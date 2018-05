Enrique Pérez Montero: «No se trata de ver estrellas, sino de comprenderlas» Enrique Pérez, ayer en La Merced junto a su perro 'Roco'. En la mano sostiene una maqueta de la superficie lunar que utiliza en sus charlas, dirigidas a personas con discapacidad visual. / J.C. Caval / AGM La ceguera no le ha impedido al astrofísico seguir desentrañando los misterios de las galaxias en formación JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Lunes, 7 mayo 2018, 08:28

Enrique Pérez Montero tiene el universo en la cabeza. En su mente, los planetas y galaxias adquieren forma, sentido y coherencia bajo las leyes de la física. «La astronomía no es mirar a través de un telescopio, no es contemplar las estrellas; es comprenderlas», cuenta mientras se toma un descanso en el campus de La Merced tras su participación en las X Jornadas de la Asociación de Profesionales de la Rehabilitación de Personas con Discapacidad Visual (Aspreh), que se clausuraron ayer.

Enrique Pérez, investigador del Instituto de Astrofísica de Granada, dependiente del CSIC, ya solo percibe a través de sus ojos la luz cuando es intensa, pero hace tiempo que si mira hacia arriba no ve las estrellas. Sus problemas de visión comenzaron cuando acabó la carrera, justo antes de comenzar su doctorado en Astrofísica. «Tenía fotofobia y veía 'moscas blancas'. Me hicieron pruebas y me detectaron una retinosis pigmentaria», rememora. La enfermedad es congénita, pero al no contar con antecedentes personales, las alarmas no habían saltado hasta entonces.

Tras el diagnóstico, Enrique sabía que sobre sus ojos pendía una espada de Damocles. Se enfrentaba a un incierto proceso degenerativo. Pero no se arredró. «Pensé: voy a tirar para adelante y cuando llegue, llegará», recuerda. Hizo su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, su ciudad natal, y gracias a sus méritos terminó en el CSIC. Se lanzó entonces al estudio de las denominadas galaxias 'guisante', una ventana al universo primitivo que permite a los científicos comprender mejor la formación de las estrellas. «Se trata de galaxias muy compactas, pequeñas. Observadas desde la Tierra, son como unas bolitas verdes que parecen estrellas. Pero no lo son, se trata de galaxias en las que se están formando estrellas, y en las que hay mucho gas alrededor», explica con pasión.

«La vista nos ha permitido evolucionar, buscar fruta madura en los árboles y huir de los depredadores. Pero nos sirve de poco para entender una célula o el universo»

Del telescopio al ordenador

La retinosis fue avanzando, hasta que un día ya no pudo ver las imágenes de bolitas verdes que los telescopios trasladaban al ordenador. Pero eso no le impidió seguir investigando. «La gente piensa que ser astrónomo es mirar por el telescopio, pero no es así. Nosotros trabajamos con ordenadores que reciben los datos de los grandes telescopios. Si tu ordenador está adaptado, y en lugar de imágenes usas la voz, puedes analizar los datos igual que si tuvieses visión», explica.

En realidad, los ojos humanos aportan más bien poco a la observación científica no ya del universo, sino en general del mundo que nos rodea. «Prácticamente todo lo que sabemos lo hemos descubierto gracias al diseño de herramientas que nos ayudan a observar la naturaleza de una manera mucho más precisa de lo que lo hacen nuestros ojos. La vista nos ha permitido evolucionar y sobrevivir, buscar fruta madura en los árboles y huir de los depredadores. Pero nos sirve de poco para observar y entender una célula o una galaxia».

A Enrique, la discapacidad visual le supone tener que lidiar con muchos obstáculos. Pero no están en la ciencia, sino en la vida cotidiana. Se los encuentra en las calles, en los edificios sin adaptar, en las tiendas, en el desconocimiento de extraños o de sus propios compañeros de trabajo, en los prejuicios. Por eso, además de seguir estudiando las galaxias 'guisante', ofrece charlas y participa en jornadas como la que este fin de semana ha reunido en Murcia a numerosos expertos. También ha puesto en marcha el proyecto 'Astroaccesible', con el que pretende acercar el mundo de la astronomía a personas que, como él, han perdido la visión total o parcialmente. Para ello, utiliza maquetas de la Luna o las estrellas, y también láminas en braille y sonidos. «Al principio lo concebí para enseñar astronomía a las personas con discapacidad visual, pero luego me di cuenta de que resulta útil para todo el mundo», cuenta. En sus charlas no se mira al universo: se le escucha y casi se toca con las manos. Ya lo dijo 'El Principito'. Al final, también en ciencia lo esencial es invisible a los ojos.