La exconcejal Alicia Barquero, número 13 en la lista del PP

El Gobierno local tendrá que recomponerse de esta rasgadura «en la bata blanca de la pulcritud», como dijo ayer la portavoz socialista, Susana Hernández. Con la salida de Ortiz quedan en el aire las competencias de Fomento. El equipo de Ballesta aún no sabe cómo será la redistribución. Ayer no querían ni hablar de ello y el círculo de Ballesta admitía estar «jodido» por la baja de un edil con personalidad propia que con sus desfases se había ganado una fama de polemista que él no reconocía.

El exrector de la UMU queda al frente de un equipo de 11 concejales, pero con la marcha de Ortiz debe correr la lista electoral. Alicia Barquero, actual directora general de la Mujer en el Gobierno regional y exreina de la Huerta, ocupa el número 13. Esta triple titulada por la UMU (Magisterio de Educación Especial, Psicopedagogía y Máster en Atención Temprana) fue concejal de Cámara en la última legislatura, ocupándose del área de Mujer e Igualdad. Si renunciara, el número 14 es Juan Antonio Bernabé, exedil de Urbanismo y actual número 2 en el Info; y la número 15, Cati Carrillo, pedánea de Sangonera la Seca.