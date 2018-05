Europa valorará aportar financiación extra para recuperar el Mar Menor Ángel Pérez Ruzafa charlando ayer con Celdrán y Calleja. / G. Carrión El director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea avanza que los trabajos también podrían contar con la ayuda de más expertos EFE MURCIA Sábado, 5 mayo 2018, 03:52

Europa estudiará aportar financiación adicional o la ayuda de expertos para la recuperación del Mar Menor. Así lo avanzó ayer el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, durante su visita a la laguna salada y su encuentro con los diferentes científicos y expertos que están implicados en este proyecto.

Calleja mantuvo a primera hora un encuentro con el presidente regional, Fernando López Miras, acompañado también por el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán. En declaraciones a los periodistas, mostró su satisfacción por poder conocer en persona el problema que sufre la laguna litoral. Un problema, remarcó, del que la Comisión Europea ha recabado ya numerosa información y está «dispuesta a colaborar» con las soluciones para la recuperación de la misma.

En ese sentido, recordó que la Comisión Europea ha fijado ya entre sus prioridades de financiación para el próximo año las acciones relacionadas con el medio ambiente. Para ello aumentará un 70% los fondos del programa Life sobre conservación del medio ambiente y lucha contra el cambio climático.

«Preocupación»

Con la información que va a recibir de la Administración regional, los científicos y los agentes sociales, señaló Calleja, la Comisión estudiará qué clase de apoyo adicional puede aportar, ya sea con financiación o con investigación a través del intercambio de expertos de otros países miembros.

Aseveró que Europa ve «con preocupación» la situación del Mar Menor, que forma parte de su red de espacios protegidos Natura 2000. Valoró, no obstante, las medidas puestas en marcha, que «llevarán tiempo» para dar resultados, pero que están ya actuando eficazmente.

En cualquier caso, insistió en la importancia de la jornada de ayer para recabar la mayor información posible y conocer el problema sobre el terreno. Después, lo trasladará a Bruselas para decidir «qué tipo de apoyo europeo adicional puede ser necesario», desde la financiación hasta la asistencia técnica, porque la Unión Europea «quiere ser parte de la solución» para la laguna litoral.

El consejero Celdrán, por su parte, hizo hincapié en que, en estos momentos, la situación del Mar Menor es «objetivamente mejor que el año pasado». Insistió, no obstante, en que no se puede ser aún «optimista», dado que «la evolución es positiva, pero muy lenta». En ese sentido, recordó que «los problemas del Mar Menor no son dos o tres, sino muchos», por lo que las soluciones a los mismos son complejas, tienen una tramitación legal y medioambiental también ardua y, en algunos casos, soluciones puntuales suponen daños colaterales que deben ser evitados.

El presidente regional informó a Calleja de la creación del Comité Interdepartamental del Mar Menor, para articular todas las medidas regionales desde los departamentos autonómicos y organismos vinculados a la laguna, así como del Comité de Asesoramiento Científico y el de Participación Social.

Por otro lado, en una entrevista con Onda Cero, López Miras aseguró que el Mar Menor está mejorando gracias a las medidas implementadas por su Gobierno y subrayó que «nos gustaría ir más rápido, pero por desgracia debemos seguir una serie de normativas medioambientales ante la amenaza por parte de algunos grupos sociales y políticos de llevarnos ante la Fiscalía».