No había visto a tantos votantes honrados del PP tan avergonzados, incluso desolados e incrédulos ante el hecho de haber sido tan crédulos, y tan panolis en según qué casos, como tras hacerse pública la condena impuesta por la Audiencia Nacional, a propósito del pringoso y deleznable 'caso Gürtel', a tipos como el extesorero Luis Bárcenas y Jesús Sepúlveda -exsenador por Murcia, ¡bingo!- y al propio Partido Popular. Hablo de gente con buena fe: los avergonzados, digo. Son la mayoría, y quizá hasta son las 'víctimas' que más pena dan, por haber vivido en Babia tan tontamente ante esta tomadura de pelo ilegal llevada a cabo por el partido que gobierna este país y que, no nos engañemos, más años todavía llevaría gobernados si a José María Aznar no se le hubiese ido la cabeza, el decoro, toda grandeza de espíritu, y la poca o mucha inteligencia que tuviese, implicando a España en la invasión de Irak. Y no todo lo han hecho mal estos del PP, no vayamos a caer ahora en demagogias interesadas ni, mucho menos, en el 'Infierno' de Dante donde todo es oscuridad; no es cierto.

El todavía Presidente/Rajoy, quien ha tenido muchas oportunidades de, en este tema de la corrupción que viene saqueando la confianza en su partido, haber hecho las cosas mucho mejor, con más hombría, sentido de Estado y amor por las siglas que representa, dice que «el PP es mucho más que diez o quince casos aislados». Encierran cierta verdad sus palabras, aunque, de entrada, se quede corto en las cifras que cita para referirse a las ovejas negras; ovejas nada borregas a la hora de lucrarse con una fruición y una chulería que acojona pensarlas.

Mire, todavía Presidente/Rajoy: solo por aquí, por Murcia, andan en manos de la Justicia -lenta como ella sola, pero no tan débil ni maleable como a muchos desvergonzados les gustaría-, teniendo que dar cuenta por supuestos casos de corrupción, abusos de poder y comportamientos nada recomendables para la educación de nuestros hijos, nada menos que un alcalde de la capital, un expresidente de San Esteban, varios consejeros de los gobiernos de 'Valcárcel que estás en Bruselas', y una senadora por la Región de Murcia; ahí tiene usted un aperitivo que quita el hambre.

Pero cierto es, insisto, que son mayoría las gentes del PP que ahora mismo deben estar, quiero creer, como mínimo con los ojos bien abiertos, como puños de acero con los que habría que impedir más actuaciones delictivas, tanta cutrez y nuevas formas de tomarnos por tontos a jornada completa. Qué vergüenza, la verdad, la de chorizos con traje y corbata, o con bolsos de Louis Vuitton, que andan sueltos. Los hay chorizos-cañí, groseros de toda grosería, de esos ante los que cualquiera con dos dedos justitos de frente marchita, y sin ni siquiera haber leído a Maquiavelo ni por una promesa, sabría que no está ante trigo limpio, como es el caso del mismísimo Correa -51 años de cárcel le han caído-. Y los hay con una chulería más trabajada y mejor vestida, sin caer en la tentación de tener de adorno una cabeza de reno sobre la almohada, aunque no perdonen el beber champán, sin saber ni una gota de francés y saltándose a la torera los principios de igualdad, fraternidad y, sobre todo, ¡legalidad!, como es el caso de Bárcenas -33 años, ¡Luis, sé fuerte!-, conocido por algunos como 'el cabrón', pero ese es otro cantar del arriero. Pero lo peor de la sentencia del 'caso Gürtel', lo que más daña a la democracia sobre la que se mece el país en el que usted y yo vivimos, es que el tribunal, con el voto particular en contra del magistrado Ángel Hurtado, entiende que en el PP existía una caja 'B' «al menos desde 1989», y que el testimonio en sede judicial del actual presidente del Gobierno dejó mucho que desear. Y hasta aquí parece estar ya todo un poco más claro: que gente turbia ha jugado con nuestra inocencia, nuestro voto y nuestro dinero, que ya cabe de sobra en un cerdito-hucha, y cito al porcino sin ánimo de ofender a la clase política, que lamentablemente tan poca simpatía ganada a pulso nos despierta cada vez más.

Se han llenado los móviles de memes, entre la risa y el llanto, haciéndose eco chistoso, con la poca gracia que tiene el tema, de la cantidad de corruptos que arroja como saldo el quehacer político del PP, sobre el que el anteriormente citado Aznar, por lo visto y no oído no tiene nada que decir, quizá en espera de ver a su 'odiado' Rajoy besar el polvo. Mientras, tiene que ver a uno de los que fueron sus hombres fuertes, Eduardo Zaplana, cuyo nombre estaba vinculado, supuestamente para darle brillo a la institución, a la Universidad Politécnica de Cartagena -que no damos una en el clavo, oiga-, durmiendo en la cárcel. Si esto no parece un guión macabro en manos de Berlanga, que vengan Almodóvar y su hermano Agustín y que lo vean, porque todo es tan disparatado que recuerda al disparate de 'La escopeta nacional', pero en telenovela casposa y sin Vicente Martínez Pujalte ya en primera plana.

Y como no tengo acceso al Oráculo de Delfos, no puedo decirles, en estos tiempos tan faltos de líderes políticos fiables, sin cara 'B', y capaces de entusiasmar, a los que hay que sumar una izquierda desunida y aficionada a acumular torpezas, a unos partidos nacionalistas enloquecidos, y con Ciudadanos canturreando con los ojitos entornados la letra del himno español compuesta por Marta Sánchez -¡vayan ustedes echándole guindas al pavo, que ahora vuelvo!-, si sería mejor ahora una convocatoria de elecciones o ver a qué nos conduce la moción de censura tan deseada por el PSOE, que por lo visto se ha despertado de dormir la siesta. Hartazgo.