Exculpan al médico que llamó jeta a un trabajador que le pidió la baja También le había tildado de cuentista en un informe sobre la supuesta lumbalgia de la que se quejaba el paciente EFE MURCIA Miércoles, 3 enero 2018, 08:08

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por un trabajador, que se encontraba en situación de baja de larga duración por lumbalgia, contra una resolución anterior que daba por bueno un informe en el que el médico le califica de «jeta» y «cuentista». El paciente denunció al facultativo por un delito de injurias.

Su denuncia se extendió también, en este caso, por un delito de revelación de secretos, contra los funcionarios de la Comunidad Autónoma que habían permitido que aquel informe fuese aportado a un proceso seguido en un juzgado de lo Social por la reclamación de las prestaciones de incapacidad temporal que había planteado. El auto de la Audiencia señala que el juzgado de Instrucción al que correspondió el asunto acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, al considerar que los hechos recogidos en la denuncia no podían ser constitutivos de los delitos citados, ni tampoco del de calumnias, que también se recogía en la misma.

En cuanto al facultativo, destinado en un hospital de Murcia, el auto indicaba que se le atribuía el haber recogido en el historial clínico del denunciante comentarios del tipo de «sigue estando más milonguero que afectado, sigo pensando que hay un claro componente simulador-rentista». También se recogían otros comentarios, como «tremenda jeta», «intuyo morro y rentismo asociado» y «gandulería». Para el juzgado, en la resolución ahora refrendada por la Audiencia, esas expresiones, a lo sumo, podrían ser perseguidas a través de la vía civil, pero no la penal, al considerar que los mismos no serían constitutivos ni de injurias ni de calumnias. «La actuación del doctor -añadía el instructor- no implica imputar al denunciante un delito de manera intencionada, sino, tan solo, recoger su parecer respecto a una baja prolongada».