Espectacular persecución con disparos para atrapar a un presunto traficante

Un fotógrafo de prensa toma imágenes del Audi Q5 con el que los policías trataron de cerrar el paso al sospechoso. / Edu Botella / AGM El joven sospechoso fue acorralado en un garaje de Murcia, embistió su coche contra la Policía y no se detuvo pese a los tiros ALICIA NEGRE Murcia Viernes, 26 enero 2018, 02:43

Estaba decidido a no dejarse coger y no le importó, siquiera, embestir uno de los coches de los agentes que le pisaban los talones. Un presunto traficante de cocaína fue detenido en la tarde de ayer en la urbanización Joven Futura, en Murcia, tras protagonizar una espectacular persecución por las calles de la capital murciana. El joven se llegó a introducir con su vehículo, un Audi A3, en el garaje de un edificio de Ronda Sur donde continuó la persecución policial y donde, según informaron algunos testigos, se escucharon incluso varios disparos; al parecer realizados por los propios policías ante su nula intención de detener la marcha.

Esta nueva operación antinarcóticos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) del Cuerpo Nacional de Policía se saldó con el arresto de este supuesto traficante y de su novia, quien, al parecer, colaboraba en ese negocio ilícito. En el marco de este golpe, que dejó momentos de gran tensión en el vecindario, se registraron dos casas, una de ellas en el edificio de Ronda Sur, donde el sospechoso contaba con una vivienda.

La operación se inició en esta céntrica avenida cuando, según pudo saber 'La Verdad', el supuesto traficante, al percatarse de la presencia policial, inició una loca huida, siendo seguido por más de una decena de agentes de paisano en una espectacular persecución. Tal y como precisaron fuentes cercanas al caso, el chico estaba siendo objeto de un seguimiento y se precipitó su arresto. Al saberse vigilado, el joven se introdujo a toda prisa en el garaje de su edificio.

«Ha aprovechado cuando salíamos con el coche para meterse por la rampa a toda velocidad y he podido esquivarlo», explicaba Juan Luis García, uno de los residentes del edificio. «Iba pegándole leñazos a los coches y he escuchado varios tiros». Al menos una decena de policías siguieron al fugitivo dentro del garaje, de grandes dimensiones, obligando a las familias que estaban dentro a abandonar el recinto a toda prisa. «A mi mujer le ha dado un ataque». El fugitivo logró huir pese a que los agentes trataron de cortarle el paso con un Audi Q5, al que este no dudó supuestamente en embestir. «Es un milagro que no haya pasado nada», reconocía este vecino.

En su huida hacia adelante, el joven llegó hasta la urbanización Joven Futura, donde abandonó el coche y trató de escapar a pie. Finalmente, fue arrestado en la rotonda de entrada, arrojando a una zona de huertos una bolsa de basura que supuestamente transportaba 'coca'. La espectacular persecución no dejó ninguna persona herida.