sirven: conciliación de la vida laboral y familiar, integración de la mujer... También hay una componente externa, que trata de promocionar la cultura de defensa para que los ciudadanos nos conozcan con espíritu crítico. Además, hay una perspectiva medioambiental, para entrenarnos necesitamos campos de tiro y de maniobras y muchas de las especies autóctonas de esos campos se mantienen gracias a la protección especial que tienen esos espacios. En la vertiente económica, se nos critica porque la industria de Defensa vende (armas) a veces a países que no respetan los derechos humanos, pero se ha constituido la Comisión Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso para analizar y evaluar si a algún país en concreto se le debe vender.

-Una polémica recurrente en el Ejército es el tema del machismo. ¿Se está abordando esta cuestión?

-La integración de la mujer en las Fuerzas Armadas españolas es un ejemplo para muchos países. Somos el segundo Estado de la OTAN que tiene la segunda mayor cifra de mujeres integradas (12,5%). Cualquier puesto está abierto en igualdad de condiciones a hombres y mujeres. Dentro de unos días, el Observatorio de la Vida Militar presentará su informe y revela que, estadísticamente, no hay un número relevante de problemas de acoso sexual ni laboral ni de machismo. Claro que hay casos, somos cerca de 120.000 personas y sería un milagro que no hubiese.

-¿Qué opina de la condena que impuso un Tribunal Militar al teniente coronel Isidro José de Lezcano-Mújica por el acoso sexual a Zaida Cantera?

-El que ha incumplido las normas y las leyes tiene que hacer frente a sus responsabilidades.

-En treinta años solo se han producido nueve accidentes aéreos de F-18. ¿Cómo es posible que en octubre de 2017, en menos de una semana, falleciese un piloto de un Eurofigter y el de un F-18?

-Eran dos aviones completamente diferentes y muy seguros. La mala suerte es lo único que se puede decir para que, dada la distinta naturaleza de ambos accidentes, hayan coincidido en el tiempo.

-Usted ha sido comisionado como observador militar de Naciones Unidas. ¿Cree que estamos más expuestos en Europa a recibir ataques de células o lobos solitarios que actúen por su cuenta al ver que el Estado Islámico ha perdido su pseudocalifato en Siria?

-Sí. No lo digo yo, los representantes de la coalición internacional contra el Daesh recogen en sus evaluaciones que ahora uno de los riesgos adicionales a los que hay que hacer frente es que esos excombatientes que puedan retornar a sus países de origen, no lo hacen convencidos de la maldad de sus acciones, sino que mantienen sus convicciones y, por tanto, pueden ejecutar actos aislados de terrorismo que ponen en riesgo a la población. La ventaja es que somos conscientes de ello y estamos poniendo medios desde los servicios de inteligencia para evitar que eso ocurra.

-¿El Estado Islámico tratará de dar un último coletazo ocupando nuevos territorios?

-En el corto y medio plazo no, porque tienen que reagruparse y reordenarse. Quizá pueda ocurrir en el futuro y voy a introducir un nuevo escenario, no tanto en Oriente Medio, como en un lugar que es muy delicado: África. En algunas zonas, como el sur de Libia, el riesgo de que algún día los grupos terroristas lograran consolidarse podría plantearse ahí.

-¿Falló la seguridad nacional en los atentados de Cataluña?

-Una persona dispuesta a matar y además a inmolarse llevándose por delante a inocentes, va a poder hacerlo. Es muy difícil lograr cero víctimas en este tipo de acciones.

-Donald Trump ha señalado a Rusia y China como rivales que amenazan la prosperidad de Estados Unidos. ¿Volveremos a vivir una 'guerra fría' o un conflicto bélico como el del Golfo Pérsico?

-No me apetece defender a Trump. Una vez dicho eso, es cierto que hay un conflicto entre esos países por la expansión económica y la influencia política e ideológica, por tanto seguiremos viendo esa lucha, pero no llegaremos a los niveles de la 'Guerra Fría'.