El exalcalde dice que permutó una parcela con Polaris World por el interés de Torre Pacheco

Daniel García, en el centro, con su abogado, José Pardo-Geijo (izquierda), llegando al juzgado. / J. M. Rodríguez Daniel García, del PP, niega favores a Facundo Armero, constructor de quien fue abogado, y la fiscal insiste en que dañó en más de 3 millones al Ayuntamiento

«Polaris World tenía prácticamente copado el desarrollo urbanístico de Torre Pacheco. Y el alcalde y el promotor Facundo Armero [uno de los socios de referencia de ese emporio inmobiliario y de los campos de golf junto a Pedro García Meroño] tenían en 2007 una relación que, claramente, excedía de lo profesional. Había connivencia, compadreo y capacidad de influir». Con estas palabras, y un relato de los indicios recabados, entre otras vías, con escuchas telefónicas al ex primer edil de Torre Pacheco Daniel García Madrid y al empresario, la fiscal jefe de Cartagena, Carmen de la Fuente, argumentó ayer por qué el Ministerio Público atribuye al primero de ellos dos delitos de prevaricación y uno de fraude. En concreto, responsabiliza a quien fue edil del PP durante veinte años, y a un aparejador municipal, el haber causado un perjuicio de entre 3 y 5 millones de euros al Ayuntamiento, con una permuta de terrenos con la empresa Mar Menor Golf Resort, del grupo Polaris.

En la primera sesión de una vista oral en el Juzgado de lo Penal 2 de Cartagena, García rechazó cualquier trato de favor a Armero, de quien fue abogado en una constructora; y defendió que siempre se basó en «informes técnicos», y que solo buscó atender las peticiones vecinales, conforme al «interés general» del municipio.

Hacer una permuta, y no acudir a una subasta o una concesión de suelo, aseguró García, «la decidió el órgano político, el equipo de gobierno», por la necesidad de disponer rápidamente de terrenos para la posible construcción de un cuartel de los Grupos de Proyección Exterior (Grupex) de la Guardia Civil, por parte del Ministerio del Interior, y para ampliar el cementerio de El Jimenado. El acusado dijo que no se planteó la obligación legal de abstenerse; afirmó que hablaba con empresarios y vecinos, porque el pueblo es «pequeño» y muchas personas tenían su número de móvil; y dijo no recordar si, en su día, le contrató personalmente Armero, pues «han pasado veinte años».

La Guardia Civil registró el Ayuntamiento y García fue encarcelado un mes, en 2008. Siguió en la alcaldía, a la que accedió en 2003, hasta 2013, cuando fue condenado a 10 años de inhabilitación por prevaricación continuada. El fallo, ratificado por el Supremo, castigó la adjudicación sin concurso de 26 proyectos, por 776.522 euros, a una firma de arquitectura.

Por tres asuntos urbanísticos, y otros dos que abordará un jurado en la Audiencia Provincial, afronta acusaciones por tres delitos de prevaricación, dos de tráfico de influencias y otro de fraude. La Fiscalía reclama cuatro años y un mes de prisión y 43 años de inhabilitación especial.

Además de García, asistido por el abogado José Pardo-Geijo, ayer declaró el arquitecto técnico municipal Ramón Cabrera, cuyo letrado es Vicente Pérez Pardo. El funcionario rechazó haber «sobrevalorado» las parcelas públicas, para que el alcalde (quien consiguió competencias para evitar a la Junta de Gobierno y el Pleno) pudiera firmar un decreto de intercambio por cuatro separadas entre sí.

Armero, quien estuvo imputado (las defensas creen que su desimputación revela que la causa es un «disparate»), señaló que nunca le ayudaron, pues ha pagado «más caro» que nadie el suelo. García Meroño dijo que llevaba otras áreas del negocio.

El juez anula unas escuchas

En esta causa, donde ejerce la acusación particular una edil del PSOE de Fuente Álamo [en otra pieza se investiga si en ese municipio Armero pagó 12.000 euros a la exalcaldesa del PP María Antonia Conesa para obtener obras], se analiza también si García evitó reparcelar un sector, pese a que un informe advertía de que la zona verde cedida no tenía la superficie mínima legal. El aparente perjuicio fue de 25.800 euros. Por último, en este juicio también se dilucidará si García evitó sancionar una balsa ilegal.

Sobre esto, el juez, Álvaro Bellas, declaró nulas las escuchas, por falta de motivación del instructor. Sí que ve válido el resto de 'pinchazos' del 'caso Camelot'. A diferencia de los testigos, los acusados declararon tras un biombo. Según el Tribunal Superior de Justicia, Bellas argumenta que el mueble está ahí a diario, «para evitar disputas con los testigos», y que problemas «logísticos» impiden quitarlo. Lo que mueven es el micrófono.