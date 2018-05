El exconcejal de Urbanismo advirtió a Cámara de que «veía cosas raras» en Nueva Condomina Los acusados, Pedro Morillas, Joaquín Peñalver y Miguel Ángel Cámara, sentados en el banquillo. / Nacho García / AGM «Le dije que quería hablar con él de ese asunto y jamás me contestó», declara Ginés Navarro en el juicio RICARDO FERNÁNDEZ Miércoles, 16 mayo 2018, 14:56

El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Ginés Navarro, declaró en la mañana de este miércoles en el juicio por el 'caso Nueva Condomina' que quien era alcalde, Miguel Ángel Cámara, lo mantuvo en todo momento al margen del proyecto; incluso señaló haberse enterado de que se había firmado un protocolo marco entre Cámara y Samper al cabo de varios meses a través de la prensa y cuando ya se habían comprado los terrenos donde se levantaría el proyecto deportivo y residencial.

«Le dije a Miguel Ángel Cámara que no me gustaba como se estaba llevando ese asunto, que veía cosas raras y que quería hablarlo con él. Y jamás me contestó». Navarro aseguró que en todo momento fue mantenido al margen de las negociaciones con Samper a quien dijo haber visto solo tres veces su vida, y que él también prefirió abstenerse de participar en ese proyecto. Igualmente manifestó que la llamada 'alternativa B', que se creo a propósito para el proyecto que promovía Samper y que le otorgaba una gran edificabilidad a cambio de donar el estadio a la ciudad fue una imposición de la alcaldía. Y se mostró convencido de que sin esa 'alternativa B' Samper no habría podido llevar adelante su proyecto «porque no le habrían salido los números».

También prestó declaración como testigo quien fue concejal de Deportes, Miguel Cascales, quien restó importancia al protocolo suscrito entre Cámara y Samper y al que calificó como una «mera declaración de intenciones».