Cs estudiará la moción de censura si el PP no aparta de su cargo a Roque Ortiz Fran Hervías en Murcia, este lunes. / NACHO GARCÍA / AGM El secretario nacional de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, reitera que los populares deben apartar al concejal de Fomento ya, y asegura que, si no lo hace, su partido «baraja cualquier posibilidad» EFE Lunes, 22 enero 2018, 20:34

El secretario nacional de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, ha dicho que su partido estudiará respaldar una moción de censura contra el concejal de Fomento de Murcia, Roque Ortiz, si el PP no lo aparta del cargo, tras filtrarse una reunión en la que éste dijo que muchos tienen trabajo en contratas locales "gracias al partido".

Las declaraciones se produjeron el pasado 12 de enero en una reunión del alcalde de Murcia, José Ballesta, y el edil con representantes del PP en las juntas municipales, y en ellas animaba a captar votos para los comicios de 2019 recordando que ese partido había dado empleos en las empresas adjudicatarias de servicios públicos.

"Que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias, que no se le olvide a la gente que le hemos conseguido un trabajo. Todo eso, que no se olvide", dijo Roque Ortíz, quien también señaló que: "muchos están donde están gracias a vosotros y gracias al PP. El que no se acuerda de las cosas es un marrano y puede ser que cuando vengan otros, que puede pasar, los pongan en la calle".

A este respecto Hervías ha reiterado que el PP debe apartar al concejal de Fomento ya y "no esperar meses como ocurrió con el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez", y ha agregado que, si no lo hace, su partido "baraja cualquier posibilidad".

El dirigente de Cs ha apuntado que "el clientelismo en política no es un ejemplo ni de moral ni de ética", y ha criticado "los chiringuitos de amiguetes que se han visto en los últimos años".

No obstante, ha indicado que Ciudadanos no quiere "tener a un partido como Podemos gestionando el ayuntamiento", por lo que espera que el PP cese a Roque Ortíz y no haga falta llegar a la moción de censura que propone el resto de partidos de la oposición.

Por otra parte, Hervías se ha referido a la implantación del partido en la Región de Murcia y ha afirmado que "está en pleno crecimiento" , ya que cuenta con más de 1.200 afiliados y ha crecido un 30% en los últimos cuatro meses.

De los 45 municipios de la Región, Ciudadanos está en 38, con lo que el partido llega casi al 98% de la ciudadania, ha destacado el dirigente de la formación naranja.