«Si no te especializas y actualizas, te quedas desfasado y en el paro» Antonio Cerezo, de 45 años y auxiliar de electricista, acaba de conseguir un contrato tras reciclarse en telecomunicaciones J. P. P. MURCIA Jueves, 10 agosto 2017, 01:52

Antonio Cerezo se quedó en el paro a los 45 años. Fue un momento complicado en su vida: la vuelta al mercado laboral no es fácil a esa edad, y menos si no se dispone de una formación especializada que permita acceder a un empleo cualificado. Antonio solo había hecho un ciclo de Formación Profesional como auxiliar de electricista. Para salir del bache se apuntó al Servicio regional de Empleo y Formación (SEF) y comenzó a reciclarse. El resultado no ha podido ser más positivo. En un año ha conseguido salir de las filas del desempleo y ahora trabaja para una empresa de telecomunicaciones, instalando fibra óptica.

«Hice dos cursos en el SEF que me han permitido especializarme. Si no te actualizas y te pones al día con las nuevas tecnologías te quedas desfasado y en el paro», confiesa Antonio Cerezo.

Primero, este técnico electricista se apuntó a un curso de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT), y después se formó también en circuitos cerrados de televisión (CCTV). Terminó los cursos a finales de julio, y el 2 de agosto ya estaba firmando un contrato de seis meses en la misma empresa en la que había realizado las prácticas. Ahora patea las calles de Murcia instalando fibra óptica. En total, ha estado un año en el paro: la mitad de ese tiempo lo ha dedicado a formarse y reciclarse en el SEF.

El 51% de los desempleados que el año pasado realizaron algún curso de Electricidad y Electrónica en el SEF han logrado posteriormente un puesto de trabajo. Lo mismo ha ocurrido con el 35% de quienes se formaron en Informática y Comunicaciones. De los 37 parados que realizaron el curso de Instalaciones de telecomunicaciones, 15 (el 40,5%) encontraron un trabajo.