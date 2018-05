«No existe literatura masculina o femenina, sino buena o no tan buena» 06:18 Reyes Calderón, Reyes Monforte, Julia Montejo y Adrián Cragnolini, ayer, en el Palacio Almudí. / G. Carrión /AGM Las escritoras Reyes Monforte, Julia Montejo y Reyes Calderón defienden su profesión más allá de las etiquetas de género ROSA MARTÍNEZ Jueves, 10 mayo 2018, 01:35

A nivel mundial, el número de mujeres lectoras es mayor que el de los hombres. Ellas representan el 70% de quienes trabajan en el sector editorial y encabezan el perfil del público que busca disfrute y conocimiento en la tinta impresa y digital. Pero, al mismo tiempo, son ellas también quienes lideran la tasa de analfabetismo a lo largo y ancho del planeta, quienes solo ocupan un 20% de los puestos de dirección en las empresas editoriales y, en igual porcentaje, logran alzarse con premios literarios, que en su 80% son ganados por hombres.

«Leo novelas que me interesan por su temática y no porque estén escritas por hombres o mujeres» Reyes Monforte

Los datos, aportados ayer por el periodista argentino Adrián Cragnolini en la jornada inaugural del II Foro Futuro en Español en Murcia, en el Palacio Almudí de la capital, sirvieron como preámbulo a la mesa redonda 'Lectoras y escritoras: ¿fenómeno o revolución?', destinada a analizar el papel de la mujer y su proyección en el campo de la narrativa latinoamericana.

«Necesitamos contenidos nuevos, no sentirnos comparsas y hablar de cosas que no se han hablado» Julia Montejo

Moderado por Cragnolini, en el coloquio, desarrollado bajo el titular 'El español, viaje alrededor de un idioma compartido', que presidió la jornada, intervinieron las escritoras españolas Reyes Calderón, Julia Montejo y Reyes Monforte, quienes coincidieron al destacar que «no existe literatura masculina o femenina, sino literatura buena y no tan buena». «Cada escritor -señaló Calderón, profesora universitaria además de prolífica autora de novelas de «intriga», como ella misma se definió (suyos son los títulos 'Dispara a la luna', 'La puerta del cielo', 'La venganza del asesino par' y 'Las lágrimas de Hemingway', entre otros)- es un mundo en sí mismo. Hay escritores y escritoras de todos los géneros». No obstante, sí reconoció que «desde que escribimos mujeres junto a hombres, hemos enriquecido el mundo de los detalles y de los sueños, a los que, quizá, muchos hombres no se habían atrevido a entrar».

«Desde que escribimos juntos hemos enriquecido el mundo de los detalles y de los sueños» Reyes Calderón

La diferenciación, para Monforte, es, añadió, «una discriminación que tendríamos que desterrar». «El idioma está ahí, da igual quien lo use», defendió la también periodista radiofónica, autora de novelas de éxito como 'Un burka por amor', título con el que debutó en el mercado editorial en 2007 y del que se han impreso 50 ediciones; y otras como 'Una pasión rusa' y 'La memoria de la lavanda', su último libro, con el que el pasado lunes estuvo de promoción en Murcia. «Todas las mujeres, cuando nos preguntan por la literatura femenina, nos removemos por dentro», aseveró para rechazar el uso de etiquetas de género en el ámbito literario: «Yo leo novelas que me interesan por su temática y no porque estén o no escritas por hombres o mujeres», reseñó.

En la misma línea, Julia Montejo calificó de «defectuosa» la etiqueta de género, que, cree, «no nos ayuda». «Necesitamos contenidos nuevos, no sentirnos comparsas y hablar de cosas que no se han hablado hasta ahora; y eso es lo que está haciendo que los libros escritos por mujeres estén siendo tan demandados», afirmó Montejo, autora de 'Eva desnuda', 'Violetas para Olivia' y 'Los abrazos oscuros', también guionista y directora de cine, en relación al incremento de la presencia femenina en los primeros puestos de las listas de venta de libros. Para ella, «un hombre y una mujer pueden escribir igual de bien», y lo relevante de la irrupción, cada vez mayor, de la mujer en la literatura, es que va a permitir «reescribir la historia», de modo que estas «van a aparecer en lugares en los que hasta ahora no hemos estado».

Fronteras

El debate abierto por Cragnolini y seguido por las tres escritoras abordó igualmente la importancia del español como vehículo de unión entre culturas, ya que, destacó Monforte, «el idioma es el transporte ideal». Como ejemplo, puso su obra 'Un burka por amor', escrita a partir de una historia real y protagonizada por una mujer atrapada en Afganistán tras casarse con un afgano. Monforte preguntó ¿cómo una realidad tan alejada de América Latina funcionó tan bien allí? La respuesta la dio también ella: «Las buenas historias -señaló- traspasan fronteras».

Y en ese viaje, el español cobra un papel «fundamental». No solo en los países de Latinoamérica, donde «la fuerza hispana es gigantesca», advirtió Montejo, sino también en Estados Unidos, donde, precisó, hablan español 40 millones de personas.